馬時亨專訪｜不鼓勵瞓身股票　僅借基金沾手新經濟股︰我不太懂

面對環球經濟衰退，各國央行相繼大規模推出刺激經濟方案，但似乎成效甚微，實體經濟未有太大起色，股市卻飛升。商務及經濟發展局前局長馬時亨，早年任職投行，曾是加拿大證券界首屈一指的銀行股分析師，對現今市況的看法，自然值得參考。

他直言，各地央行是因為「無哂辦法」而採取量化寬鬆措施，這可避免經濟大衰退，但負面影響是資金流到房地產和股市內，令泡沫爆破機會正在增加，危險度不斷上升。「市場愈來愈脫節，實體經濟這麼差，但股市就日日上升，其實是因為量化寬鬆，熱錢無處可去，惟有湧入股市、樓市。」

馬時亨續道未來全球很多國家恐會出現「日本式衰退」，即是低增長、低通脹、國民消費力不太強。因為日本、歐美等已經是成熟經濟體，每年經濟增長率不會太高，即使是中國，經濟增長率也由過去的雙位數，回落至疫情前的6至7%，雖然已經很厲害。

馬時亨強調，永遠投資要量力而為，要做足功課，不要瞓身股票。﹙李澤彤攝﹚

最多買三成股票 借基金投資新經濟熱

面對斯市況，馬時亨再次強調，永遠投資要量力而為，要做足功課，「量力而為意思即是我不鼓勵投資者把整副身家拿去買股票，要做資產配置，要將自己財富分配好。」他笑言，年輕人或者可以「博」，但到了他這個年紀，自己大部分的金錢都用來買債券，只有好少錢買股票。「十多年前就五五﹙之比﹚，現在買股票最多是三成，比例愈來愈少，都是會放多一點在債券，這是跟你的年紀有關係。」

另一邊廂，雖然新經濟股熱炒，但他直言不太喜歡新經濟股，因價錢太過高，估值好貴，「我情願買抵買的股票，所以我都走咗寶」。話雖如此，他指新經濟股即使當炒，但突然一個浪可以令投資損失20%，這是新經濟股常見的現象，而舊經濟股很少跌得這麼快，即使下跌也有實質價值，「新經濟股講的是信念、憧憬，很久以前已經有人說，買新經濟股不是所謂市盈率﹝PE﹚，而是Price to Dream，有些更是Price to Concept」，雖然個別股份如亞馬遜、阿里巴巴﹙9988﹚最終贏出，但馬時亨仍提醒投資者視乎自己的財力、年紀等，「我都有投資新經濟，但我不太懂，所以只買基金。」