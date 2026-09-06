財經視野｜150萬億美元！錢愈來愈多　為何我們卻感覺愈來愈缺？

全球的錢，正在變得前所未有地多。2000年，全球廣義貨幣供應量約26萬億美元；到2026年6月，這個數字突破了150萬億美元。僅過去一年，全球就憑空多出了10.7萬億美元，按年增速高達7.7%。

這筆錢足，以買下全世界所有的黃金、白銀，再搭上兩個蘋果公司。

二十六年，將近六倍的增長，年化增速高達6.9%。每十年，這個世界的錢就接近翻一番。

這是無比驚人的規模，和足夠可怕的增速。但奇怪的是，絕大多數普通人的體感，是工資漲得步履維艱，銀行存款難以積攢，股市、樓市的資產上漲紅利，永遠像隔着一層看得見、摸不着的玻璃。

我們感受到的不是富足，而是拮据。明明全世界的錢越來越多，我們卻感覺越來越少。這大概是這個時代最弔詭的幻覺，也是最深刻的真相。

那麼，問題出在哪？

01 最基礎的誤解，是混淆了廣義貨幣供應量和居民收入。

所謂廣義貨幣供應量，也就是我們常說的M2，統計的是整個經濟體的貨幣總存量——居民存款、企業存款、政府存款、金融機構存款，全都算在裏面。

它本質上是整個經濟體系裏的貨幣總池子，是「借出來的錢」，而不是「賺出來的錢」。更不是「普通人口袋裏的錢」，不等於居民可支配收入。

以中國為例，當前356.7萬億元M2中，住戶存款僅佔四成。剩下六成以上分屬企業、政府與機構，所有權本就不在居民手裏。更關鍵的是，M2是存量，是日積月累的財富總量；工資是流量，是你當期拿到的勞動報酬。

總量翻倍，不等於每個人的收入會按年例翻倍。就像一個國家的總存款翻了一番，你銀行卡里的數字不會自動跟着翻。

現代信用體系裏，貨幣靠銀行信貸派生。央行放出的錢，先流進金融機構，再流向大企業、政府和重點行業，最後剩下的，才通過工資流到居民手裏。越靠上游，分得越多、越早；越到末端，份額越少、越滯後。銀行信貸優先給企業、基建、房企。企業拿到錢，先還債、先投資、先採購，最後才考慮漲薪。

去年中國新增貸款裏，住戶貸款只佔36%，其中八成還是房貸，那是居民負債，不是收入。真正和收入掛鈎的貸款，不足兩成。美國三輪QE時期更典型，美聯儲撒的錢灌滿金融市場，標普500十二年年化漲超15%，但全職員工實際工資，年化僅漲1.2%。

錢生出來的錢，大多變成了資本利得，不是勞動報酬。

現代信用體系裏，貨幣靠銀行信貸派生。央行放出的錢，先流進金融機構。（路透社）

02 M2的擴張，本質就是債務的擴張。

截至2025年底，全球債務總額已攀升至創紀錄的348萬億美元，一年激增近29萬億美元。到2026年一季度，這一數字已接近353萬億美元。

每新增一塊錢貨幣，背後對應着一塊錢的債務。當貨幣增速長期高於經濟增速，意味着整個社會的債務負擔越積越重。

現在，全球主要經濟體的M2/GDP仍在持續攀升，中國從2000年的1.36漲到如今2.43，美國從0.6漲到0.71。換句話說，每新增一塊錢貨幣，能換來的GDP增量越來越少。

到了後期，新增的貨幣越來越多地被用來償還存量債務的利息，而不是投入實體經濟擴大生產、創造就業、提升工資。經濟看起來還在增長，但更多是債務滾出來的「數字增長」，而非真實的產出和收入提升。

目前，全球政府債務已超106萬億美元，全球債務佔GDP比重已達約305%。僅去年，政府債務的增長額就超過10萬億美元。

這意味着，新增的貨幣在很大程度上被用來「借新還舊」，維持一個越來越脆弱的債務鏈條，而非創造新的財富。

美國財政部2026年8月19日稱美國債務總額首次突破40萬億美元（約312萬億港元）後，新華社20日發布影片，嘲諷美國強軍隊要優於強民生。（x@新華社）

03 另一個更殘酷的事實是：雖然全球M2都在不斷擴張，經濟的池子並沒有同步變大。

2006年，中國M2與GDP之比為155%，到2025年末已攀升至242.7%，在全球主要經濟體中一騎絕塵。然而，2025年中國的貨幣流通速度（GDP/M2）進一步滑落至0.412，續創歷史新低。

