專訪｜金發局李律仁︰中美回復有序競爭　利好香港國金中心地位

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-02-04 17:13

美國白宮變天，民主黨拜登（Joe Biden）上任成為第46屆美國總統，是否意味過往四年共和黨特朗普 （Donald Trump）治下中美繃緊的關係得以緩和，香港受到美國制裁的壓力得以減輕？

香港金融發展局主席李律仁接受《香港01》專訪時指，跟上屆美國政府不同，拜登政府希望重拾規則，將多做實事，裝備自己，以「戰勝」（out-compete）中國；如此大格局，對香港作為國際金融中心實屬好事。他又稱，香港市場有發展健康護理、生物科技融資的勢頭，蓬勃起來後，可擴展至資產管理、分析等部分。

美國總統拜登於白宮簽署行政命令。（路透社）

特朗普政府屢屢打破常規的做法，任內不少言行教人意外，拜登上場，可望收拾亂局。李律仁表示，觀乎拜登上場前後的表現，皆顯示他要重回國際框架、國際規則，回復他們認為行之有效的軌迹，所以事態會變得「有板有眼」，施政亦會較有效。「從金融角度而言，有板有眼是好的，即你所有東西都知道框架如何，較易估算。」他說。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在拜登政府上任前夕出席聽證會時指出，美國能夠「戰勝」（out-compete）中國，李律仁認為此番言論背後，反映美國將多做實事，裝備自己，而美國現時回復規則，對自身是有利的，「無論是﹙依循﹚既有的規則，抑或是可以主導改變規則的能力，美國都有很大話語權」。

拜登政府上台後，中美關係會否緩和成為國際焦點。（資料圖片）

料美國不再發起新一輪貿易戰

所謂規則，套於中美關係，意即拜登政府不會再突然發起「搶眼球」的貿易戰，反而致力維持自身有優勢的板塊，例如限制科技的出口及分享，中美的競爭關係會回復到有序的框架和互動。

他相信，「有序」對香港作為國際金融中心而言屬好事，除可繼續發揮本身的強項，對香港亦呈現很大機遇，皆因經過特朗普4年，投資者、集資者也會思考風險、分散投資、尋求更多選擇。「以前（內地）科技公司可能即時會想，第一步就去美國上市，但現時香港又做得幾好，而目前世界環境下，還是穩紮穩打（為上），如此便在近水樓台的地方先尋求發展，不用一步就要到美國。」

李律仁認為，中國經濟體在世界的影響力愈來愈大，美國無可避免會不斷思考改變與中國以往緊密的關係。「你經濟大了，影響力自然會大了，船大了，你也會小心駕駛吧！」

李律仁認為，香港具潛力力谷生物科技融資。﹙資料圖片﹚

港具潛力力谷生物科技融資

港交所自2018年進行上市改革，尚未有盈利或收入的生物科技企業獲許在港上市。李律仁表示，有關生物科技公司的《上市規則》第18A章倘發展良好，香港有發展健康護理、生物科技融資的勢頭，蓬勃起來後，就可以不止做融資環節，可多做些資產管理、分析等部分。

他以餐廳為比喻，希望生意細水長流的餐廳，給顧客的選擇就要豐富，「甚至協助客人準備家常菜，連食材也提供……送上門後再在短片網站逐步教料理步驟，我想，在這新環境下，香港做該類的金融中心好呀，登堂入室」。

李律仁表示，香港有發展健康護理、生物科技融資的勢頭，蓬勃起來後，就可以不止做融資環節，可多做些資產管理、分析等部分。（曾梓洋攝）

李律仁認為，世界經歷過美國特朗普政府、新冠疫情，顯得正常、有序的狀態是「不凡」，而香港作為國際金融中心，適宜盡可能維持提供法治、多元化、非歧視的環境，「美國有一些情況會因為總統輪換而有改變，即是有些東西不穩定，當然背後理由是因為他們的政治以往4年都較多上上落落，美國史上亦經常出現不穩定的政策……如果要做對比，就是香港繼續發揮其穩定的優勢，提供正常狀態。」

至於香港去年落實《港區國安法》，特朗普政府宣布制裁部分中港官員，繼任的拜登政府會如何看待香港情況？李律仁認為，香港只是美國政府眾多考慮的一部分，相信拜登目前聚焦處理國內疫情，對香港情況是「根本沒想過」。