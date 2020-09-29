美股隊長暫別前專訪　分享投資見解　稱以此方法揀美股如「死路」

正所謂「股海無涯」，美股隊長吳瑞麟近日宣布，除了自己的投資知識要再昇華之外，自己的健康亦要加以注重，故此將要閉關修練，暫別「美股隊長」身份一段時間。

回顧入行至今的投資歷練，吳瑞麟慢慢明白到美股「正和遊戲」的好處，去年10月更遠赴美國請教「金融怪傑」米奈爾維尼（Mark Minervini），茫茫股海，自覺自己原來仍在「井底」。如今吳瑞麟將暫別美股隊長身份，此前，特與《香港01》做個專訪，分享個人投資美股心法。

過去10年，美股表現大幅拋離港股，而吳瑞麟早在2008年已接觸美股。（路透社）

過去10年，美股表現大幅拋離港股，不少散戶「望門興嘆」，有「美股隊長」之稱的吳瑞麟是個例外。他入行那年是2008年，正遇上金融海嘯，那年他開始沾手美股，真真正正在美股交學費。「金融海嘯曾經Short﹙沽空﹚過美股，開頭有得贏，後來咪輸到瞓低」，他形容當年的跌浪及反彈浪，就好像今年3月的漫長版。

雖然「出師不利」，但吳瑞麟對美股的興趣不減，「初初唔識買，淨係知買S&P﹙標指﹚都贏」。之後，與許多投資美股的人一樣，美股隊長是利用生活投資法，「識間公司先買」，偏好著名金融股，例如巴郡（BRK.A／BRK.B)）、高盛（GS）、摩根士丹利（MS），以及一些券商股。

吳瑞麟決定暫別「美股隊長」的身份，希望未來將更多時間投放在投資技巧上。（龔嘉盛攝）

轉用圖表派 增長是王道

利用到生活投資法，莫非隊長多年前已買入蘋果公司（AAPL）？吳瑞麟嘆道，當年正正錯過投資蘋果，是因為受到PE（市盈率）的制肘，一直被估值太貴所困擾。但經過十年「磨劍」，他已有新體驗，發現用傳統估值睇揀美股猶如「行咗條死路」，他改以圖表投資，無須理會估值高低，「後來發現圖表分析都係買增長，因為美股市場都係鍾意買高增長，利用企業的增長率來衡量價值！」

吳瑞麟慢慢利用圖表分析，發覺在美股市場完全奏效，反之在港股市場卻有太多不同因素左右。吳瑞麟坦言，自從2015年香港出現大量「莊家股」、「財技股」，他已經對港股完全失去興趣，「好討厭，莊家股即代表有人操控，你同莊家無親無故佢唔會送錢你使」。他更狠批當時莊家股成行成市，令市場變得污煙障氣，「要估莊家開邊面，係『零和遊戲』，靠水魚輸畀你，但水魚唔會無窮無盡」。

相比之下，吳瑞麟認為，美股長做長有，讓他感到安心立命。「始終美股是『正和遊戲』，公司愈做愈大、業務愈做愈好是正和」，衡量港股美股當然會選擇參與正和遊戲。

Mark Minervini是1997年的美國投資冠軍，在1994-2000年期間，總複利報酬率為33,500％。（Twitter截圖）

獲Minervini授課 反彈市盡覓優質股

經過10年操作，美股隊長已有自己一套投資心法，但股海無涯，就在去年10月前往美國，花了4萬多港元，跟他的偶像、1997年美國投資大賽冠軍—米奈爾維尼（Mark Minervini）上堂學師。「朝聖」過後，吳瑞麟才明白到，即使自己已翻讀幾次米奈爾維尼的書籍，但原來未曾親身拜訪上課之前，自己仍在「井底」，更坦言「4萬蚊就買到一生受用嘅知識，抵到無得再抵！」。

獲得米奈爾維尼傾囊相授，美股隊長回到香港後，碰巧遇上十年難得一遇的環球股災。「我好驚死，3月頭已經清晒倉」，股災跌至4月後見底，吳瑞麟指當時開始建倉，在反彈浪之中開始運用到米奈爾維尼的知識，更加得心應手。從市場中挑選市場領導股，因為往往這些公司的商業模式可以快速擴張，讓盈利保持高增長。結果，吳瑞麟便在低位買入Zoom（ZM）、Fastly（FSLY）、DocuSign（DOCU）、CloudFlare（NET）等增長型股份。

不過，今年讓他最賺錢的並非是上述4家公司，而是今年最強股王Tesla（TSLA）。「完全Textbook（教科書式的走勢），畀我賭一百萬次我都會賭Tesla」美股隊長明言在米奈爾維尼的理論下，Tesla是最佳的例子。當初他在Tesla分拆前700元買入1,000元的認購期權，其後股價升至1,400元，期權價格已經升了5至6倍。後期再買買賣賣，最後一次沽清Tesla已經是分拆前的1,900元。「8月尾嘅升勢已經係意想不到，可能係十年一次，你無玩過或者無經驗嘅人先會唔識驚」。

Tesla增長動力驚人，美股隊長形容Tesla疫情後的反彈有如教科書式的走勢。（受訪者提供）

贊是大師中的大師 薦讀「超級績效」

美股隊長遠赴美國跟米奈爾維尼學師，固然是他最欣賞的投資界奇葩。「米奈爾維尼值得我哋學習，真係Legend，勁到無得再勁！」而他認為米奈爾維尼所寫的《超級績效》絕對值得閱讀，所寫的投資方法十分適合現代投資。吳瑞麟亦十分感謝米奈爾維尼不會藏師，「佢哋真係做到傳承，畀到錢學到嘢」他更笑言只花約4萬港元，便買到一生受用的知音，絕對是「抵到無得再抵」。

可惜的是，吳瑞麟決定暫別「美股隊長」的身份，他形容交易員就像是在NBA打波，除了要維持自己的顛峰，而且不斷有新人來挑戰你，投資是競爭極大的活動。故此，他希望未來將更多時間投放在投資技巧上，「一個人一生投資多5%的Compound（複合），一世人嘅身家可以差好遠」。他又提到，本應交易員炒股是正職、演出是副業，但當投放在主業的時間愈來愈少，操練減少，不再學習，「圖都睇唔到張，唔會有Feel」。所以最重要的是，將自己的主業磨練好，屆時即使不演出，亦有很多人會跟隨你。