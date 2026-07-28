加息預期升溫ㅤ營運成本高企？ㅤ一站式支付提效降本

全球加息預期升溫、營運成本持續攀升，加上本地消費模式出現結構性變化，北上消費及跨境購物日趨普及，令香港中小企面對前所未有的經營壓力。大新銀行最近公布的《中小企營商環境問卷調查2026》顯示，八成受訪中小企表示，年度營運成本及利潤受到地緣政治、能源價格波動及全球供應鏈不穩定而影響。而成本上升、市場需求疲弱及利率變動，均被視為最大的外在風險。



在多重外圍不確定因素影響下，中小企的收入與支出節奏趨向不穩，資金周轉壓力日益增加，亦促使企業更重視營運效率及資金運用策略。大新銀行總經理兼零售銀行處副主管鄧子健指出，在現時宏觀環境下，中小企主要面對資金周轉、營運成本及市場不確定性三大挑戰，穩定現金流已成為企業持續營運的關鍵。面對成本上升及收支節奏波動，不少中小企因而加強資金調配、成本控制及現金流預測。透過整合戶口管理、支付、融資及跨境結算的一站式數碼銀行方案，企業可提升資金透明度，簡化流程及減少行政成本，從而同步優化營運效率與資金運用。

告別財務管理「碎片化」 一站式平台提升資金效率

不少中小企在發展初期會以不同系統分別處理支付、外匯及融資，這種「碎片化」模式不但增加行政工序，亦影響資金管理的效率與透明度。鄧子健指出，隨着跨境貿易及電商發展，中小企需同時處理多地、多幣種收付款，對資金調配的要求亦隨之提高。

「現時中小企面對的挑戰不再單一，而是涉及採購成本、跨境交易費及利息開支的多重壓力。」他認為，市場正逐步轉向整合式資金管理，中小企在尋找銀行合作夥伴時，亦更重視對方能否提供涵蓋戶口管理、貸款融資、出糧服務、商戶服務、外匯及跨境支付的一站式支援，協助企業更清楚掌握資金流向，並按業務需要規劃資金調配。

線上線下並行 以專業支援應對轉型

數碼化雖能提升效率，但在涉及較複雜的融資安排及業務諮詢時，實體支援仍具重要角色。對於數碼化與實體服務的分工，鄧子健指出：「數碼化固然能提升效率、降低成本，但實體網絡在提供深度諮詢和個人化服務方面具有不可替代的價值。從日常銀行交易到貸款申請及融資批核，銀行需要讓客戶在線上線下都能獲得無縫的專業體驗。」

他以大新銀行為例，現已採用「線上線下全渠道」營運模式，透過全港20間「328營商理財中心」及設於太古城和觀塘的「中小企貸款中心」，為企業提供持續的支援與專業服務，協助中小企在營運轉型過程中更有效應對不同階段的需求。針對有跨境銀行服務需要的企業，銀行亦設有專責團隊及跨境支援網絡，讓客戶在處理較複雜的業務安排時，可獲得更貼身的協助。

中小企在選擇銀行服務時，普遍重視開戶效率、流程簡便及整體服務便利性，同時亦關注銀行能否提供涵蓋資金管理、融資、支付及跨境方案的一站式支援。為提升營運靈活性，大新銀行支援網上遙距開戶，企業毋須親身到分行，最快兩個工作日可完成程序。配合其數碼銀行平台，企業可隨時處理賬戶查詢、轉賬及繳費，並支援即日出糧等功能，有助簡化日常財務運作。

流動理財 將資金調配轉化為競爭力

在現金流管理層面，「速度」與「準確度」已成為跨境營運的關鍵。對不少同時開拓內地及海外市場的中小企而言，跨境貿易涉及不同市場的付款安排、結算貨幣、文件流程及資金回收時間，資金流轉一旦不夠暢順，便容易拖慢整體營運節奏。在這樣的環境下，數碼理財的角色不再只是透過應用程式查數或轉賬，而是以一站式平台整合本地及跨境收付款、外匯交易及資金調配，協助企業在合適時機鎖定匯率、即時結算，減低外匯波動對盈利及現金流的影響，同時加快資金周轉。

鄧子健認為，數碼工具的核心價值在於重塑企業的資金管理框架：「綜合數碼理財平台的核心價值，在於協助企業由被動應對，轉向主動的現金流管理。」透過集中化的銀行帳戶管理及跨境結算方案，中小企可以在同一平台上掌握不同貨幣的收支狀況，尤其在跨境採購過程中，由下訂單至完成付款往往存在時間差，期間匯率波動有機會增加採購成本。企業若能預先兌換外幣，並透過多貨幣支付工具直接扣款，便有助掌握實際支出及減低外匯風險。

不同行業的資金周轉壓力亦有明顯差異。鄧子健提到，飲食業對食材及原材料價格變動尤其敏感，零售業則要預先為旺季補貨，工程業受季節及天氣影響，間中會出現短暫停工但仍要維持基本開支；物流業則往往要等較長的貨款回收期，同時處理日常支出，資金需求自然較高。這些前線情況，令中小企更傾向尋求具彈性的融資及資金調配方案。

銀行角色轉型 從資金提供者到營運夥伴

隨著北部都會區及河套園區的項目亦開始落地，加上科技變革提速，中小企融入新經濟格局的需求日益迫切。調查反映，已有超過兩成企業採用人工智能（AI）技術，另有三成計劃在未來兩年內部署，反映數碼轉型已由選擇變成提升競爭力的重要策略。在此背景下，銀行的角色亦不再局限於信貸提供者，而是逐步延伸至協助企業規劃轉型的營運夥伴。

鄧子健指出，這種合作建立在更全面的市場支援之上：「我們不僅提供融資產品，更著重透過市場洞察分享、專題研討及客戶交流平台，協助企業加深對新技術及市場趨勢的認識。」當銀行能在企業調整營運模式的過程中，提供融資、支付、跨境服務及市場資訊等多方面支援，企業便更有條件將「提效降本」轉化為更具持續性的經營表現，在新經濟環境下提升競爭力。

若從近年的市場變化來看，數碼化及整合式服務已不再是企業「可有可無」的選項，而是維持經營韌性的基本要求。在營商環境持續轉變之下，中小企若懂得善用數碼化及一站式理財方案，將戶口管理，支付結算，融資及外匯安排整合於同一平台，不但有助提升資金管理效率，更能增強營運韌性，把握跨境業務及新經濟發展帶來的機遇，為未來持續增長奠定基礎。

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