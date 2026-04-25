SpaceX史詩級IPO來襲傳籌5850億　散戶點部署?　四類概念股或可捉

SpaceX上市風聲漸緊，稍有風吹草動，都可吸引環球目光。作為全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下，商業航天領域的龍頭公司，市傳已經秘密遞交IPO申請，計劃在今年6月掛牌，若成功上市，勢將成為全球史無前例的最大隻IPO。



本港投資者素來鐘情於抽新股，惟限制於兩市規則差異，儘管有傳聞稱，SpaceX考慮將相當大一部分股票分配給散戶，改寫IPO規則，不過未有確切消息前，散戶把握新股風暴的辦法，或仍是搶先部署概念股。



傳下月底遞表 集資額或達5850億港元稱冠

有關SpaceX的上市消息，傳聞層出不窮，外電引述消息指，公司預計5月下旬公開提交IPO申請，6月8日當周正式啟動路演，6月15日當周定價。

最惹人嘖嘖稱奇的，莫過於公司天價的集資規模及估值，公司預計集資超過750億美元，折合約5850億港元。如果以香港的情況作為比對，2025年本港IPO集資額位列世界第一，按年大增2.3倍，亦不過2858億港元。換言之，SpaceX單隻的集資目標，就接近本港去年所有IPO集資額的2倍。

2026年2月13日，美國佛羅里達州卡納維爾角，SpaceX公司的獵鷹9號火箭和龍飛船從卡納維拉爾角太空部隊基地的40號發射台升空，將4名太空人送上國際太空站。（X@SpaceX）

市傳估值近2萬億美元 「星鏈」為創收功臣

而目前市場傳聞的公司估值，更是由1.75萬億至高達2萬億美元。今年2月，SpaceX與馬斯克旗下人工智能公司xAI完成合併，當時單計SpaceX的估值就約1萬億美元，若傳聞消息屬實，則相當於短短兩個月，公司估值再躍升近倍。

據早先外電引述的公司業績看來，SpaceX據報2025年營收錄得186.7億美元，最主要貢獻收入的功臣莫過於旗下衛星網絡業務「星鏈」（Starlink），截至去年底，星鏈的在軌衛星約9300顆，形成近地軌道衛星網絡，從而提供寬帶服務以及更廣義的通信服務。星鏈早先公佈，活躍用戶數超過900萬，諮詢公司Quilty Space則估算指，星鏈去年收入為123億美元，按年增58%，相當於總收入的約七成。

循此邏輯，星鏈相當依賴公司發射衛星的技術，而SpaceX自家的火箭回收技術，便成為其業務的第二大亮點。SpaceX旗下獵鷹火箭的回收技術，不單令自家發射成本顯著降低，更吸引環球的商業發射訂單，可謂是某種意義上的自產自銷。

全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX上市步伐漸近。（資料圖片）

投資AI基礎設施令盈轉虧 年營收近190億

不過，據外電披露的公司財務數據，儘管收入可觀，但因大幅投資xAI的AI基礎設施，最終錄得49.4億美元合併虧損。虧損大幅增加，主要因兩年間資本開支暴增近5倍至207.4億美元，其中超過一半用於AI相關投資。幸而公司家底亦算厚，集團持現金約248億美元，總資產920億美元，總負債508億美元。

正因想象空間巨大，外電消息指，SpaceX擬將散戶認購比例傳大增至30%，以吸引馬斯克「忠粉」認購，較一般企業公開認購部分介乎5%至10%，有非常顯著的提升，有望改寫美股IPO歷史。不過消息未落地之前，散戶若想參與熱潮，提前部署概念股，或不失為好選擇。

圖為2025年2月26日，美國華盛頓州雷德蒙德（Redmond）的SpaceX 和 Starlink 的大樓外，有民眾舉行抗議富豪馬斯克（Elon Musk）的活動。（Reuters）

四類概念股可捉 Google投資或錄千億美元回報

其一，同樣位列馬斯克旗下，同氣連枝的特斯拉Tesla（美：TSLA）自然是關係最為密切的概念股。

其二，有份投資SpaceX的公司，亦有望因公司上市獲得不菲回報。Google（美：GOOGL）於2015年首次投資SpaceX，與Fidelity Investments共同參與一輪10億美元融資，當時對公司的估值為100億美元，兩者合計獲得10%股份。截至目前，《彭博》計算顯示Google持股比例約5%，按2萬億美元估值計，對應價值在1,000億美元。

此外，多間基金均有將SpaceX納入倉位，例如Fundrise推出的Pre-IPO基金VCX（美：VCX）便重倉持有SpaceX；另外封閉式基金Destiny Tech 100（美：DXYZ）亦將SpaceX作為其最大的倉位。

2022年4月8日，三名富商在一名太空人的陪同下，乘坐SpaceX飛船前往國際太空站。（資料圖片）

航天板塊炒起 港股亦有近似概念

其三，與SpaceX存在合作等業務往來的股份。美股方面，SpaceX 曾斥資170億美元，從 EchoStar（美：SATS）收購了 AWS-4 和 H 頻段頻譜許可證，被視為強化星鏈面向消費者的關鍵一步。而Planet Labs（美：PL）也曾與公司合作衛星發射。另外，SpaceX也與美國電信巨頭T-Mobile US（美：TMUS）合作，為地面「盲區」提供衛星通訊。

其四，航空航天概念股。美股方面，Rocket Lab（美：RKLB）與公司既存在潛在競爭，亦有望藉航空航天的熱潮炒起。港股方面，亞太衛星（1045）也提供衛星廣播、電訊服務等近似服務。而金風科技（2208）與鈞達股份（2865）分別從事風力發電、光伏產業，因技術同樣可適用航天，亦被寄予厚望，可被視為概念股。