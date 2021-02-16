料騰訊今年上1000元　劉央自爆近年首增持　「對我來說是機會」

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-02-16 07:15

股王騰訊（0700）上月股價創下767.5元新高，數年前已豪言騰訊見1,000元的「女股神」西澤投資管理主席兼首度投資官劉央，接受《香港01》訪問時再預測，騰訊今年便將變「金底股」，並自爆趁騰訊破頂後回吐，跌穿十天平均線之後，在1月28日以近680元水平，繼2018年後首次增持騰訊。

騰訊與恒指上月急升後一同回吐，劉央回應：「你叫它下跌，我叫它調整，你看我們（看法）都不一樣。我是從405元一直買到350元的，一直沒動過。（1月18日）到十天平均線以下，我就開始買，今天又回來了，對吧？對我來說是機會，我認為騰訊今年就是1,000元，十萬億市值！」

西澤投資管理主席兼首度投資官劉央，接受《香港01》訪問時再預測，騰訊今年便將變「金底股」。（路透社）

1000元對標明年45倍PE

劉央又認為，騰訊估值比起美國另一「股王」合理得多，指美國電動車股Tesla目前逾千倍市盈率，而騰訊股價1,000元對標2022年市盈率才45倍，「估算怎麼雙重標準了？」

問到具體看好騰訊的甚麼，她形容，騰訊是虛擬世界的老大，而虛擬世界增長還在初階階段，Z世代在手機渡過的時間和花費非常驚人，又指「騰訊穩定增長，一點問題都沒有，做了這麼多長線戰略投資，每個行業都有部署，協同效應未來會發生作用，比如投資美團（3690）和快手（1024）。」

劉央指出，傳統估值方法都在受到嚴重挑戰， 投資者要習慣這變化。﹙羅君豪攝﹚

投資富途 因其具「顛覆性」

除了騰訊之外，劉央又透露去年投資了富途控股（美：FUTU），同樣因該公司具顛覆性，介面簡單和易操作，將券商業務變成新經濟。

她指，富途創辦人李華（葉子哥）是騰訊第18號員工，現在也非常年輕，本身是計算機高手，並熱愛炒股，「自己喜歡炒股，但所有軟件都不能滿足他要求，於是自己做了一款軟件，現在就做到千億市值」。

劉央透露去年投資了富途控股（美：FUTU）。﹙資料圖片﹚

推「港新股」單月升幅達六成

劉央說，像騰訊（0700）和美團這些新經濟公司正在帶領港股不斷攀新高，傳統估值方法都在受到嚴重挑戰，「如果不能適應這個新發展，長江後浪推前浪，你就被拍在沙灘上。要鍛鍊自己能在這個變化這麼快的市場生存，找到方向和趨勢」。

不過，基於投資者「扎堆」大市值公司，追捧白馬股，而港股70%公司的市值在25億港元以下，劉央去年12月設立「新港股指數」，首批5隻入選的「新港股」，分別是天工國際（0826）、阜博（3738）、友誼時光（6820）、映客（3700）及煜盛文化（1859），1月份升幅達六成，大幅跑贏大市。她指，該指數專注於市值規模30億至50億元的公司，旨在尋找未來顛覆行業的領袖。