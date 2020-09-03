中資電訊商全年5G客戶勢破2億　黃志陽指5G長遠難免「降費」

內地推出5G首年，三大中資電訊商上半年業績已出爐，讓投資者一窺5G發展，總計三大電訊商5G上客全年目標，料內地今年5G客戶最多可達2.3億戶，相當於每7人便有1人使用。此外，在經過多年降價後，受惠5G推出，三大電訊商移動ARPU（每戶每月平均收入）按季終於止跌回升，分析指隨蘋果等5G手機推出，5G發展將加快，對電訊商達成全年目標樂觀，又認為電訊商經營有改善，現價估值吸引。

中國的電訊運營商過去受限「提速降費」的國家任務，盈利一直受壓，但隨著今年5G推出，5G上客量增加，成功帶動ARPU實現按季回升，令業績逆轉，為市場帶來驚喜。例如券商招證國際便指出，中聯通（0762）ARPU跌勢已見底，增長趨勢或隨著5G滲透率提升而持續。

今年5G上客量勢破2億

內地推出5G不足一年時間，滲透率相當高，錄逾億5G客戶，預期今年勢超2億。據三大電訊商的中期業績，只有中聯通沒有披露5G用戶數，但維持今年5,000萬5G用戶的目標。中移動（0941）錄7,020萬5G用戶，計及7月淨增1,386萬戶，累計有8,406萬戶，料年底將超1億；中電信（0728）5G用戶達3,784萬，計及7月淨增1,143萬戶，5G用戶累計4,927萬戶，全年目標8,000萬。

5G有較高的ARPU水平，帶動電訊商收入和ARPU走勢回穩。中聯通董事長兼首席執行官王曉初指，第2季移動用戶ARPU及收入已止跌回升，分別增長3%及4%，6至8月相關收入按年繼續增長，料至10月整體移動服務收入會結束跌勢。中電信亦指經營業績逐月向好，ARPU較去年下半年企穩回升，按年降幅逐步趨緩。

除了移動服務業務復甦，全年資本開支未有調升，亦有助電訊商盈利企穩。統計三大電訊商上半年一共賺取817.7億元（人民幣．下同），其中，中移動賺656億元為最多，按年微跌0.5%，中聯通和中電信各賺26億元和135億元，分別按年增232%和8.1%。

中聯通（0762）於8月12日公布中期業績，半年多賺232%，股價即大升，帶動板塊氣氛。（資料圖片）

安山資本黃志陽：5G網絡與提供降費政策一致

倘三大電訊商全年淨增5G用戶目標達標，內地5G客戶將達2.3億戶。安山資本資產管理部董事黃志陽指，電訊商對5G上客量有雄心，想發展更快，料待蘋果推出5G手機後，將吸引更多人轉往5G，故對電訊商達成全年目標有信心。至於當中用戶人數會否涉「水份」，他指機會不大，因ARPU增長能夠反映5G上客提升。

以往令電訊商飽受困擾的提速降費政策，未來會否成電訊商盈利風險？黃志陽認為，提速降費是政策而非風險，並認為該政策與5G發展一致，5G網絡能夠提速；降費方面，雖然新5G套餐比4G套餐貴，但長遠將像4G月費般慢慢下降，「係無可厚非」。他又提到，蘋果主導手機市場，若推遲推遲發布5G手機，亦會影響電訊商正常發展。

三家中資電訊商的股價在業績後衝高再回落，黃志陽表示，電訊商經營有改善，其中中聯通上半年利潤增232%，業績亮麗，故帶動整個板塊一度上揚。目前資金堆在新經濟股，電訊商估值吸引，如中移動若回落至50元邊橫行區、中聯通回落至5元爆上前位置，認為作收息和短線操作都比較吸引。