每創造一塊錢的GDP，現在需要投入兩塊四毛錢的貨幣。貨幣的效率在急劇下降。這就像往一個漏水的池子裏拼命灌水，水位看着在漲，但池子的容積幾乎沒變。多出來的水只能溢出，去尋找那些能承接它的容器。於是，這些貨幣本能地湧向了資產端。從以前的房地產、大基建、新能源，到現在帶有「未來敘事」的產業——數據中心、電力、半導體、服務器、機器人……這些產業，正以驚人的速度鋪滿全球，它們吞噬鉅額資本開支，資產價格被越推越高。

但這些鉅額資本開支所帶來的資本紅利，只是巨頭們的遊戲，與絕大多數的普通人沒有任何關係。於是，我們看到了，近年來，大量新行業誕生了各種史無前例的超級市值巨頭，以及大量財富驚人的一批批頂級富豪。

據《2026年世界不平等報告》披露的數據：全球最富有的10%人口擁有75%的財富，而最貧窮的50%人口僅擁有2%。

全球最頂端的0.001%——不到6萬人——所擁有的財富，是全球最貧困半數人口財富總和的三倍。

自1990年代以來，千萬富翁的財富年均增長約8%，幾乎是底層50%人群增速的兩倍。

貨幣如水，但水有自己的河道，它只流向最深的窪地，而那個窪地，從來不在普通人的口袋裏。

04 很多人以為，通脹就是物價普漲，所有人承擔同樣的代價。

事實遠非如此。貨幣超發帶來的通脹，從來不是均勻地讓所有東西漲價，也不是對所有人同等徵稅。

窮人的財富主要以現金、工資、銀行存款的形式存在，通脹會直接稀釋其購買力；而富人的財富大多以房產、股票、股權等資產形式持有，通脹反而會推高資產價格，實現財富保值甚至增值。

持有股權資產的人和只拿工資的人，財富量級會在一輪又一輪的貨幣擴張中徹底拉開。

最終結果是，超發的貨幣以「通脹稅」的形式，從持幣者手中轉移到資產持有者手中，從普通工薪階層轉移到資本所有者手中。普通人感覺「錢越來越不值錢」，本質上不只是物價漲了，更是自己手裏的財富佔比，在貨幣擴張中被悄悄稀釋了。

另一方面，貨幣長期超發，無風險利率持續走低，存款、理財的收益跑不贏通脹。這意味着，錢在銀行裏放着，就會一直貶值。於是，原本只追求安穩的普通人，不得不進入股市、基金、房產甚至更高風險的市場，主動承擔自己本不需要承受的投資風險。

貨幣環境，把保守者逼上了風險的賭桌。但可惜的是，普通投資者在訊息、專業能力、資金成本上都處於絕對劣勢，他們大概率不是資產增值的受益者。甚至很多人試圖通過投資跑贏通脹，最終卻反而虧了本金。更深層的影響，是階層流動性的弱化。

過去，「勤勞致富」是社會共識，只要努力工作就能改善生活。而當財富增長越來越依賴資產增值，沒有初始資本的年輕人，僅靠工資很難完成原始積累，向上流動的通道會越來越窄。

05 尾聲

說到底，「錢越來越多，我們卻感覺越來越少」並不是一個總量悖論，而是一個結構命題。

全球的錢從來沒有變少。只是它沿着信用鏈條流動，優先餵飽上游的金融和資本，最後才滴落一點給末端的勞動。通脹在悄悄轉移財富，債務在透支未來，普通人被迫走上投資的賭桌，而財富的馬太效應越轉越快。不是你不夠努力，也不是錢憑空消失了。只是在貨幣的分配規則裏，依靠工資生活的大多數人，本就站在紅利的最下游。

這就是以資本維繫運作的人類社會，最現實的真相。（全文完）