大華繼顯葉國邦：新股抽走資金令大市承接力不足

恒生指數驚濤駭浪，最終周五收市跌312點，反映香港科技股走勢的恒生科指，就由早市跌4.7%，大幅收窄至跌1.5%，收報7588點。分析指新股抽走市場資金，令大市承接力不足，而科網龍頭未來盈利能見度，仍有長期成長空間。

分析歸納三個因素令市況轉差。大華繼顯（香港）策略師葉國邦表示，時間愈臨近美國大選，預計特朗普對華政策會進一步收緊，推進美國保護主義，為大市製造「噪音」，致市場波動性提升。

其次，近日新股農夫山泉抽走大部分資金，令市場承接力不足，亦令市況添隱憂。其三，Tesla和蘋果公司早前拆細，屬基本面以外的因素，但刺激了股價短線急升，因此相關科技股有獲利誘因，例如Tesla最大外部股東便減持該股。

季檢成份股或有短線資金獲利

恒生指數季檢將於下周一（7日）生效，阿里巴巴（9988）、小米（1810）及藥明生物（2269）將加入恒指，成為恒指成分股。葉國邦說，每次成份股變動，資金都有投機性部署，由於今次變動較大，故注目程度和波動較高，包括正式納入後，短線部署的資金可能獲利離場，投資者應以股票的基本面和盈利前景作考慮點。

阿里﹑小米及藥明生物，下周一起正式獲納入恒指。（資料圖片）

他又說，部分科技股長線盈利前景未有太大改變，只是波動性會較大，如騰訊（0700）和阿里這類科技龍頭，已經建立完善生態系統和業務網絡成熟，亦在進行5G發展方面的部署，未來盈利能見度高，「不止是想像和預估」，有長期成長空間。

他指，外圍科技股仍可能有獲利沽壓，未必一時三刻能消化，難免影響香港科技股的投資氣氛，故只適宜分段吸納。