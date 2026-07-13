企業說｜港企AI轉型「員工快、企業慢」　微軟授三招改變「悖論」

AI浪潮令辦公模式發生革命性改變，本港企業亦加快部署，微軟Microsoft（美：MSFT）香港及澳門總經理劉彬星指出，若說一年前還有客戶詢問人工智能﹙AI﹚使用是否靠譜，會否只是泡沫，今年對於AI則「只會有人問how和what，沒有人再去問why」。



其接受《香港01》專訪時續指出，本港員工對於AI的採用積極迅速，惟管理層以及企業的步伐稍慢，因此存在「員工快、企業慢」的「轉型悖論」（Transformation Paradox），不過本港企業AI投資在持續增加，相信會有務實的效用，而非「盲從」。



企業部署AI Agent趨勢明顯 提四大轉型方向

業界多形容，今年為Chatbot轉向AI Agent的關鍵轉折年，劉彬星直言，此種轉型非常明顯。其總結指，企業轉型有四大框架方向，分別為提升員工體驗、重塑與客戶的溝通方式、重構業務流程和加速創新。

劉彬星引用Microsoft發布的2026年度工作趨勢指數（Work Trend Index）報告指，時下有57%的香港AI用戶認為，現時能完成一年前無法做到的任務；而在更專業的Frontier Worker（「前沿專業人士」）中，該比例更是達到73%。劉彬星續以公司旗下AI工具Copilot使用情況為例表示，香港已經是Copilot使用量在亞洲最活躍的地區之一。

微軟（Microsoft）香港及澳門區總經理劉彬星直言，本港企業管理層的AI轉型速度，通常較員工更慢。（黃寶瑩攝）

港企AI轉型未算慢 惟員工快過企業

劉彬星直言，本港企業應用AI的整體速度未算慢，例如上述「前沿專業人士」概念中，本港前沿專業人士佔整體AI用戶就有18% ，高於全球平均水準的16%。且本港人才供給充足，數據治理與合規能力強，且作為超級聯繫人可連接內外市場，均利於企業AI部署。

但是本港企業管理層的轉型速度，通常較員工更慢，因此時下的關鍵挑戰在於，呈現出「員工快、企業慢」的「轉型悖論」（Transformation Paradox）。問及企業端較慢的原因，劉彬星分析指出，企業通常出於治理（governance）與合規（compliance）方面的顧慮，正因如此，希望提出三點建議：

其一，對於高階管理層，需要先確立AI轉型的方向和決心，推動企業整體的AI文化；其二，中層管理者則需要以身作則，自己率先使用AI；其三對於前線員工，則需要敢於去使用AI工具，同時具備辯證的思維去看待，例如懂得提出好的問題，令員工形成Human in the loop（人機協同）。

劉彬星指出，本港AI部署呈現出「員工快、企業慢」的「轉型悖論」（Transformation Paradox）。（資料圖片）

金融物流零售業多見「前沿企業」 行業部署差異化更小

依循「前沿」的概念延至企業，其指出，真正成功的企業，亦並非單純使用AI工具，而是可以充分發揮協同作用。劉彬星表示，在香港其實多有見及這樣的「前沿企業」，例如金融、零售、物流、保險等行業。以其客戶為例，就包括友邦（1299）、港鐵（0066）、國泰（0293）等。

談及不同行業部署速度的差異，他直言AI時代不同行業部署的差異化，比雲的時代要小，邊界亦更為模糊。早先雲的年代，市場共識為digital native（數位原住民）的公司會部署較快，startup（初創）公司擁抱更積極；而許多傳統企業可能出於舊版系統或隱私顧慮，速度稍慢。

而在AI的年代下，即便是傳統企業，亦都未感受到遲疑，當下去見客戶，「你可能回到一年前，甚至一年半前，很多客戶還會問AI靠不靠譜，是不是一個泡沫，但在當下的時間點，只會有人問how和what，沒有人再去問why，大家都是非常信任的趨勢」。

劉彬星形容港企為比較「務實」，相信若非有實際效用，也不會如此規模化擴展AI應用。（資料圖片）

港企對AI投入持續增加 料有實際效用非「盲從」

至於對於AI應用投資與回報的權衡，劉彬星形容港企為比較「務實」，相信若非有實際效用，也不會如此規模化擴展。不過不同體量的企業也存在不同，中小企目前仍更注重成本、效率等營運指標；而大企業更強調AI對於業務流程的重塑，不會拘泥於簡單的ROI。

但總體據公司觀察，港企對於AI的投入持續增加，尤其是在AI人才招募、內部培訓及舉辦workshop以及重構業務模式等方面，會從訓練轉型等一步步構建Agent應用，不至於說是「盲從」。

劉彬星形容，Microsoft定位是提供企業級服務的平台，希望信任為先，提供安全合規的平台。對於本港市場同類型服務提供商的競爭，亦都樂於見到百花齊放的狀態，希望可以協助在港倡導AI心智，培育AI文化，由技術的提供者轉變為AI文化的推動者，並將國際化的產品和能力帶至本港。