滙豐復派息　麥玲玲稱心情會「好返啲」　籲留心偏財星衝撃股市

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-02-23 19:42

滙豐﹙0005﹚長情粉絲、堪輿學家麥玲玲上次貼中滙豐總行銅獅像重光後，滙控股價可回升，重光當日（10月22日）股價收報31.25元，之後升勢猛烈，至今已重上40元樓上，之後英倫銀行又重批滙豐派息，可謂好事連連。趁滙控派成績表，《香港01》再次誠邀玲玲師傳講解她對滙豐的看法。

滙豐今日﹙23日﹚公布業績，宣布重新派發股息，每股普通股為現金0.15美元，約為1.16港元。比不上以往0.5美元的高息，但終於恢復派息，麥玲玲直言對食息族算是一種「安慰」。

麥玲玲：笑言滙豐「買來擺」

對於今次業績能夠重派股息，麥玲玲坦言是正面，「因為有不少老人家及退休人士都在等派息，部分更是他們的收入，所以上年沒有息派大家當然不會高興，但相信經過今日，大家的心情都會『好返啲』！」她補充道，加上最近債息上升對銀行股有利，有不少利好因素出現。

「呢個始終係我自己嘅情意結，自細出嚟做嘢嘅時間買落，不離不棄長相廝守啫」，麥玲玲感慨，以前的前輩教落，有錢就要買滙豐，但自己其實又沒有刻意好活躍去買，笑言自己純粹「買咗嚟擺」，本身亦沒有在股票市場上活躍，並且有其他公用股去收息，所以只會繼續「揸住佢」，不甚理會股價高低。

麥玲玲認為今年的偏財星落在中間，某些月份會容易有衝撃，尤其是農歷3月和6月會易出現相沖。（葉志明攝）

玄學：今年偏財星落中間 投資者需小心突如其來的市場消息

另一方面，以玄學角度而言，她指出「佢Icon位（總行銅獅子）壞咗，呢家都係修復緊」，相信完全修復之後情況會再好轉。

就今年股市方面，她認為散戶能賺錢的機會亦較高，但要提防一些金融騙案，因為今年的偏財星落在中間，而偏財星係是代表著一些炒賣，代表今年炒賣會活躍，但某些月份會容易有大的衝撃，尤其是農歷3月和6月會易出現相沖，今年會多突如其來的市場消息，會容易有回套，所以投資方面大家都需要小心。

對於滙豐前景，玲玲師傅認為滙豐與香港的命運係是有一些隱隱約約相連的關係，所以當然希望滙豐會慢慢回復，而滙豐主要業務選擇重回亞洲，會是一件好事。