阿里巴巴捲監管風暴　市值累計蒸發逾兩億　反壟斷較整改螞蟻嚴重

阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團上市觸礁，掀起中央強監管、反壟斷的序幕。處於風眼的阿里，除了因涉嫌壟斷行為遭國家市場監管總局立案調查，旗下螞蟻集團也被多個中央金融機構聯合約談，提出五大整改要求。

本來，阿里巴巴「母憑子貴」，借螞蟻高估值招股的消息，股價一度衝上300元大關，惟風向一轉，股價至今已累瀉近一百大元， 市值累蒸發逾兩萬億元。原本生「金蛋」的螞蟻，現被整改，更反過來拖累阿里表現，兩間科技巨企，能否安然度過這場監管風暴嗎？

螞蟻集團上市前夕，中證監聯同人行、銀保監及外管局對螞蟻集團實際控制人馬雲及董事長井賢棟等進行監管約談。（資料圖片）

金融管理部門對螞蟻集團提出了重點業務領域的整改要求：一是回歸支付本源，提升交易透明度，嚴禁不正當競爭。二是依法持牌、合法合規經營個人徵信業務，保護個人數據隱私。三是依法設立金融控股公司，嚴格落實監管要求，確保資本充足、關聯交易合規。四是完善公司治理，按審慎監管要求嚴格整改違規信貸、保險、理財等金融活動。五是依法合規開展證券基金業務，強化證券類機構治理，合規開展資產證券化業務。

中央出手，科技股龍頭阿里巴巴隨即「跪低」，股價兩個交易日暴瀉15.4%，今日收報210元，較高位309.4元計，更累瀉32.1%，市值蒸發2.14萬億元，相當於10間長和（0001）。

目前，阿里巴巴主要受困兩大泥沼──因涉「二選一」反壟斷受查，監管當局會如何「發落」，暫未有明確消息，故言之尚早。反而，螞蟻面對的政策風險相對清楚，即落實監管部門的五大整改要求，投資者又應如何解讀？

最樂觀情景 僅「警告」了事

彭博綜合分析指，在樂觀的情況下，螞蟻集團的遭遇有如騰訊（0700）於2018年遭中央打擊兒童遊戲成癮的問題，對公司造成短期打擊，只是對互聯網金融的警告，並非要徹底改革。 其中，市場調查機構易觀分析Analysys的分析師Zhang Kai稱，他不認為監管機構考慮分拆螞蟻集團業務，原因是中國並沒有一家金融科技公司具有壟斷地位。

阿里巴巴受查，市場亦監心其他科技巨頭，如騰訊會否也成為調查目標。（資料圖片 / 鄧倩螢攝）

但更壞的情況是，中央或會要求螞蟻公司分拆其在財富管理，信貸和保險業務等更高利潤率的業務，然後將其遷至一家金融控股公司，並面對嚴格審查。這樣無可避免地會令到螞蟻集團的估值受損，更令股權結構變得複雜。

理財、信貸、保險業務 才是螞蟻增長動力

假如出現最壞的處境，即螞蟻集團放棄理財，信貸和保險業務，直接終止相關業務，完全落實「回歸支付本源」，恐廢了螞蟻一半武功。根據螞蟻集團的招股文件顯示，2019年上半年螞蟻集團支付業務收入佔比為43.7%，但2020年上半年已降至35.9%；同期微貸、理財、保險業務的收入佔比，由2019年上半年的34.1%、13.7%、7.9%，分別增至2020年上半年39.4%、15.6%、8.4%。

綜合非支付業務的收入，2020年上半年微貸、理財、保險業務收入為459.72億元人民幣，佔集團收入高達63.4%。

由此可見，螞蟻集團微貸、理財、保險等非支付業務對螞蟻集團至關重要，而且其收入增速比支付業務增速更快。若然螞蟻集團需要分拆甚至終止相關業績，將失去增長最快、收入貢獻不少的板塊，對其未來的業務發展，以至對整個集團的投資價值產生重大變化。

螞蟻只做支付 估值勢削半

根據螞蟻集團上市前的估值，市值超過2萬億，今年預測市盈率達45倍，失去金融業務，「市夢率」不再。光大新鴻基財富管理策略師溫傑稱，根據五大整改方向，中央要求螞蟻集團確保資本充足，即是要提升出資比例，否則便要縮減貸款規模。他理解到，中央希望螞蟻集團「互聯網還互聯網，做金融還做金融」，應將部分金融業務分拆出來，並取得相關牌照經營。溫傑坦言，「改革完都已經唔係螞蟻」，粗略估計市值減少一半。

易方資本高級分析員關博文表示，今次的針對螞蟻的五項要求，基本上就是要持牌經營、增強合規、降低杠桿；以前很多公司都有槓桿高的問題。「同時主要是通道功能，公司將很多風險轉移給現行的金融系統，比如銀行和保險公司，所以ROE（股本回報率）理論上會非常高，因為槓桿高。」他直言，假如限制螞蟻只是做支付銀行業務，那就不能按照金融科技公司（Fintech）估值，按照傳統金融公司估值比較合理，故螞蟻肯定會比之前IPO時的估值低。

中原資產管理投資總監洪龍荃則認為，過去投資者會認購螞蟻集團，是看好本身一站式平台，可以有支付、理財等各個環節，而業務之間有互補作用，使大平台可以交叉銷售，正是螞蟻集團價值所在。另外，螞蟻的貸款業務將提供資金的風險轉嫁予銀行，當前規管更嚴格，螞蟻集團需要自行出資，難免減低槓桿。故此，他強調螞蟻集團分拆不同業務對估值影響非常大。

洪龍荃補充，在最差的情況下，螞蟻集團有必要分拆業務，屆時估值將遠低於今年原本上市的水平，市盈率會由當時的30多至40倍，回歸基本至不高於20倍，估值更要隨之大削一半。他補充，業務整改需時，估計最少要半年至一年以上才可解決。

分析指，阿里巴旵涉反壟斷的因素，影響較為明顯。﹙資料圖片﹚

反壟斷比螞蟻整改的影響更嚴重

螞蟻集團業務前景不明，對於母公司阿里巴巴亦造成負面影響。阿里巴巴最新的季度業績顯示，截至9月底止三個月，權益法核算的投資損益錄得42.44億元人民幣，當中來自螞蟻集團的投資收益達46.8億元人民幣，佔股東應佔溢利近15%。

由於來自螞蟻集團的投資收益佔阿里巴巴的利潤不太多，專家普遍認為阿里巴巴受反壟斷調查的影響較大。溫傑認為政策影響到阿里巴巴的本業，即使反壟斷調查已經完成，但結果尚未公布。

洪龍荃亦同意螞蟻集團整改因素或已經在阿里巴巴的股價上反映，而阿里涉反壟斷的因素卻是影響較為明顯，短期內這類型的上市公司會面臨一定壓力，市場亦要一兩季時間消化，認清政策發展方向。他認為，目前阿里巴巴處於200多元的水平，是愈來愈有投資價值，假如投資者是投資的時間段較長，現水平或是可吸納的位置；但若然是短線操作的投資者，相信不會有好表現。