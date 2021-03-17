訪問｜ZA Bank：客戶突破30萬　冀上半年推中小企貸款

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-03-17 14:31

香港首間正式開業的虛擬銀行ZA Bank營運將近一年，業務漸趨多元化，集存款、貸款、卡、轉賬於一身，兼具備提供保險產品能力。該行行政總裁許洛聖表示，目前用戶規模已突破30萬，已就中小企貸款服務完成試運行階段，冀今年上半年能正式推出。

許洛聖表示，今年將就個人貸款會推出更多產品，主打是「對公」（企業）業務，相信會是促進該行貸款的大推手，對象起初為中小企。

他指，籌備「對公」業務的挑戰與零售業務不同，當中在「認識你的客戶」過程是兩回事，該行可自動化的程序目前在於前期部分，例如收集數據，至於以自動化形式進行評估則較困難，要待這些環節都能自動化，才會正式推出服務：「（如果）最終推出的服務背後原來是人工的話，並不是我們想做的事。」

對於另有虛銀捷足先登，透過與夥伴合作吸納特定業務範圍的中小企客，目標40分鐘可完成開戶，許指，中小企是該行推普惠金融的另一角度，該行冀在吸納中小企客源不設框架，向所有該行能管控風險的中小企提供服務，然而以目前的信貸環境需要謹慎處理批核貸款，故認為對每一個行業都會有不同的風險偏好，在開戶時間方面暫不設承諾目標。

許洛聖表示，今年將就個人貸款會推出更多產品，主打是「對公」（企業）業務。（黃寶瑩攝／資料圖片）

今年料仍增資 維持5年內收支平衡目標

虛銀投入運作一年，許洛聖透露，去年該行曾增資一次，該行現時處於「衝刺期」，「對公」會是今年新加的服務，料繼續有增資需要，該行收支平衡的時間目標暫仍維持開業起計5年內，相信屆時增資壓力便會縮小。

至於該行早前獲保險業監管局頒發保險代理機構牌照，他表示，今年該行會陸續推出保險業務、投資業務。他又透露ZA Bank人手已屆300，料今年有增長，零售及「對公」業務都有增加人手以提升服務質素，但加幅不如傳統銀行。

貸存比率截至去年底約一成

許洛聖回顧該行開業以來發展，稱截至去年底，該行用戶規模已突破22萬，存款規模逾60億元，貸款約6.5億元。

金管局官員早前曾披露8家虛銀至去年底的存款約150億元、貸款約10億元，合共約42萬戶帳戶。以此推算，ZA bank用戶規模、貸款已佔市場份額逾半，存款方面佔市場份額40%，較其他虛銀佔比多，數字也是業內最高。

許指，該行已協助用戶免費完成了總額588億港元的轉賬。截至去年底，用戶賺取了3,800萬港元存款利息，「最會儲錢」的用戶截至今年3月5日透過活期及定期存款戶口賺取了共150萬港元的利息。另外，ZA Card用戶今年1月獲派發了共650萬港元回贈。「最會享受生活」的用戶用ZA Card消費1,677次，平均每日至少消費12次。