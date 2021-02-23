SPAC | 美股最火投資！　有類股東不會輸　散戶進場留心三大細節

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-02-23 09:49

去年美股大漲，除了熱炒電動車、線上軟件及醫藥股受資金追捧，SPAC（特殊目的收購公司）亦成為資金寵兒。去年單計SPAC集資額已高達820億美元（約6,396億港元），表現最好的SPAC QuantumScape（QS）曾大升12倍。香港大孖沙電盈 （0008） 主席李澤楷亦傳出設立第三間SPAC，港人想跟著大孖沙搵食，就要留意這三個細節！

儘管香港尚未引入SPAC，但前財政司司長梁錦松掌舵的新風天域集團，所成立的投資平台新風天域公司，早在2018年中以SPAC到美國上市（NFC）。新風天域2019年完成向TPG、復星醫藥等現有股東收購了「和睦家」（United Family Health）醫療集團，將內地規模最大的綜合性高端私立醫療機構，透過新風天域帶到美國上市。隨後新風天域更名為「新風醫療集團」。

新風天域集團收購「和睦家」（United Family Health）後，更名為「新風醫療集團」。（資料圖片）

電盈 （0008） 主席李澤楷早前與PayPal聯合創辦人Peter Thiel，已共同設立了兩間SPAC，其中一間傳有意併購印尼電商公司Tokopedia。上周五（19日）《彭博》引述知情人士透露，李澤楷正考慮在美國設立第三家SPAC，計劃募集數億美元。而本地基金公司Argyle Street Management Limited﹙ASML﹚，去年也成立SPAC「Malacca Straits Acquisition」，目標收購有潛力的媒體、食品加工、可再生能源及醫療保健企業作併購。

隨著香港大孖沙都沾手SPAC公司，令不少投資者都開始留意SPAC投資。SPAC其中一個特點是投資團隊在兩年內找不到合適的收購對象，會退回投資成本連少量利息予投資者。假如找到有發展潛力的收購對象，更可以享受股價火箭升空般的升幅。聽落是一個穩賺不賠的投資，但實情是否咁荀？

市傳李澤楷正考慮在美國設立第三家SPAC，計劃募集數億美元。（資料圖片）

留意位一、初始投資者才穩賺不賠

投資者在SPAC最後公布合併階段有權投贊成或反對票，ASML執行董事、熟識SPAC融資的黃科凱（Kurkye﹚透露，「99.99%股東都會支持收購，因為就算他們不喜歡該交易，都可以選擇取回10美元投資成本及少量利息，毋須等到SPAC收購不成，才取回投資成本。」

但值得留意的是，假如不是初始投資者，而是在公開市場買入股份，並不會贈送認股權證（Warrant），且無論什麼價位買入，最後都只能取回10美元及微薄利息。假設在13美元買入股份，倘若收購失敗，便會出現蝕3美元的情況，還未計時間成本。

投資者在SPAC最後公布合併階段有權投贊成或反對票，ASML執行董事黃科凱（Kurkye﹚指99.99%股東都會支持收購。（資料圖片）

留意位二、初始投資者行使認股權證 攤薄其它股東股權

他又補充，現時市面上逾九成的SPAC都會附送認股權證，原因是投資團隊通常想吸引長線價值投資者。這些投資者通常都會有「搏一鋪」的心態，所以他們的策略通常都會行使認股權證換股，之後博收購後股價上升。不過，假如投資者行使認股權證的話，就會攤薄其它股東所持有的股權。

黃科凱指一間好的「獨角獸」企業，同一時間與3、4個SPCE討論合併屬正常事。（受訪者提供）

留意位3：臨近兩年死線交易質素參差

據調研公司SPAC Research數據顯示，2020年美股IPO共有248宗是SPAC，佔比高達56%，集資額更達820億美元﹙6,396億港元﹚，為2019年所創下的高位6倍。

在資金不停投資SPAC的情況下，黃科凱透露不少優質的公司都被收購了。他指出，一間好的「獨角獸」企業，同一時間與3、4個SPCE討論合併屬正常事。由於SPAC有收購時限，假如在接近兩年死線前，都未找到合適的對象公司，投資團隊或者會降低要求，以達到時限前找到收購對象，避免退市「回水」，影響其投資聲譽。不過在死線前急著收購，有機會收購了質素一般的公司，影響日後股價表現。