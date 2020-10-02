內房拆局｜博反彈點揀好？　專家睇好一線內房　這兩隻逾6厘息

內地房企經歷過3月的疫情後，如今面對調控政策，板塊估值相對偏低，反為投資者帶來買入機會。專家認為，當資金重新流入內地房企行業，首選一線內房股，看好其去槓桿能力較高。至於風險承受能力較高的投資者，則可考慮二及三線中小型房企。

內房股自今年7月起開始下挫，行業表現跑輸大市。華盛證券分析師聶振邦認為，近期內房股股價偏軟，主要與大市表現有關，特別是大市氣氛不佳，市場資金減少，多數追逐科技股，故此缺乏資金帶動內房板塊向上。再者，由今年3月起，內房股至今已經反彈不少，部分出現過熱情況，故此近月有回吐亦屬合理。

聶振邦認為當資金重新流入內房板塊，會傾向一線內房，故推薦碧桂園。（碧桂園網頁）

聶振邦睇好一線內房

選股方面，聶振邦預期當資金重新流入內房板塊，會率先選擇一線內房股，整體現價偏低，可以吸納。若然要避免消息面，他傾向選擇碧桂園（2007），該股在9元水平有支持，近期於9.5元徘徊，相信日後市況轉佳可上望10.5至11元。假如風險承受能力較高的投資者，可以觀察非一線的內房股，他舉例世茂集團（0813），周三股價高見37.25元，但迅速回落至31至32元水平，單日波幅接近兩成，風險或較一線內房股高。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑則看好越秀地產（0123），主要基於越秀地產背後有越秀集團撐腰，加上公司與政府關係良好，不斷有新項目，「好似港鐵咁有鐵路上蓋」，認為該股能夠平衡風險和回報水平。然而，對於一些進取的投資者，可能在恒大（3333）的低位可作投機性部署。

比較其他內房股，目前碧桂園及越秀的股息回報率較其他內房股高，分別有6.4厘及6.75厘，而其風險區域屬黃色。

內房股比較。

FSM：偏好大型一線內房

FSM Bondsupermart債券投資分析員陳家朗則指，偏好大型一線內房，即銷售額計首20大房企，看好其去槓桿能力較高，其次是偏好槓桿較低的二及三線小型房企，未完全觸及「三條紅線」，有空間去借貸發展和增長。

他提醒，高槓桿的內房例如恒大（3333）和融創（1918），遇消息或市場波動，其股票和債券的波動率亦較高。雖然如此，他亦看好恒大和融創的短年期高收益債券，同時，偏好中海外（0688）、華潤置地（1109）或碧桂園的長年期債券。