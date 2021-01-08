bilibili回港IPO　專家建議提早部署美股　料第二上市前先炒高

嗶哩嗶哩﹙bilibili，B站﹚（美股：BILI）據報最快本周末提交在港上市申請，受第二上市利好刺激，股價近期一直走高，最高曾見112.55美元，較2018年在美上市定價11.5美元，累積升幅高達879%，市值已達3,000億港元。

專家指，中概股第二上市前，多炒高股價造就招股時有「折讓」，不排除該股還有上升空間，看好該股前景的投資者宣提早在美股部署，無須等待港上市抽新股。

第3季收入增長逾7成

B站最新收報111.4美元，市值高達387.23億美元，折合約3002.2億港元，若納入恒生科技指數，按市值計將排行第九。不過，B站仍然在虧損當中，第3季度，Non-GAAP調整後歸母淨虧損擴大至9.7億元（人民幣．下同），去年同期蝕3.5億元。

如同不少創新企業，B站以虧損換取市場份額增長。第3季度，B站收入按年增長73.5%，至32.3億元。拆分業務看，移動遊戲、增值服務、廣告、電商收入分別增長36.7%、116.5%、125.5%、82.8%，反映以手遊起家的B站，逐漸向把重心放在搭建內容平台。

其中，增值服務主要包括會員訂閱、內容付費，視頻平台的虛擬禮物銷售。季內，B站付費用戶達1,500萬，按年增長近90%，滲透率由去年的6.2%增長至7.6%，然而，訂閱用戶破億的愛奇藝（美：IQ）和騰訊視頻，滲透率都在20%以上，可見B站會員訂閱仍有較大增長空間。

B站2018年在美上市，當時定價11.5美元。（b站微博）

2020年新增用戶平均僅20歲

B站活躍用戶增長亦相當強勁，且非常年輕化。3季度，月活躍用戶（MAU）達1.97億，高於2季度的1.72億，8月單月曾創逾2億MAU的歷史新高。據管理層指引，2020年新增用戶平均年齡僅20歲，約50%來自三線及以下城市，有信心提前完成2021年2.2億MAU的目標。

3季度，B站ARPU繼續改善，活躍用戶ARPU為16.4元，按年增加12.5%，按季增加7.2%。剔除遊戲收入，活躍用戶ARPU為9.9元，按年增長36.6%，按季增長23.9%。

單活躍用戶市值比較

按1月6日收市價計算，B站對應2020年預測市銷率（PS）約為20.3倍，惟視頻網站並沒有同類可比的上市公司，另一大型視頻網站愛奇藝（美：IQ）要自製影視內容，模式較似Netflix（美：NFLX），而B站平台則較為輕資產模式。

互聯網平台股另一可比較數字，是平均用戶市值，參考其他高速增長的互聯網巨企，美團（3690）和拼多多（美：PDD）平均用戶市值為3,801元及2,613元，高於B站平均用戶市值1,445元。

龐寶林：可先行部署B站美股

東驥基金管理董事總經理龐寶林認為，看好B站業務前景的投資者，可在美股先行部署，避免到港第二上市時，才抽新股「搶貨」。他說，此前不少中概股來港第二上市前，股價都會先行炒高，造就招股時有折讓。

他說，雖然B站股價已經搶高，但不排除還有向上空間，如在港上市後，若第二上市股份能納入港股通，或B站如納入科指等不同指數，都有助支撐股價表現，並帶動B站美股ADS表現。

對於業務前景，龐寶林指參考YouTube，初期賺錢能力亦不高，及後收入擴展至廣告、訂閱等，市場龐大，「外國好多YouTuber都係先靠YouTube，後來先開設Facebook等帳號」，相信B站亦有很大發展空間。他又說，內地短視頻平台抖音、快手業務變化也多端，隨年輕一代興趣轉變，相信B站有不同業務可擴展，如網紅帶貨，或有助帶動電商收入。

今年焦點「打新」︰