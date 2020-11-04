美國大選｜特朗普暫領先　最理想能以284票連任　睇升定睇跌？

（香港01美國大選網站）

美國總統大選仍然在點票階段，截至本港時間周三（4日）晚上8時，拜登暫時獲得238張選舉人票，而特朗普則獲得214張選舉人票。不過，據最新點票結果顯示，特朗普在幾個搖擺州份取得領先優勢，估計最終特朗普可獲得284張選舉人票。

可是，由於幾個搖擺州份包括威斯康星州（Wisconsin）、密歇根州（Michigan）、賓夕法尼亞州（Pennsylvania）、北卡羅萊納州（North Carolina）、喬治亞州（Georgia）仍未完成點票，包括不少郵遞選票。而郵遞選票正正被視為較有利拜登選情，故此美國大選的結果仍然是未知之數。

特朗普在總統選舉之中表面佔優，而參眾兩院亦有可能維持過去4年來的狀況，分別由共和黨及民主黨控制。投資市場原本或預期拜登勝出的機會較大，在這樣出乎意料的結果下，要如何修正投資部署？

特朗普支持減稅、量化寬鬆、低利率，對資本市場相對有利。（美聯社）

4年前特朗普勝出總統選舉，受惠他提出的減稅、減息政策，美股步入牛市，道指由2萬點左右累升至年內高位29568點；納指更是由5000點水平，「翻一番」至11000點以上，一去不返！

若特朗普成功連任，意味財政政策方向大致維持不變，繼續推動減稅、支持量化寬鬆、聯儲局或維持「零利率」至2024年、鼓勵美國企業回歸本土生產、加強就業市場。與此同時，特朗普連任意味對華政策繼續強硬，傾向以單邊主義打壓中國，以提升美國「一哥」地位。這樣的情況下，市場預期環球股市會繼續步向牛市，還是觀望不定？

以立投資董事總經理林少陽稱，特朗普能夠連任的話，對投資市場是相對樂觀。（資料圖片）

林少陽︰拜登較不利投資市場

以立投資董事總經理林少陽稱，由於市場已用上4年時間適應特朗普的風格和「玩法」，能夠撇除了總統換人的不明朗因素，故此他認為特朗普的連任對於投資市場是相對樂觀。除此之外，林少陽點出拜登不利投資市場的要點。

一、拜登欲提高企業稅率至特朗普上任前的水平。

二、拜登及民主黨對科技巨頭的反壟斷（Antitrust）的態度強硬。

三、拜登傾向惠及中小企（SME）、中產以至草根階層，將動用大量財政儲備向低下階層大派金錢。

四、拜登主張的環保政策將不利傳統能源行業。

拜登不少政策方向均不利投資市場，包括提高企業稅率。（資料圖片）

林少陽認為，如果特朗普真的連任成功，變相對拜登上場有利的新能源板塊面對壓力。港股方面，相關板塊亦會受牽連，風電股會受壓，例如信義光能（0968）。光大新鴻基財富管理策略師溫傑亦認同，「拜登股要睇路」，包括光伏、玻璃股。他認為這些板塊已經炒得過高，面對拜登落敗有可能進一步回調。

不過，林少陽和溫傑均認為，美國總統選戰固然對港股有影響，但港股方面仍然受其他因素影響，例如內地國策。溫傑稱，玻璃行業仍然受惠需求上升，基本因素不俗，不宜過份看淡。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑相信，若美國大選出現爭議，港股或受累下挫。（資料圖片）

結果仍有暗湧 恐訴諸法律

不過，即使特朗普初步勝出大選，但仍有一定爭議風險。瑞銀財富管理投資總監辦公室提醒投資者，無論誰當選總統，兩位候選人都表明計畫透過法律手段對選票和計票程序提出異議。

林少陽指出，始終較遲公布投票結果的搖擺州份，涉及較多郵遞投票，出現爭議的機會大。當選舉結果出現爭議，正正是對投資市場最差的情況。溫傑亦相信當選舉結果出現爭議，有可能影響港股氣氛，情況似是2000年美國大選的爭議，最終要由聯邦最高法院裁定結果，歷時超過一個月，期內美股下跌12%，港股亦下挫5%至6%。

溫傑認為，而近期港股上試25000點水平，若面對美國大選出現爭議，有可能跟隨外圍向下，初步下望23800點至24000點有沒有支持，若進一步向下則看9月25日的低位23124點。