專訪│疫下轉谷本地遊　縱橫遊：難抵收入跌幅　只冀同事有工開

新冠肺炎疫情侵襲全球，多地至今仍然封關，使旅遊及航空業損失慘重。旅行社縱橫遊在疫情下，境外遊旅行團「冰封」，公司也便變陣，除了拓展網購業務外，也開辦本地遊團。縱橫遊執行董事袁振寧坦言，此舉只是希望賺取一定收入來支付員工薪金，未來會否繼續開辦本地遊，則視乎市場需求，而今次變陣，也令他了解到本地旅遊資源的一些限制。

疫情影響下，市民無法外遊，惟有在香港遊玩，眼見本地遊興起，縱橫遊亦順勢推出多個香港一天遊旅遊產品。袁振寧透露在疫情較為平穩時，公司每日接到逾百宗涉及本地遊的查詢，報名人數可達數十人，當中較受歡迎的是100元以下的團種及包船遊，而迪士尼及海洋公園旅行團則以優惠價錢及小禮物作招徠，也獲得不少客人垂青。他稱即使是100元平價團，亦需具備相應質素，參加者可到「添好運」點心專門店品嚐10款點心，以及遊覽青馬大橋觀景台、元朗百鳥塔和屏山文物徑。

市民無法外遊下，縱橫遊亦要變陣推出多個本地圖。（網頁截圖）

即使辦本地團 員工也要「熟書」

初次轉做本地團，縱橫遊可謂「摸着石頭過河」，幸好有一名員工昔日是本地綠色生態團導遊，該名員工便為公司「獻計」，讓公司得以推出各款本地團。不過，在員工培訓方面，仍需花費不少功夫，皆因參加深度遊的客人都希望聽取更多景點、歷史文化的資訊，故公司的每個深度遊團都會有深度遊資深導師負責講解。「最初出團，我們同事都會跟着上去，聽聽資深導師講解，他們都要抄筆記和溫習，到他們親身帶團，出發前會抽問，公司準備外遊團尚未重開之前，同事都要帶本地簡單及深度團。」

可是，做本地團及網購所賺取的收入與昔日仍是大相逕庭，袁振寧表示開辦此類團種是希望可以支付到員工薪金，目前參加公司本地遊的客人大多是有若干經濟能力，並且願意花錢staycation（留家渡假）或flycation（環港遊）或包船遊，故公司的本地團在行程設計上會比較豐富，開關後，因客人已「被困」香港太久，故會到其他地方遊玩。假若未來本港重新開關，公司將會視乎市場情況和需求，來決定會否繼續開辦本地遊。

上文節錄自第245期《香港01》周報（2020年12月21日）《疫下轉谷本地遊 縱橫遊：難抵收入跌幅 只冀同事有工開》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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