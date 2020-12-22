專訪│購物和深度遊雙軌並行　KKday：助吸引旅客重覆到訪

近年人們的旅遊模式開始轉變，除了會到訪過往的熱門景點外，也開始探索深度遊行程。成立於2014年、總部設於台灣的旅遊體驗平台KKday去年體驗式旅遊產品全球銷售額按年增長75%，目前產品組合內有70%為旅遊體驗產品。

KKday香港區營銷總監林巧虹認為體驗式旅遊日漸興起，主要因為市場上有更多廉航，機票也愈來愈便宜，降低大眾旅遊成本，「當大家去多了旅行，以台灣為例，第一次去都會追熱門景點、買手信藥妝等，當去第二次、第三次，就會想發掘當地熱門餐廳、打卡點和秘景。」

旅遊市場競爭劇烈，KKday將旅遊體驗產品分為一日團和工作坊，一日團包括單車遊、鐵道遊、行山團、甚至有迎接韓國男團BIGBANG隊長權志龍（G-Dragon）退伍行程、在新加坡乘搭邊車遊覽電影《我的超豪男友》拍攝地點行程等。工作坊則主要是文化和藝術體驗，時長為數小時內，例如到台灣春水堂店內手沖珍珠奶茶、去日本學習茶道及體驗流水麵料理。

這些產品都是由KKday駐當地的員工構思，公司並會根據大數據來決定應否開設產品，首先會推出工作坊「試水溫」，若果反應良好，就開辦一日團，並會每季檢視產品銷情。

截至11月初，KKday香港本地遊產品銷售額按年上升4倍。（網頁截圖）

深度遊產品 客人預算高最少15%

專攻旅遊體驗產品，皆因平台有75%客人是40歲以下，他們對深度遊產品的預算較其他產品高15%至20%。林巧虹覺得深度遊可為旅客提供傳統景點以外的選擇，「不只是『齋睇』、走馬看花，客人會想知多些景點、文化和藝術的歷史及故事。」

可是，今年新冠肺炎疫情肆虐，多國實施入境限制措施，市民也無法外遊，轉為在香港遊玩。林巧虹表示疫情後，港人紛紛探索本地好去處，截至11月初，KKday香港本地遊產品銷售額按年上升4倍，包括：踩單車遊東涌和西貢開蚌自製珍珠首飾工作坊、秋季山頂纜車 X 阿甘蝦餐廳野餐樂活遊等。迎來聖誕佳節，平台亦新增開蓬巴士夜遊賞燈飾遊，非常受歡迎。公司預計短期內海外旅遊未必可以全面開放，即使開展了「旅遊氣泡」（Travel Bubble） 計劃，但這也只限於局部地區的旅遊安排， 故仍會持續開拓本地玩樂。

上文節錄自第245期《香港01》周報（2020年12月21日）《疫下轉谷本地遊 縱橫遊：難抵收入跌幅 只冀同事有工開》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

245期《香港01》周報精選內容：

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