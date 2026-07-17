外匯利率走勢不明？中小企可善用對沖策略管理風險

2026年宏觀經濟環境變數大增，特別是利率波動、匯率起伏及資金流向等風險因素，直接影響企業的經營利潤及資金調配。面對不確定性的環境，中小企（SME）需要具備策略性的財務管理能力，才能確保營運流動性與長遠的財務韌性。



大新銀行企業銀行處總經理及商業銀行主管李健俊認為銀行的角色很重要，不應只是單純的資金借貸方，而應成為中小企的策略夥伴及財務顧問，協助中小企將外部風險轉化為穩健營運的動力，透過銀行方案與對沖工具，助企業在適當時機實現擴張。

三大因素牽動市場 經營壓力上升

在多重外圍因素交織下，宏觀經濟的不確定性正持續升溫。大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒指出，對高度依賴進出口及跨境資金流的香港中小企而言，利率、資金流與政策走向之間的連動效應，正成為影響營運的重要變數。

他分析道，當前市場主要受三大因素牽動，包括聯儲局貨幣政策走向、企業貸款需求變化，以及國際資金流向。近期地緣政治風險升溫，例如中東局勢緊張，推高市場對通脹的預期，或增加聯儲局延續甚至收緊貨幣政策的可能性。在聯繫匯率制度下，香港利率走勢與美國息口高度同步，一旦美國重啟加息周期，本地融資成本將面臨上行壓力。

大新銀行最近公布的中小企營商環境問卷調查2026顯示，利率變動被視為三大外在風險之一。利率環境的不確定性或會反過來影響企業行為，當借貸成本預期上升，中小企或傾向延後投資及融資決策，令貸款需求轉趨審慎。資金流向亦充滿變數，地緣政治風險與環球金融市場波動，均可能觸發資金重新配置，增加資本流出壓力；中國內地加強對跨境資金流動的監管，亦可能對資金南下產生影響。多重因素交錯之下，市場流動性及資金成本走勢將更難預測，企業須提高警覺並及早部署。

兩類貨幣風險遭低估 應善用合適對沖工具

此外，調查亦發現，匯率波動為中小企未來12個月內關注的另一外在風險。面對匯率與利率波動加劇，中小企若要維持穩健經營，更需要有效管理風險。李健俊解釋，外匯對沖是透過鎖定已知成本，減低不確定因素，讓企業現金流及利潤更具可預測性，從而提升營運穩定度。

他續稱，中小企在跨境貿易中往往低估兩類貨幣風險。首先是「時間差風險」，由報價至收款，整個流程一般需時 30 至 90 天，甚至更長，其間匯率只要出現約 2% 至 3% 的波動，或已足以侵蝕原有利潤。其次是「匯率轉嫁風險」，不少企業以為採用美元報價即可避險，但當美元轉弱時，供應商利潤受壓或引發加價要求，最終影響供應鏈穩定性。

理解風險類型後，企業可選擇合適工具進行管理。在實際操作層面，銀行可透過多元化工具協助企業建立系統性的外匯管理機制。李健俊以大新銀行為例，提供的風險管理及對沖方案以供企業考慮的包括遠期外匯合約（FX Forward），讓企業預先鎖定指定交割日的匯率；可選交割期遠期合約（Optional Forward），提升資金調配靈活性；以及外匯期權（FX Options )，在控制匯率下行風險的同時保留潛在匯兌收益空間。

他認為，對於資源有限的中小企而言，或可考慮由專業團隊協助企業進行風險評估、制定對沖策略，以至執行交易及持續監察，讓企業毋須自行處理複雜金融工具。因應企業不同發展階段，銀行亦提供相應支援：初創期簡化融資及營運資金安排；成長期配合資本開支、貿易融資及跨境資金調配；成熟期則提供全面風險管理工具及財務策略建議。

(企業需留意風險管理及對沖工具的潛在風險)

銀行角色延伸至財務策略顧問

事實上，在市場不確定性持續升溫之下，銀行的角色不再局限於提供貸款或基本金融服務。李健俊以大新銀行為例，其將自身定位為中小企的策略夥伴及財務顧問，助企業更專注於業務發展，由銀行團隊提供具前瞻性的財務支援與策略建議。

他續稱，現時中小企面對的挑戰包括如何管理現金流、部署融資節奏、應對利率與匯率波動，以及配合跨境業務需要作出靈活調整。因此，該行提供涵蓋營運資金、貿易融資、跨境支付及數碼化工具的整合財務方案，協助企業在複雜市場環境中作出更精準的商業決策。

李健俊又指，在具體支援層面，該行由客戶經理協助檢視中小企客戶現金流結構、融資安排及風險敞口，再按企業發展階段及業務模式，提出相應的財務規劃與風險管理建議。無論是利率、匯率，還是資金流壓力，企業都可透過全方位檢視，提早制定應對部署。

與銀行溝通 加強財務規劃

面對外匯與利率市場持續波動，他認為，中小企需以「主動防禦、提升彈性」的思維管理財務風險，將外部不確定性納入日常營運決策。無論是匯率起伏還是利率變動，均不應再視為偶發因素，而應成為財務規劃中的常態考量。

他建議，企業可與銀行溝通，按業務模式及收付款周期，善用合適自身情況的風險管理及對沖工具，提早鎖定未來財務成本，將外部變數轉化為清晰、可預算的營運安排。當企業能系統性管理風險，便可將「風險管理」轉化為財務穩健與業務拓展的競爭優勢。他同時提醒，企業亦需留意風險管理及對沖工具的潛在風險。

李健俊亦表示，他一直欣賞香港中小企展現出的務實精神、應變能力與快速學習的韌性。不少企業近年已更積極與銀行保持緊密溝通，嘗試理解如何透過多元資金調配與財務安排配合業務發展，反映本地中小企正逐步由被動應對走向主動部署。

李健俊補充：「面對多變的市場環境，中小企宜保持信心，善用專業金融工具，在適當時機穩健擴張。」

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