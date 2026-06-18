勝利證券55周年成虛產領航者　聯席CEO：持續發掘公司新價值

橫跨香港半世紀，開業 55 載的老字號勝利證券（8540）見證了香港金融市場的風雲變幻，從一家最傳統的華資證券商，經歷跨世紀的華麗轉身，積極擁抱科技與新金融浪潮。憑藉前瞻性的戰略眼光，勝利證券不單成功打破傳統與現代的邊界，更在近年一躍成為虛擬資產領域的領航者，為香港金融轉型寫下輝煌新篇章。



近年本港零售券商鬥得難分難解，坊間對證券行的既定印象，似乎漸漸變成「用優惠爭客」、差異化不大的平台。今年踏入 55 周年的老字號勝利證券（8540），卻無意捲入這場大混戰。勝利證券聯席行政總裁陳沛泉接受《香港 01》專訪時表示，公司希望靠無可替代的獨家生態建立長期優勢，而服務的核心，始終是為客戶提供專業的資產配置。憑藉近年在虛擬資產市場的佈局，公司正由上而下打破傳統金融與 Web3 的投資邊界，為客戶建構一個「全光譜」(Full spectrum)理財生態圈，同時積極以「精品私人銀行」（Boutique Private Bank）模式發展。

拒絕「劈價」搶客 走精品私銀路線

近年新興券商主攻散戶，但勝利證券選擇走一條截然不同的路。陳沛泉表示：「真正的財富管理不只在於降低交易成本，更在於能否為客戶創造長遠的資產增值。因此，我們避開單純的收費競爭。」目前，勝利證券的客戶群中有已積累一定資產的傳統投資人，亦有加密貨幣圈中的OG（早期參與者）；其中超過一半是專業投資者（PI）。中高淨值客戶的需求早已遠遠超出交易品種，更看重的是券商對專業投資的理解和貼身服務，有否提供度身訂造的資產配置方案，是否真正幫助個人進行資產增值。

為了向客戶提供最優質、最專業的財富管理服務，勝利證券極為重視投資者教育與員工專業培訓。陳沛泉透露，公司定期為員工舉辦各類線上及線下研討會（Seminars & Webinars），緊貼市場最新監管與產品動態，邀請市場上最前沿的產品專家進行培訓。確保團隊保持敏銳的市場觸角，從而能為客戶提供最客觀、精準的投資配置建議。

Web2 客擁抱加密貨幣

在產品的應用場景上，勝利早於2019年埋下虛擬資產生態的建構根基。

「我們不是單純做一個產品或一個 App，我們想做的是一個生態。」陳沛泉認為，未來的投資世界，Web2（傳統金融）與 Web3（虛擬資產）將不再有分界線，目前兩者正走向融合的階段，「誰能做這條橋，誰就擁有最大的優勢。」

他指出，現時客戶的投資心態出現顯著轉變，「兩年前100 個傳統 Web2 客戶中，大概只有 10% 會接觸虛擬資產；但時至今日這個比例已經近五成，尤其是機構客戶與高淨值客戶的接受程度大幅提高。」作為全港首間獲證監會批出虛擬資產交易、諮詢及資產管理服務牌照（第 1、4、9 號牌）的券商，勝利證券已成功建立顯著的市場龍頭優勢，往年在全港券商的加密貨幣總交易量中，單一家便獨佔近半份額。

務實拆解 RWA 迷思 古董及地產代幣化挑戰大

談及近期金融界熱炒的現實世界資產代幣化（RWA），勝利證券已設立專責團隊研究對接有潛力的資產。在市場的一片熱潮中，公司的策略仍然緊扣合規與實際操作的可行性原則。對於坊間經常將地產、古董或藝術品與 RWA 掛鈎，陳沛泉認為當中有盲點。

「古董與藝術品代幣化最大的痛點，在於信任成本（Cost of Trust）以及其主觀的藝術價值（Art Value）。市場極難對這類非標準化、具備獨特美學價值的資產達成估值共識，更遑論真偽鑑定的難度。」至於地產，陳沛泉認為雖然物業有產權登記，但如果將一個單位拆細成 100 份甚至更多，一旦涉及二級市場交易，法律產權的歸屬與印花稅等問題，「目前仍未有官方指引。而且市場是否真的有『買 100 份之一層樓』的需求？這也是一個疑問。」不過陳沛泉補充，雖然產權拆細存在法律瓶頸，但物業背後的實質收益（如租金回報或債權），依然能透過結構化設計進行代幣化，這才是地產 RWA 更具可行性的發展路向。

然而，他認為證券市場的發展潛力更大。勝利證券現階段的 RWA 業務會集中於透明度高的傳統金融資產（如貨幣市場基金、債券）。此外，公司亦正積極研究「未上市或 Pre-IPO 股票」的代幣化，例如 SpaceX 等獨角獸企業，「以往這類私募市場只有大型風險投資（VC）或 私募股權（PE）基金才能參與，透過代幣化，便能將接觸面擴闊，讓更多合資格的個人投資者都有機會涉獵。」

以香港為基地 研發跨境支付與資產扣賬卡

展望未來，勝利證券的野心遠不止於證券交易，而是看準了「穩定幣跨境支付」的龐大潛力。陳沛泉指出，傳統 SWIFT 系統存在非交易時間無法運作、機制不透明且手續費昂貴等問題；相反，穩定幣能做到全天候、極度透明且成本低廉。他預期，雖然未來各國可能推出其本幣穩定幣，但現時及未來一段時間，市場仍會以美元穩定幣（US Stablecoin）為全球主流，這亦是公司重點佈局的方向。

此外，陳沛泉更透露，正籌備推出一張與資產連結的信用卡，讓客戶直接以戶口內的傳統資產或穩定幣結算日常開支，令資金流轉更加靈活。

為配合全球化佈局，勝利證券正積極拓展亞洲及中東市場，特別是阿布扎比（Abu Dhabi）。陳沛泉強調，「當地沒有傳統金融的歷史包袱，監管架構完全從虛擬資產特性出發，容許的商業模式更寬、更多元化。」

他重申，香港依然是勝利證券的總部，但透過中東等海外市場的延伸，公司將逐漸蛻變成一個結合傳統金融、信託、保險、支付與虛擬資產等的「全光譜」財富管理生態圈。

（資料由客戶提供）