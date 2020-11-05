專訪｜畢馬威︰中概股回歸仍有規模　港可成生科集資中心

四大會計師行之一畢馬威早前發表IPO市場報告，指截至今年第三季度末，上海證券交易所的新股融資額和上市數量預計將名列全球榜首，香港則排名第三。

畢馬威又認為，目前不少科技公司均選擇「A+H」上市，是有利兩地交易所發展。如今阿里（9988）、京東（9618）等大型中概股已經回流，該行料日後未必再有如此龐大的中概股回歸，市場可憧憬其餘較細、但仍有一定規模的中概股在港集資，以及更多生物科技股排隊上市。

香港交易所2020年第三季全球新股集資額排名第三，全年有望衝擊全球第二位。（路透社）

今年首3季上交所跑贏全球新股市場，香港則排名第三，香港能否後來居上仍要視乎第四季的表現。根據畢馬威2020年第三季中國內地和香港新股發行及其他資本市場發展趨勢評估，截至2020年 9 月 22 日的全球新股集資額排名，上海證券交易所、香港交易所和深圳證券交易所將分別位於第一、第三和第五位，總集資額分別達到 382 億美元、234 億美元和 105 億美元。

京東、網易等雖已回歸 未來中概股仍可觀

今年已經出現大型中概股的回流潮，京東（9618）、網易（9999）、百勝中國（9987）等亦先後從美國回港作第二上市。知名的大型中概股基本已經回來得「七七八八」，劉大昌亦認同大部分超大型新股已先行亮相。不過他指出，正在排隊作第二上市的新股依然有一定規模，若要符合第二上市規則，市值最少要有100億元。故此，即使規模和市場關注度不及阿里巴巴及京東這些「巨無霸」，但亦有一定集資規模，而且數量亦有不少。

知名大型中概股幾乎已悉數回港上市，當中包括今年6月回歸的京東集團。（資料圖片）

由於A股近年不斷改革新股市場，包括上海科創板註冊制改革成功，故螞蟻集團等科技公司可以選擇「A+H」上市。被問及會否擔心香港被中國「搶生意」，劉大昌認為香港仍然擁國際金融中心地位，雖然至今港交所的新股集資額未及上交所，但預期全年集資額將較近兩年高，「餅足夠大，而且新經濟公司高速發展令市場愈來愈大」，他強調「A+H」上市能夠讓兩地受惠。

隨著愈來愈多中資巨鯨來港上市，令內地企業佔港股總市值升至約八成，港股「國際化」程度略嫌不夠，劉大昌坦言這個比例由過去到未來都會一直在增長，可以預期這趨勢不會出現很大的逆轉，始終本地及國際企業很難與中國企業相比。再者，全球的新經濟「獨角獸」都集中在中國，只要它們在港上市，必定會再增加這比重。「若本港要吸引更多國際企業，首要條件是疫情盡快完結，能夠讓香港爭取更多外國企業上市。」

若要符合第二上市規則，市值最少要有100億元，故此回歸上市的中概股仍有一定集資規模。

港有望成全球最大生物科技集資地

除了中概股之外，香港IPO亦有另一主要的發展方向，就是成為生物科技公司的首選集資地。港交所行政總裁李小加在今年9月香港交易所舉行的生物科技峰會上表示，希望未來5至10年香港成為全球最大的生物科技企業集資中心。劉大昌認為，近年中國的生物科技發展步伐快，更多生物科技公司能夠滿足香港的上市要求，故此近年有大量公司申請並成功上市。焦點例子有再鼎醫藥（9688）、康方生物（9926）、康希諾生物（6185）、雲頂新耀（1952）等。他認為，香港要成為全球最大的生物科技企業集資中心，最重要是要有足夠的「源頭」。

劉大昌分析指，美國在生物科技公司上市方面已有數十年歷史，要與美國競爭吸納這些公司，並非單純看市場本身，更要看生物科技公司來自哪地。他認為中國以至東南亞的生物科技公司，會傾向在港集資上市。而這些生物科技公司，正正因為其行業特性，能夠有超高速增長，成立僅幾年的公司已有機會擁有足夠市值符合上市門檻，令港交所有可能在5至10年內成為最大的生物科技企業集資中心。他強調，隨著公司愈來愈多，投資者亦會對其認識更多，逐漸形成生物科技的「生態圈」。