專訪｜疫情下港人留港消費　美國運通絕橋助本地小店發圍

本港近日爆發第四波疫情，對於零售業及餐飲業來說無疑是雪上加霜，也令人憂慮聖誕節旺季的銷售表現。不過，美國運通副總裁兼環球商戶服務部大中華區總經理梁志光對零售業表現相對樂觀，皆因今年港人無法到外地過聖誕節，只可留港消費，加上年尾時，許多人會希望慰勞自己和家人，「可能係買嘢同屋企人分享，又或者買禮物畀朋友、屋企人」，故他預期這將有利本地零售銷售，惟餐飲業表現則要視乎政府實施的社交距離措施。

新冠肺炎疫情塑造新常態生活方式，大眾的消費模式亦隨之改變。美國運通作為全球綜合支付公司，自然對此十分了解。

梁志光說疫情令人們傾向使用非接觸式支付和網上購物，而公司旗下客人則未有因經濟轉差而減少消費，他們並會在網上平台購買貴價產品，例如手錶、首飾和家電等。眼見疫情之下，不少港人無法出外旅遊，轉為遊覽本地特色地方或景點，故公司推出「愛‧賞‧地道」計劃，為客人發掘更多本地小店，同時鼓勵他們到本地商戶作中低消費，例如低至簽帳50元已可賺回贈。

咖啡廳BREWJOBS為「愛‧賞‧地道」計劃合作商戶，董事陳敬業（右）表示計劃令使用美國運通卡付款客人的平均單價提高10多至20%。（黃寶瑩攝）

谷本地消費 冀年底前與8000名商戶合作

疫情之下，商戶對此類活動反應熱烈。梁志光透露美國運通已是第五年舉辦該計劃，疫情期間有6,000名商戶參與計劃，去年則是有4,000名商戶參與，公司希望年底前合作商戶可增至8,000名，將疫市升一倍。「我哋會員消費額較其他信用卡會員多30%，希望可以幫中小商戶做多啲生意，而我哋除咗可以向現有會員提供更多消費選擇之外，都可以吸納唔同階層嘅會員。」

本港經濟陷入衰退，市民消費亦更為手緊。梁志光估計香港經濟將可在明年慢慢復甦，但復甦速度就要視乎情況，當中航空業及酒店業明年上半年仍未必恢復，但零售及餐飲不受商務出差影響，故前景相對較佳。若果餐廳疫情時已立即轉攻外賣業務、售賣急凍食品、即食食品等，相信有較大機會可「捱過」農曆新年的結業潮。他呼籲現時商戶應保持積極正面心態，做好自己產品及銷售，找一個合適合作夥伴，做正確的決定，其後就會好事自然來。

有33%的香港美國運通卡會員家庭全年收入為48萬元或以上，高於市場上的17%。（黃寶瑩攝）

延長還款計劃使用率不高

現時經濟低迷，部分公司都錄得更多壞帳，那麼美國運通的會員拖欠「卡數」情況有否上升？梁志光指公司在3至4月時的確有推出計劃，讓客人延長還款，但計劃使用率卻不高，公司並沒發現壞帳比率有太大升幅。他賣花讚花香地說：「估計因為我哋會員收入較高，同埋如果有幾張信用卡要找卡數，你都會先還諗住一路keep（保持）嘅果一張先。行業之中，我哋嘅壞帳比率都係好低，響健康水平。」

另外，最近疫苗研發不斷傳出正面消息，梁志光覺得這些消息可讓大眾對未來更有希望，商戶可以繼續堅持做生意，市民也不用過於憂慮飯碗不保，「疫苗唔止係防止感染疾病，仲令大家好似見到曙光！」他續道疫苗消息出現後，大部分消費類有關或信用卡公司（包括 American Express），一日之內，股價有顯著升幅，顯示市場對疫苗有較大憧憬。

PayPal宣布支援虛擬貨幣交易後，近月比特幣價格持續強勢，上周二時更升穿1.9萬美元大關。（資料圖片）

未有支援虛擬貨幣交易時間表

今年10月，美國支付服務商 PayPal宣布支援虛擬貨幣作網上交易，讓虛擬貨幣距離大規模應用走近一大步。梁志光認為雖然虛擬貨幣是建基於更為安全的區塊鏈技術，惟目前其發展尚未成熟，不能廣泛地應用在支付場景，如：購買咖啡和日常購物，故公司現階段在香港及主要市場均未有推出時間表，只是密切留意和研究何時是合適時機推出。這些有信譽的機構接受使用虛擬貨幣，將可使市場發展更加成熟，亦可加快公司研究步伐。「我哋係支付公司，唔係投資公司，希望向會員提供一啲產品，係可以應用響唔同商戶，所以要等市場具有一定規模，我哋先會推出產品。」

他坦言，現時香港及主要市場都未有對虛擬貨幣設有明確框架或規範，假若有一些國家級的監管機構推出規範，公司便可作規模性評估。「要揀合適時候，唔係為做而做，一做就要做得好，做得快！」