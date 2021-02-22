專訪｜Decathlon逆市開兩巨舖　港CEO︰不減價吸客　應按需要購物

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-02-22 11:32

過去一年，新冠肺炎疫情對本港零售市場造成沉重打擊，不少零售商關閉門店，街上更是湧現吉舖。不過，全球第二大運動用品連鎖集團、來自法國的Decathlon（迪卡儂）卻吼準時機逆市擴張，去年下半年在中環和九龍灣開設新店，佔地分別8,500呎及4,000呎。Decathlon香港聯合行政總裁Lisa Noraz接受《香港01》訪問時表示，縱然疫情令門市人流減少，惟網店生意增長速度相當快，拉上補下之下，生意仍錄得增長，公司未來會繼續以結合線上及線下的銷售策略來發展業務，並計劃在香港的民生區和購物區開設更多分店。

Decathlon成立於1976年，是歐洲最大、全球第二大的運動用品連鎖集團，分別在全球56個國家或地區開設超過2,000間店舖，公司在2017年8月進駐香港，至今共開設5間分店。Lisa Noraz指Decathlon在其他國家的開店模式是買地後，自行建造商店，這些門店面積均十分巨大，於香港則租賃店面，店舖設計及貨物擺設都要作出調整，但每間店舖仍設有互動體驗區，讓客人可以觸摸及試用產品。

逾1.3萬款產品吸客 生產流程近包辦

公司其中一個競爭優勢，莫過於運動產品種類齊全，涵蓋70種運動，常見的有健身、遠足、露營、單車和瑜珈，較為冷門的則有滑雪、浮潛、高爾夫球及彈床等。Lisa Noraz解釋公司最初成立時只有出售單車及跑步的運動用品，但隨着公司不斷成長，慢慢有熱愛不同運動的員工加入團隊，「大家希望可以在推出好過龍頭品牌的產品或者是價格更低廉的產品」，因此，產品種類愈來愈多，目前Decathlon的產品目錄內有超過1.3萬多款產品。可是，即使是全港最大的將軍澳門店（店舖面積約3.6萬平方呎，並設有同等面積的戶外露天空間），客人只可找到60%的商品，其餘則要在網店內購買。

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Decathlon除了產品種類繁多外，許多消費者的印像是產品價格「平一截」，例如10升容量的背包售價為24元；0.8升的塑膠水瓶售價為19元；2個0.5公斤啞鈴和1公斤啞鈴分別只售29元和49元，大部分產品都是入門級別。

Lisa Noraz透露公司採用了綜合營運模式（integrated business model），產品均是由自家團隊設計及生產，幾乎一手包辦整個生產流程，用大數據來改善庫存管理及銷售流程，又用機器人做倉庫盤點工作，以降低生產成本。此外，公司更與工廠緊密合作，減低生產高峰期和原材料價格波動的影響，令產品價廉物美。「平價產品吸引更多運動新手入門，我們也會兼顧普通用家及專業用家的需求，期望通過這些高性價比產品，讓更多人養成運動的習慣。」

Lisa Noraz表示公司會按照店員專長的運動，再決定讓他們負責那一區的商品銷售及解答客人疑問，有些店員更是運動員及教練。（黃寶瑩攝）

料未來零售結合線上線下

疫情之下，港人除了會在家做運動外，也會到郊外舒展身心。Lisa Noraz指公司的主要產品種類銷情持續增長，包括健身、行山、露營及瑜珈產品。「人們在疫情期間，更為關注個人健康情況，做運動可以讓他們身體更加強壯，也可放鬆心情！」

她續道在經濟不明朗下，人們購物時也更為審慎，公司會協助客人揀選最適合他們需要且價格低廉的產品。「隨着疫情緩和，部分人可能會回到健身室做運動，部分人可能已經習慣了在家運動，兩個運動模式將會取得平衡；而港府稍後開展的疫苗接種計劃，將有助零售市道逐漸復甦。」被問及會否考慮減價促銷時，她稱公司深信客人不應因為折扣推廣活動再去購買產品，而是根據自己的需要來購物，加上若推出減價促銷活動，未來每年都要一直有此類活動，故不會考慮減價。

本港零售市場處於寒冬，不少零售商正在減少實體店數量，或者削減店面面積，以降低租金開支，然而Decathlon卻採取相反做法，開設面積龐大的店面，每間店舖均保留最少15%體驗區。Lisa Noraz則認為未來零售業不會單單是線上或是線下，而是兩者結合，商戶需要向客人提供兩邊的服務體驗，「如果我在周末想去露營，我會想親身去試坐露營椅及觸摸露營帳幕；如果我要準備下星期的瑜珈課，我可以直接在網店上購買瑜珈墊。」為了提升客人的購物體驗，公司早已透過數碼轉型作佈局，例如在2013年便引入RFID技術，客人只需在自助收銀櫃位內把商品放到購物籃中，就可以快速結算，未來公司將會利用大數據分析客人的喜好，再向他們推薦商品。