對撼歐洲名車？比亞迪高層劉學亮解構DENZA Z9GT重塑豪華名車基因

近日不少車迷拿來與歐洲頂級跑車作比較的 DENZA Z9GT，以旗艦級的姿態進軍香港市場。比亞迪集團副總裁及比亞迪亞太汽車銷售事業部總經理劉學亮接受《香港01》專訪時指出，新能源汽車不單純是代步工具的轉變，同時深入剖析了這款旗艦作如何以獨特的優雅基因及嶄新技術，重新定義新世代的豪華準則，更毫不避諱地回應了外界將其與歐洲名車直接比較的熱門話題。



比亞迪集團副總裁及比亞迪亞太汽車銷售事業部總經理

豪華車定義巨變？科技成為新指標

過往大眾選購名車，第一反應往往是尋找一個象徵財富與身分的品牌符號。劉學亮指出，今天的消費者雖然依然看重品牌，但已不再單純盲目追隨標誌。年輕的專業人士與中產買家，如今更著重汽車設計是否迎合個人喜好、技術是否先進，以及智能體驗是否自然流暢。劉學亮一針見血地道出新世代買家的心態轉變：「他們越來越希望汽車能夠表達自己的生活方式，而不是替自己定義身份。」

在訪問中劉學亮特別強調這項消費觀念的轉移，表明買家正「從別人認為這輛車很豪華，走向我自己認為這輛車很適合我」的全新思維。DENZA Z9GT 正是將傳統名車的設計質感與駕駛享受，跟純電動車獨有的安靜平順及嶄新空間完美結合。廠方期望買家並非單純因為它是一部電動車而購買，而是期望消費者會認同：「它是一輛真正讓我喜歡的、有品位的豪華汽車，而新能源技術讓這份豪華體驗變得更加先進和舒適。」

劉學亮指現時車迷已不單純盲目追品牌，更著重新車的設計是否適合自己喜好、以及技術是否先進。

DENZA Z9GT早前在法國公開時，已經吸引不少車迷目光。

隱藏於優雅背後的強悍科技

近年許多電動車品牌在宣傳時，均側重於誇張的加速性能與眼花撩亂的電子配置。面對這種市場風氣，劉學亮坦言單純談論性能與科技，在當今個性化且豐富的市場中顯得有點單薄。相對而言，獨特的優雅氣質極難被輕易複製，真正的審美需要長時間積累與個性化的表達。品牌刻意強調優雅，並非代表輕視性能，而是選擇將強悍的技術實力隱藏在優雅的產品體驗背後。

DENZA製車工廠擁有極高技術實力

他形容當買家看到的是一輛很漂亮、很從容的車，但當真正駕駛的時候，就會發現它擁有非常強的技術實力。這種設計哲學，正是希望「讓科技服務於優雅，而不是讓科技成為優雅的負擔」。透過這種方式，高級的體驗不再流於表面，未來豪華汽車的真正模樣，恰恰是「讓你感覺不到技術本身，卻能夠持續感受到技術帶來的便利」。

正面交鋒保時捷跑車無懼色

自 DENZA Z9GT 亮相以來，不少傳媒與車迷紛紛將其與保時捷的 Panamera 及 Taycan 等歐洲頂級車型作直接比較。對於這種競品對決，劉學亮大方回應指這種比較非常自然，因為大家都在共同探索如何讓一部車同時兼備運動感、奢華感與日常使用的舒適度。他高度肯定並尊重保時捷在該領域的深厚積累，並指出：「如果說 Panamera 代表了傳統豪華 GT 非常成熟的一種表達，那麼DENZA（騰勢）希望做的，是在新能源時代重新回答這個問題。」

DENZA（騰勢）的目標並非去模仿任何一個既有品牌，而是憑藉截然不同的技術條件，在同一個價值坐標上，向新世代用家展示全新的可能。他滿懷信心地展望品牌的長遠願景，認為如果未來消費者會說，以前想到豪華 GT 會想到 Panamera，現在新能源豪華 GT 會想到DENZA Z9GT，這才是DENZA（騰勢）真正想建立的品牌價值。

