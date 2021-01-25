每4小時新增一功能　雲端一哥無懼挑戰　AWS︰客戶成創新之源

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-01-25 07:30

亞馬遜是全球市值第二大企業，不少人較為熟悉其電商業務，但其實公司的雲端運算服務平台AWS（Amazon Web Service）是賺錢的金蛋，「疫」市下急速增長。據公司2020年第三季財報，期內營業利潤達62億元（美元．下同），按年急增94%，其中AWS貢獻35.35億元，佔了半壁江山。

AWS 香港及台灣區合作夥伴及生態系統部負責人翁宇強接受《香港01》專訪時表示，這幾年本港企業「上雲」逐漸成為趨勢，疫情更是「企業雲化」的催化劑，相信未來雲端將會無處不在，「即使是傳統工業，也可以轉型為智慧工業，透過雲端及人工智能技術，來改善生產流程和預先偵測機器損耗。」

市場調查機構Canalys數據顯示，2020年第二季全球雲端服務市場中，AWS以31%市佔率居首，微軟 Azure（20%）及Google Cloud（6%）則位列第二及第三名。（AWS提供圖片）

AWS由亞馬遜公司在2006年建立，現於全球逾245個國家提供超過175種服務，包括大數據分析、人工智能、機器人學習、雲計算、AR（擴增實現）和VR（虛擬實境）等，以減少企業的基礎建設和營運成本，並降低技術要求門檻，增強企業競爭力。

翁宇強透露目前超過90%財富100公司都是其客戶，而本港較知名的客戶則有滙豐（0005）、渣打（2888）、港交所（0388）、國泰（0293）、電視廣播（0511）、中電（0002）、虛擬銀行WeLab和虛擬保險Bowtie等。「港交所曾指，與傳統數據中心相比，使用AWS可節省了6倍以上費用；而中電亦說過AWS令公司減少了50%的基建成本！」

料每年可取雙位數增長

疫情令不少企業作出數碼轉型，把業務遷至雲端是其中一個關鍵步驟，這使AWS業務逆市增長。公司在2020年第三財季的淨銷售按年增長29%，至116.01億元。翁宇強認為疫情猶如催化劑，加快不同行業、不同規模的公司「企業雲化」(cloudification）的過程，在香港，愈來愈多企業都希望把業務「上雲」，故他相信未來雲端將會無處不在，當中醫療、交通基建、娛樂、製造業是較有潛力的行業，估計AWS的業務每年可保持雙位數增長。

隨著宅經濟抬頭，加上人們轉至在家工作，不少企業把業務搬遷至雲端平台。（資料圖片）

根據市場調查公司Gartner預測，去年全球公有雲服務市場規模按年增長6.3%，至2,579億元，而今年市場規模將增至3,069億元，年增長幅度料達19%。市場龐大，自然吸引不少科技巨企密密佈局，冀分一杯羹，包括微軟Azure、Google Cloud 及阿里雲等。

面對眾多對手，暫時AWS的市佔率仍是最高，翁宇強自信地道，公司在雲端市場深耕多年，提供超過175個服務，服務的深度及廣度都相當不錯。而且，AWS每月有數百萬個活躍用戶，各行各業都有應用場景，公司便可從中學習到最好的解決方案，類似的案例之後可再次應用到其他客戶。

他又稱，公司有著獨特的創新文化，去年便推出逾2,000個新功能或服務，例如視頻及圖像分析功能、以及將文本翻譯成語音功能。「我們平均少於4小時就有1個新功能，大部分是來自客戶的提議，由於我們的服務是基於深度學習，隨着客戶越來越多，這個服務便會變得越來越聰明、準確！」AWS未來會繼續投資基建及培訓人才，以吸引更多客戶及擴大合作夥伴生態圈。

在數碼年代中，數據有如黃金資產，儲存及分析數據則是企業面對的挑戰。（資料圖片）

自家晶片增數據處理效能

科技發展日新月異，企業數據儲存的需求將會愈來愈高，AWS行政總裁Andy Jassy曾透露現時公司每小時產生的數據，就已經比20年前數據總量要多，未來3年數據增長量，就比過去30年數據總量更多。那麼公司將如何應付數據儲存的重大挑戰？翁宇強坦言企業未來需要更先進的科技，才可以用低廉成本，更快地處理數據，因此公司在去年12月公布了AQUA for Amazon Redshift（雲端資料倉儲），該雲端資料倉增加了AWS自家晶片，處理數據的效能較一般雲端資料儲存高出10倍。「由公司成立後至去年6月，我們總共減價85次，每當有新技術可令公司減低成本，我們都會回饋給客人！」

疫情在全球多地持續反覆，翁宇強坦言今年經濟環境仍較有挑戰，不過，AWS已成立了15年，期間全球經濟都有很多不同的變遷，公司也一一渡過，相信是次危機也會如此，公司會繼續投入更多資源在產品研發，讓企業根據市況來調整公司的經營策略，把握數碼年代的商機。對於中美關係緊張，他強調公司對香港市場充滿信心，旨因香港是國際金融中心，在亞洲區亦是具有領導地位的區域數據中心，因此公司會根據客戶的需求，不斷在香港加大投資。