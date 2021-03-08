騰訊雲內地視頻行業滲透率達90%　快手亦是客戶

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-03-08 00:00

疫情期間，網絡遊戲、長短視頻和電商等領域的需求與日俱增，帶動騰訊（0700）雲業務高速增長，其中騰訊雲在國際、香港和澳門區收入均錄超過100%按年增長。另外，騰訊雲在國內視頻行業發展滲透率已達90%。

疫情趨緩，對於雲需求會否趨於正常，騰訊雲國際副總裁譚樂文認為，某些使用場景需求減少屬正常，但認為更重要是疫情加速用戶習慣改變，在線上學習和遙距工作方面尤其明顯。他舉例，線上學習需要老師、學校、家長、學生等多方面持份者接受，以往推動非常困難，但疫情令大家「無得揀」。

80%國內音視頻客戶使用騰訊雲

截至2021年2月，騰訊雲覆蓋全球27個地理區域運著60個可用區，服務支援多個行業，包括音視頻、教育、金融業、電商行業等，在部分行業如音視頻佔據市場主導地位。

譚樂文指，騰訊雲在國內視頻行業發展滲透率達到90%，對於近年興起的短視頻行業，他指快手（1024）亦是騰訊雲客戶 ，認為短視頻是線上視頻高速發展的一部分，整體需求增加，對騰訊雲而言是好事。去年騰訊雲支援200萬名觀眾同時觀看韓國MMA頒獎典禮的線上直播，亦證明騰訊雲在音視頻方案的技術能力。

金融業方面，他指騰訊雲2015年起與互聯網券商富途（美：FUTU）合作，提供私有雲服務，包攬了富途所需的基礎設施日常維護和複雜管理，讓訂單交易僅需0.003秒完成。電商方面，騰訊雲支援Sea Limited（美：SE）旗下電商平台Shopee，其中Shopee LIVE在「雙12」期間直播觀看人次達4.5億。

騰訊雲國際副總裁譚樂文表示，疫情加速改變用戶線上習慣。（資料圖片）

騰訊雲提供小程序「一條龍服務」

微信小程序高速增長，日活日活用戶已突破4億，小程序GMV去年增長100%，譚樂文指，小程序開發是免費功能，騰訊雲則提供一條龍服務，讓客戶不用擔心寄存服務及維護等。

對於微盟（2013）和有贊（8083）兩個微信主要服務商，會否對騰訊雲構成競爭，他指，騰訊雲不可能為每一個客戶設計定製方案，微盟和有贊基於微信開放平台發展，如做得好，帶起微信、微信支付、微信廣告等生態，騰訊雲作為開發工具亦會受惠。