SPAC | 新加坡最快年內引入　業界籲港啟動研究︰勿封殺自己財路

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-02-23 09:52

SPAC（特殊目的收購公司）在美國愈趨盛行，亞洲方面新加坡早已放話引入SPAC。昨日（22日）市傳出港交所已開始研究SPAC，並向個別券商了解意見，惟官方暫未有明確明態。安永亞太區上市服務主管合伙人蔡偉榮認為香港作為國際金融中心，應該對引入新產品持開放態度，否則等於封殺自己「財路」，「你（香港）是亞太區龍頭大哥，點都要睇下，就算最後你覺得不可行，都要向公眾交代為什麼不可行。」

SPAC在美國愈趨流行，據調研公司SPAC Research數據顯示，2020年美股IPO共有445宗，其中248宗是SPAC，佔比高達56%。去年單計SPAC集資額達820億美元（約6,396億港元），為2019年所創下的高位6倍。

眼光放回亞洲區，新加坡交易所行政總裁羅文才（Loh Boon Chye）表示，擬於今季引入SPAC進行市場諮詢，如獲市場支持，希望最快今年有首隻SPAC在新加坡交易所掛牌。據悉新交所已經與國際銀行及有關企業進行磋商，假如成事，新加坡將成為亞洲首個開放SPAC上市的國家，搶先香港一步。

據悉新交所已經與國際銀行及有關企業進行磋商，假如成事將成為亞洲首個開放SPAC上市的國家。（資料圖片）

金發局開聲︰值得謹慎研究

反觀香港，港交所未有推出相關的諮詢。金發局行政總監區景麟在今年2月初發表網誌，主動提及在研究全球資本市場發展時留意到，SPAC去年在美國市場掀起上市熱潮。他認為SPAC上市的快速增長本身或存在一定風險，但鑑於SPAC上市模式日益盛行，故金發局認為有關議題值得謹慎研究。

本港大孖沙及基金亦「行先一步」。電盈（0008）主席李澤楷去年9月，聯同Paypal創辦人之一Peter Thiel，已共同設立了兩間SPAC。其中，Bridgetown Holdings（BTWN）計劃在東南亞發展新經濟技術，目標收購對象為科技、金融服務及媒體企業；近日有傳李澤楷正考慮在美國設立第三家SPAC。

惠理集團（0806）創辦人葉維義有份創辦的基金公司Argyle Street Management Limited﹙ASML﹚，去年成立SPAC「Malacca Straits Acquisition」，目標收購有潛力的媒體、食品加工、可再生能源及醫療保健企業作併購。

聯交所近年有意「清洗太平地」，打擊「借殼上市」及細價股。（資料圖片/江智騫攝）

香港現行監管局限了發展

安永亞太區上市服務主管合伙人蔡偉榮認為，SPAC有值得研究的空間，「美國如此盛行，香港要研究及模仿無可厚非。新加坡正在做，你（香港）是亞太區龍頭大哥，點都要睇下，就算最後你覺得不可行，都要向公眾交代為什麼不可行。」

事實上，現時香港的監管或局限了引入SPAC的可能性，舉例說，《上市規則》第 14.82 至 14.84條明確指明，上市公司全部或大部分的資產為現金或短期證券，就會被視為現金資產公司，不適合上市。同時，亦提出現金資產公司，不能依賴未來的資金預期用途，作為扣減集資活動完成後現金水平的手段。在集資活動完成後，公司的資產須少於一半（50%）為現金。否則港交所就會當成借殼上市，未必會通過IPO。

蔡偉榮表示，香港對SPAC監管尚未成熟，現時推行未必適合。「因為你（SPAC）擺明是殼股，要先豁免了SPAC，因它長時間都是100% 現金！」他認為證監會或許對公司選擇SPAC上市有疑慮，為什麼一間公司不正經做IPO？「這個問題其實值得監管機構發問，但如果你（公司）解得通，原來SPAC真的比較適合你，又有充份披露，就應該有權利去做」。

他解釋，傳統IPO有機會出現公司完成路演後，認購不足、無法上市的情況，部份公司為了避免「白做」一場，就會選擇SPAC形式上市，「SPAC是投資者手持一大筆現金主動找你，你做得好我就會買你，兩件事好大分別」。

安永亞太區上市服務主管合伙人蔡偉榮認為，SPAC在香港有值得研究的空間。（黃寶瑩攝）

不引入SPAC 形同封殺香港財路

去年香港集資額高達3,595.03億元，創2010年以來高峰，僅次於納斯達克的4,410億元，成為2020年全球第二高新股集資額的交易所。 去年單計SPAC集資額達820億美元（約6,396億港元），為2019年所創下的高位6倍。

展望今年，蔡偉榮認為今年新股集資額可以延續去年強勁勢頭，至於引入SPAC會否令香港新股市場更加蓬勃？「正路來講應該會，但很難量化可以多幾多，因為香港引入SPAC很大機會都是找中國公司，其次就是東南亞公司，但中國公司是否會選擇SPAC形式上市仍是未知之數。」

他認為引入SPAC的目的不是要「搞旺個場」，反而是不要封殺自己的財路。他以早前通過同股不同權為例，只是令該公司多了赴港上市這個選擇，而非令所有同股不同權的公司只來香港上市。他笑言，「一間餐廳供應10個菜與20個菜，一定是20個菜受歡迎」。