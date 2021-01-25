Amazon筍工爭崩頭　設14條領導準則　港區終極面試官拆解突圍秘訣

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-01-25 07:45

疫情改變了企業的工作模式，為降低疫情傳播的風險，不少企業也讓員工在家工作，成了新常態。科技公司Twitter和Square讓員工可選擇永久性地在家工作，Facebook則估計公司未來5至10年有一半的員工將轉為遠距工作。因應人們的工作模式轉變，亞馬遜旗下的雲端運算服務平台AWS在招聘時，也不再以地緣為主要考量。AWS行政總裁Andy Jassy上月曾表示，只要候選人有足夠資格，且可與其他團隊協作，公司從任何地方都可進行員工招聘。

AWS香港及台灣區合作夥伴及生態系統部負責人翁宇強認為疫情令在家工作模式成為趨勢，這可以讓員工節省了不少交通往來時間，做事更有效率，但員工會減少了與客戶、同事之間的交流及連繫，故他覺得未來人們將會按照工作需要及疫情發展，靈活地實施在家工作。「未來的工作模式會變得更flexible（有彈性），不過，如果一些工種是需要與人見面的話，便不適合遙距工作。」

翁宇強教路公司會根據14條領導準則，來決定是否聘請應徵者。（受訪者提供圖片）

每名員工都是領袖

不少人都希望進入科技巨企工作，亞馬遜的職位競爭也相當激烈，應徵者如何可以突圍而出？翁宇強透露公司除了會看看應徵者的經驗及能力外，也會注重他們是否符合到公司的14條Leadership Principles（領導準則），包括顧客至上（customer obsession）、胸懷大志（think big）、主人翁精神（ownership）、好奇求知（learn and be curious）等。「公司覺得所有員工都是領袖，所以他們也應有這些『DNA』，若要測試應徵者有沒有具備顧客至上特質，我會叫應徵者分享他處理過的最困難的客戶案例，再從中分析。」

亞馬遜內有著一個神秘職位名為Bar Raiser，此職位是由來自不同部門、受過培訓的員工兼職擔任，在招聘過程中，他們會在最終一輪加入，並擁有最終的投票權。而翁宇強則是AWS香港任期最久Bar Raiser，他說自己決定聘請員工時，主要看重該名應徵者是否具有好奇心、喜歡學習、以及善良的特質。「科技會不斷變更，今日的技術，可能明天便會消失，AWS在少於4小時內便會推出新功能，如果欠缺這兩項特質，就會很難進上公司的進度。」他續道公司從第一天成立自今，都希望做對客人正確的事，因此員工必需具備善良的心，若果公司的服務不太適合客人的需求，也要實話實說，「有時候我們會叫客人不要使用我們的服務，因為未必適合其業務，可能使用一些簡單的服務便足夠。」