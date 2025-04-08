批特朗普關稅戰如「剪髮醫癌」　雷鼎鳴：這場仗他不會贏｜相對論

上星期，美國總統特朗普推出的「對等關稅」政策可謂震驚全球。該政策對超過180個國家進口到美國的商品加徵了10%的基本關稅。接下來，特朗普計劃於美東時間4月9日啟動更高的「對等關稅」，主要針對被視為「違規嚴重國」的國家徵收更高的關稅。《香港01》訪問到香港科技大學經濟學系兼任教授及榮休教授雷鼎鳴，拆解該政策的緣由和對環球經濟帶來的影響。



首任設關稅卻無法收窄貿赤

雷鼎鳴指出，特朗普在第一任期內推動的關稅政策，最初是希望能減少美國的貿易赤字。然而，經過七年多的實踐，這一看法顯然是錯誤的。根據數據顯示，當時美國的貿易赤字不僅沒有減少，反而增加了約77%。此外，特朗普希望通過關稅來壓制中國的經濟增長，但這一策略同樣失敗，中國的貿易盈餘在此期間上升了120%。

進入第二輪關稅政策後，特朗普的目標有所改變。雷鼎鳴指出，特朗普不再僅僅專注於減少貿易赤字，而是將重點轉向「重建美國製造業」。他希望通過加徵關稅來提高美國本土商品的價格，從而使美國製造業的產品更具競爭力。特朗普的前副總統麥克·彭斯也曾多次強調，美國應該重拾失去的工業和工作崗位，這一政策的核心正是保護美國本土的工業和工人。然而，這種保護主義措施在短期內可能會有利於部分行業，但長遠來看，卻可能削弱整體生產力。

關稅如「勒索」 引發更多國家反感和報復

雷鼎鳴進一步分析指，特朗普的關稅政策也被解讀為一種「勒索」手段。例如他對墨西哥和加拿大等國家加徵高額關稅，試圖迫使它們做出不同的讓步。雷鼎鳴認為，這種方式在道德上難以理性化，雖然短期內可能有一定成效，但從長遠來看卻難以持續。特朗普曾多次聲稱，自己之所以能在貿易談判中取得優勢，正是因為利用了「強勢」的關稅措施，讓其他國家無可奈何地做出讓步。然而，雷鼎鳴對這種手段的有效性持懷疑態度，認為在全球經濟高度互聯的情況下，這種「霸權主義」的做法可能會引發更多國家的反感和報復。

除了貿易關稅，雷鼎鳴認為特朗普的對外政策中還藏有推動「門羅主義」的動機。他多次表達希望將南美洲、拉丁美洲等地區納入美國的勢力範圍，甚至曾提議將加拿大併入美國。這些想法無疑讓周邊國家感到不安，也與美國的全球領導地位形成了矛盾。雷鼎鳴指出，特朗普的外交政策是基於保護主義和民族主義的組合，這樣的政策將對全球經濟產生深遠的影響，尤其是在貿易、地緣政治和外交關係上。

香港科技大學經濟學系兼任教授及榮休教授雷鼎鳴指出，特朗普此次推出的對等關稅政策計算公式已成為學界笑柄。（周令知攝）

批特朗普猶如「剪頭髮治療癌症」

對於特朗普此次推出的對等關稅政策，經濟學家們注意到，只需將美國與每個國家的貿易逆差除以該國對美國的總出口額，就能得出特朗普所設定的關稅百分比。有學者更指出，這種計算方式與向ChatGPT等人工智能詢問關於稅率的結果驚人地一致，似乎暗示特朗普團隊可能「抄襲」了AI的算法。

對此，雷鼎鳴直言該公式已成為學界笑柄。他指出，這不僅受到民間的質疑，甚至在專業領域內也引發了廣泛的爭論。他形容這種公式如同剪頭髮治療癌症的荒謬方法，無法真正幫助美國改善經濟。「傳說中這條這方程式是由納瓦羅（Peter Navarro）所設計，這位仁兄在經濟學界其實就沒什麼地位。」