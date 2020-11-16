李嘉誠入股│ESG界「彭博機」　提供財報以外數據　有無歧視都查到

獲長和系創辦人李嘉誠旗下維港投資（Horizons Ventures）有份投資的金融科技初創公司—妙盈科技（MioTech），最近再獲國際評級機構穆迪 （美：MCO）入股少數股權，又獲長和子公司TOM集團（2383）再度入股支持，公司具有相當的發展潛力。

妙盈科技主要為大中華區市場，提供環境、社會和公司治理（ESG）， 以及瞭解客戶（KYC）的另類數據與見解的機構，並提供創新的ESG和KYC解決方案。當前的戰略投資者實力鴻厚，到底公司的主要服務和商品有何吸引之處？

ESG即是環境（Environment）、社會（Social）和公司治理（Corporate Governance）。近年ESG投資愈漸成熟及興起，主因不少基金、機構投資者發現，ESG有著財務數據無法反映的數字，而這些數字正正影響了其投資價值。

事實上，外滙基金亦加入了ESG因素。金管局認為，加入ESG因素可帶來更高的長遠回報，降低投資風險。舉例指，當社會向低碳經濟轉型，過去的高碳排放、高污染的企業，例如石油股、煤炭股，其投資價值便會減低，故此基金投資有必要注意這些非財務因素。

妙盈科技（MioTech）提供創新的ESG和KYC解決方案，早前獲長和系創辦人李嘉誠旗下維港投資作戰略投資者。（MioTech提供）

AI收集ESG數據 供應予金融機構客戶

妙盈科技首席執行官及聯合創始人塗鑒彧接受訪問時表示，公司旗下產品「AMI」利用人工智能（AI）技術，蒐集超過400個ESG數據點，覆蓋中港台三地超過80萬間上市及非上市公司，當中包括未經整合的數據，例如政府網站、監管機構、非營利性組織、社會責任報告等，為市場提供有關企業的ESG數據。

塗鑒彧指，公司客戶層面廣大，包括監管機構、大學，以及大量金融機構，當中包括投資銀行、退休基金、買方（Buy-side）及賣方（Sell-side）等。他指出，有不少基金在決定投資前，或者是投資後的定期檢討工作中，都涉及到ESG的數據，故此妙盈科技正正能夠為客戶提供全面的數據及解決方案。

妙盈科技旗下的產品「AMI」利用人工智能（AI）技術，蒐集超過400個ESG數據點，例如統計一些污染排放數字。（MioTech提供）

員工滿意度與股價表現有關？

根據晨星最新數據顯示，亞洲可持續基金在2020年第三季錄得破紀錄87億美元的資金淨流入；可持續基金資產規模達251億美元，按季上升75%。晨星指出，投資者持續對ESG議題感興趣，尤其在COVID-19疫情後有所增加。

投資講企業賺錢能力、增長前景、管理層視野等，為何金融機構熱衷於參考ESG的數據？塗鑒彧形容ESG便是財務報表以外的所有東西，因為一家公司的非財務表現數據，都會影響到ESG的評價，而ESG的各種數據，都有可能左右投資者的看法和企業在資本市場的表現。他舉例指，他們與香港大學合作，研究其中一個數據點—「員工滿意度」，發現員工愈滿意公司，在疫情下該公司的股價更為堅韌。

妙盈科技首席執行官及聯合創始人塗鑒彧指，曾經有客戶要求了解企業「歧視」方面的數據，於是公司便為客戶提供解決方案。（MioTech提供）

開發不同數據點 為客戶提供解決方案

被問到哪些數據點較為特別，妙盈科技提到，曾經有客戶要求搜集企業有關「歧視」（Discrimination）的數據，結果妙盈科技便從各家公司的招聘廣告搜羅數據，發現有部分公司在招聘廣告已經性別、身高、居住地有所篩選，從而綜合得出「歧視」的數據點供客戶參考。

那麼妙盈科技如何掌握數據點並確保數據的準確性？涂鑒彧稱他們主要依賴公開資料，例如公司披露、監管部門數據、政府紀錄等，包括一些違規紀錄、罰款數字，而部分數據點可以進行反覆核對（Cross-check），當人工智能發現有矛盾誤差時，便會由人手親自處理。另外，新聞、社交媒體亦是他們的數據來源之一，但當然容錯率（Tolerence rate）比較高。

妙盈科技在香港和內地均有設辦公室，未來將在香港吸納更多技術人才。（MioTech提供）

中港客各半 冀邁向歐美市場

塗鑒彧指，目前妙盈科技的客戶主要來自中國及香港，各佔一半，當中香港客戶有不少是在港的外國企業。他希望日後可以打進歐美市場，皆因外國企業較難掌握及綜合中港的ESG數據，變相更加「值錢」。

公司目前仍然物色更多戰略投資者，不過妙盈科技目前最缺的不是資金來源，而是需要戰略投資者為其擴大業務規模。塗鑒彧稱，公司目前最需要更多數據來源（Data Source）、品牌宣傳（Branding），以及更多專業技術（Know-how）。公司已計劃向東南亞發展，將在新加坡設立據點，最近又與科學園合作，希望吸納更多香港人才。