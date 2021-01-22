騰訊700上700！小程序GMV倍升媲美拼多多　分析：或升穿估值頂部

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-01-22 18:00

騰訊（0700）首觸及700元，市值超越6.6萬億元，因微信近日公布亮麗數據，其中小程序交易額（GMV）按年飆逾100%，大行估算其GMV已達1.6萬億人幣，相當於電商巨頭拼多多去年的GMV。分析指，騰訊將續是北水吸納對象，不排除還有上升空間，若該股跟隨大市回吐，反而是吸納機會。

騰訊估值處歷史高位

如簡單為騰訊作市盈率估值，彭博數據顯示，騰訊最新Forward PE（遠期12個月市盈率）為35.3倍，較平均數29.3倍為高，亦在上下一個標準差（26.8倍至31.8倍）以外，估值非便宜（見下圖）。

騰訊遠期市盈率區間。（彭博數據）

溫傑：不排除升穿估值區間頂部

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，單純看騰訊估值並不便宜，但估值現在只是「正常情況下的偏高水平」，假如資金持續流入，不排除短期會升穿估值區間頂部，尤其現時預測市盈率只是基於分析師估算，若往後騰訊業績超預期，市盈率便將降至低於35倍水平。

溫傑表示，小程序是近年騰訊發展焦點，近日微信公布的數據「交足功課」，雖然北水近日有退潮跡象，但認為整個北水浪潮仍未完結，騰訊作為重點對象，料基本因素和資金面上都有支持，但他強調非建議在700元價位追貨，假如騰訊出現回吐，反而是吸納機會。

微信8.0更新多項新功能（見下圖）

里昂：上調目標價至820元

騰訊在1月19日的「微信公開課Pro」活動上公布一系列微信數據，包括小程序日活用戶超4億，小程序GMV增長100%等，在數據公布後，不少大行再紛紛上調騰訊目標價。

里昂發表研究報告，將騰訊目標價由715元上調14.69%至820元，鑑於遊戲強勁趨勢，小程序生態系統快速增長。報告提到，小程序規模發展迅速，使品牌能夠建立專用流量域，GMV同比翻倍達到1.6萬億元人民幣，其中品牌的GMV升3倍。小型商店還針對中小型企業（SMB）和低線城市，又指視頻化和交易將推動廣告增長，並達到目標。

大摩重申騰訊「增持」評級，予目標價720元。其報告稱，小程序、智慧零售（Smart Retail）、企業微信（WeCom）和微信頻道，預計將成為未來微信生態系統的增長動力，又看好騰訊未來朝着社區團購的發展模式，令累計逾3億的用户在微信上購買食品。

花旗：微信有望成超級平台

花旗維持騰訊734元目標價，指相當預測2022年市盈率29倍。其報告指微信升級表情符號包、推出個人身份設定去界定不同程度的朋友分類、用視覺改善時用户歌曲內容，包括根據用户興趣定製的音樂視頻內容等。該行將微信創新視為漸進的過程，料有助為用户提供更無縫的體驗，兼具便利，隱私和安全性，相信微信將在未來十年繼續成為連接來自世界各地的用户的一個超級平台。