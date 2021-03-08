虛擬保險｜OneDegree推火險　創辦人︰用科技創「良心價」仍賺錢

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-03-08 18:36

去年獲發一般保險牌照、並以寵物保險作為旗艦產品打響頭炮的虛擬保險公司OneDegree，宣布進軍按揭火險市場。OneDegree共同創辦人郭彥麟形容今次推出相關保障產品，可謂是用科技創造「良心價錢」，即使如此仍賺錢：「我們不是蝕錢做這產品！」

所謂「火險」是一般行內樓宇結構保險的俗稱，為樓宇結構因火災、水災、爐具或煤氣爆炸等所引起的損毀提供保障，向銀行承造按揭時要買火險。

OneDegree行政總裁李俠恩指，香港的按揭火險市場一年錄近37億元保費，通常是客戶向銀行借錢時順便一併處理，中間牽涉數個單位包括銀行、保險經紀，故客戶在市場上支付的火險費當中，「架床疊屋」地多了很多成本，且不知火險有得選擇，至於該公司的火險產品則可讓客戶直接投保，又協助客戶直接與銀行溝通，當中省卻很多成本。

香港的按揭火險市場一年錄近37億元保費，規模不少。﹙資料圖片﹚

香港火險市場屬過度投保

據OneDegree網頁，其火險產品能據每間按揭銀行的要求度身打造，承諾為更低價相同產品退回差價。客戶在網上完成投保後，OneDegree代客把相關文件交給銀行，成功轉保後客戶會直接收到銀行通知。

該公司接受火險投保額範圍由50萬至5,000萬元，覆蓋滙豐銀行、中銀香港（2388）、渣打銀行、東亞銀行（0023）及恒生銀行（0011）的按揭客戶，該5間銀行佔整個按揭火險市場份額超過七成。

產品承保的住宅物業劃一以按揭餘額0.03%為保費，對比市場目前收費一般為貸款額的0.08%至0.15%，平最多八成。郭解釋，公司營運成本遠低於現時保險公司，引用很多技術及機械人科技下，「我們平均一名員工可以做到幾十張單，效率比其他保險公司高幾十倍」，且市場上的按揭火險是「過度投保得非常多」，消費者每年使了過億元「冤枉錢」，他指出，若受保物業發生意外，據火險合約，業內其實只是賠重建費用，而非賠償物業價格，所以該公司目前的定價，站於商業機構角度仍是賺錢。

OneDegree進軍按揭火險市場。（OneDegree網頁截圖）

郭彥麟指，產品今年2月試業，上周四（4日）正式推出，已有過千人索取報價，有數十宗個案成功申請，保費每年由1,000多元至逾1萬元，而客戶平均按揭額度約380萬元。客戶大多是家庭主婦，成功轉會者很多都是「正勒緊褲頭供樓」，也有成功案例屬收租人士。暫有一宗不成功的個案，涉及銀行因程序問題，暫未接納該公司保單，事主正和消委會接觸及反映事件，公司亦不排除透過金管局、競委會等途徑以協助事主。

研虛擬資產保障 冀成亞洲首間公司推出產品

公司正式開業未足一年，已推出寵物保險、貨運保障，現加推火險產品，被問到公司財務情況，郭彥麟表示公司非常穩健，去年獲發牌時，資金非常充裕，至今接近一年，付費用戶已有超過4萬人，公司已將財務數字上報保監局，償債能力比率（Solvency Ratio）不便公布，但強調擁有遠遠超出監管要求的資金。

他續指，公司每年都有新融資，去年3月疫情最嚴峻時，亦有新錢進駐，相信今年亦續有融資計劃。至於集得的資金，希望能用於今年推出更多元化的產品。他提到公司正研發虛擬資產保障，亞洲暫未有該類型產品，希望今年可以做到亞洲首間提供該類產品的公司。