企業拯救條例立法30年未成　業界籲政府重啟草案　中小企業最受惠

香港探討《公司（企業拯救）條例草案》已近30年，至今仍未獲立法通過。草案旨在為財困但具復甦潛力的企業提供法定重組框架，目前香港企業面臨財務危機時主要僅能依賴清盤或現行的「協議安排」機制。業界呼籲政府重啟立法，令企業有重生的機會。



香港探討《公司（企業拯救）條例草案》已近30年，至今仍未獲立法通過。（資料圖片）

現有機制為何不足？沒有「暫緩期」等於鬥惡

柯伍陳律師事務所合夥人伍兆榮主動推動議題，他指出於世界銀行集團的《2025年營商環境成熟度評估報告，香港在破產與清盤法例一項得分低於希臘和非洲國家，拖低了整體評分。

伍兆榮認為，認為這反映了政府推動政策的能力問題，2021年政府曾出台400多頁的詳細草案，卻因「立法會會期不夠」而擱置，其後當局回應「目前機制已足夠」，他對此不認同，認為現行「協議安排」有兩大缺陷，一是成本高昂、程序複雜，二是在重組方案生效前沒有任何暫緩期，任何債權人（債務超過一萬元）均可申請清盤。這衍生「鬥惡文化」，誰夠惡就先收回錢，公司做重組時，常被債權人惡意申請清盤以逼還錢，最終放棄重組。

伍兆榮認為，認為現行「協議安排」有兩大缺陷，一是成本高昂、程序複雜，二是在重組方案生效前沒有任何暫緩期。（資料圖片）

中小型企業最適合受惠

FTI財務諮詢及企業重組部資深董事總經理周偉成認為，草案屬自願、非法庭主導機制。公司啟動後有45天暫緩期，專注制定重組方案期間，債權人不得針對公司採取法律行動或展開清盤程序。若不成功，回復原狀。公司須聘請「臨時監管人」防止濫用。此外，有「無力償還營商責任」，針對在無力償債情況下不當營運的公司董事，草案訂立相應的個人法律責任規管，以防機制被濫用。

周偉成強調，條例非萬能，純炒賣物業的公司無藥可救，但有品牌、網絡、牌照等無形資產的中小企最適合，太細的企業（如食肆）直接結業更划算，太大太複雜的企業（如華南城）亦難受惠。

周偉成強調，純炒賣物業的公司無藥可救，但有品牌、網絡、牌照等無形資產的中小企最適合。（資料圖片）

稱僱員可得到更完善保障

對於勞工界擔心員工權益，周偉成解釋，2021年草案已大幅加強保障，欠薪分三階段發放，即30天內發第一筆（欠薪），45天內發第二筆（長服金、假期薪酬），一年內發尾數。相比現行破產基金機制需時最少一年，新制快得多，且重組成功可保就業。他認為勞工界不應反對。

伍兆榮表示，草案已齊備，只欠政府提交立法會，各地等均有類似機制，唯獨香港落後，他希望推動政府重新關注。