建設閃充站解決補能煩惱

談及電動車在香港的普及過程，充電設施不足及輪候時間過長，一直是窒礙傳統燃油車主轉會的最大障礙。許多居住在舊式屋苑的車主，受限於停車場的電力配置，無法安裝私人充電樁，只能依賴公共充電站。面對這個切身的日常煩惱，DENZA Z9GT 選擇以強悍的電池續航力與極速補能技術來作正面回應。劉學亮在訪問中透露，新車型搭載了全球最受關注的閃充技術，能夠實現極短時間內的電力補充。他指出車輛只需5分鐘便能充好10%至70%，9分鐘便能充至97％，雖然和入油同樣的速度，但帶來的是一款全新的新能源汽車。

這種猶如傳統燃油車入油般迅速的補能體驗，配合車輛本身強勁的續航表現，徹底改變了電動車的駕駛生態。劉學亮充滿信心地指出充1次電便可以跑1000公里。當車輛擁有如此龐大的續航儲備與極速充電能力，車主便無須再為了尋找充電位而大費周章。

屯門黃金海岸商場正式建立了香港首座符合歐洲標準的閃充站

同時比亞迪積極推進香港新能源基建，早前由信和集團、比亞迪、華潤充美好及愛車集團聯手打造的亞太區首座符合歐洲標準的閃充站，已於屯門黃金海岸商場正式投入服務。座充電站嚴格按照國際通用技術標準設計，單槍最大輸出電流高達1500A，賦予了電動車媲美傳統燃油車入油的便捷性。

這項大型基建項目正正響應了香港特區政府最新發布的首個五年規劃。根據2026年施政報告指出，政府大力推動電動車普及化，表明未來將繼續以高速充電樁為公共充電網絡骨幹。報告亦明確指出，國家創新充電技術領先全球，利用兆瓦級別的閃充技術能在9分鐘內完成私家車充電，在政府推動下有關項目有望短期內落地香港。是次多方跨界別合作，不單為本地車主提供更高效的充電選擇，更透過頂尖技術賦能綠色出行，全力支持香港落實交通運輸零碳藍圖與邁向智慧城市典範。

10-70%只需要5分鐘，充至97％亦只需9分鐘，猶如傳統燃油車加油時間相若。

內置智能泊車系統，就算香港的窄位泊車都毫無難度。

蟹行技術完美拆解窄位泊車

香港的道路與停車空間出名緊湊，商場或舊式寫字樓車位之間的距離極度有限。對於一部尺寸達到旗艦 GT 級別的車款而言，車身夠大之餘，更關鍵是必須具備足夠的靈活性。為解決這個日常駕駛難題，DENZA Z9GT 搭載了易三方技術，透過三電機架構配合後輪獨立轉向，讓大型車輛在低速環境下依然擁有極高的操控靈活度。劉學亮解釋，這並非為了做些炫目的技術表演，而是真正解決大型豪華車在城市環境中的日常使用問題。

面對極狹窄的泊車環境，車輛能夠以蟹行模式進行橫向移動，甚至實現圓規掉頭等輔助泊車功能，徹底排解了本地買家遇到窄路時的困境。他更以一句話總結對駕乘感受的追求，認為豪華不只是坐進去很舒服、材料很高級，也應該讓每天開車的時候更加輕鬆。

第二代刀片電池擁有極強抗寒能力，就算在零下 30 度的極寒環境下，充電時間僅比常溫增加約 3 分鐘。

聯手仁孚建構長遠售後服務

針對高階買家對電動車維修排期、零件等候時間以及未來二手保值率的顧慮，廠方在進軍香港市場初期已策劃了長遠的服務體系。劉學亮深明消費者對於售後保障的重視，特別是第一次購買新能源豪華車的買家，考慮的絕對不只是今天的車價，還會顧慮幾年後的維修及未來換車的市場價值。因此，比亞迪將運用其極具規模的全球化供應鏈體系，為香港用家提供穩定的零部件保障。

DENZA 九龍灣旗艦店

更具戰略意義的是，品牌選擇了擁有深厚豪車服務經驗的仁孚作為本地合作夥伴。劉學亮明確點出當中的優勢，指DENZA（騰勢）帶來的是全球新能源技術和產品能力，而仁孚帶來的是長期服務香港豪華車消費者所積累的本地經驗。兩大企業共同建構的長期服務體系，將全面回應香港買家對高端汽車售後服務的嚴格期待，徹底釋除他們轉會的最後顧慮。