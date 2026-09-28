前歐洲名車設計總監操刀：DENZA Z9GT揉合絲綢美學顛覆豪華車市場

對許多要求嚴格的高端汽車買家而言，座駕不只是一部裝滿螢幕的代步「電子產品」，更是展現個人風格與藝術涵養的重要載體。近期話題不斷的DENZA Z9GT，正試圖打破這種沉悶的工業設計框架。《香港01》透過專訪前奧迪品牌設計總監、現任比亞迪集團全球設計總監 Wolfgang Egger，得以深入了解這款旗艦級跑車如何巧妙融合傳統藝術美學與先進智能科技。



完美幾何比例定義汽車優雅

過去數十年間，歐洲車廠幾乎壟斷了 GT 跑車的設計話語權。當被問及 DENZA Z9GT 與傳統歐洲豪華 GT 的異同，Egger 坦言兩者在美學理念上有著不少共通點。兩者同樣極度重視車身比例、動態姿態以及長途駕乘的舒適體驗，這些都是經典跑車不可或缺的價值。新車的破格之處在於它誕生於新能源紀元，設計團隊拒絕單純複製舊有的歐洲框架。受惠於全新的底盤佈局，設計師獲得了更自由的發揮空間，將空氣動力學、智能科技與頂級享受完美融合。對 Egger 而言，這款旗艦並非要成為另一部傳統跑車，而是要在繼承經典精神的基礎上，探索專屬於新能源領域的奢華表達方式。

比亞迪集團全球設計總監 Wolfgang Egger

要向大眾解釋何謂優雅，Egger 認為這是一種不多也不少、恰到好處的自然平衡。他以高級定制西裝與經典建築為例，指出頂級設計的共通點在於對材質與比例的深刻理解。為了在汽車工業中呈現這種特質，設計團隊選擇以流動的絲綢作為靈感，因為真正的優雅往往在動態中展現得最為鮮活。DENZA Z9GT 的軸距比例約為1:1.66，具備大於三倍的輪軸比，令車身線條流暢無比。設計師刻意拉長了車頭並縮短前懸，將整體的視覺重心向後移。這種安排並非純粹為了美觀，而是要令車身呈現出一種猶如運動員起跑前蓄勢待發的姿態，安靜卻充滿力量。配合更寬闊的車體與低趴設定，成功將傳統跑車的動感推向全新高度。

DENZA Z9GT車身線條非常優美

雙瞳大燈與車尾獨特動感

汽車的外觀細節往往決定了它能否在馬路上留下深刻印象。Egger 建議大家首先留意車頭的雙瞳大燈，這不僅是整部車的表情，更是整個品牌設計語言的起點。這對頭燈展現出一種堅定而專注的性格，帶有強烈氣場卻不顯得咄咄逼人。順著頭燈向後延伸的線條貫穿整個車身，最後在車尾完美收束。談及經常被後車注視的尾部設計，團隊選擇了大膽的減法處理。由於車尾最容易出現過度用力的設計毛病，他們僅以一條貫穿式尾燈作為視覺主軸，兩側微微上揚，宛如一道從容的收筆。這種捨棄多餘裝飾的做法，反而令車輛在繁囂的車流中更具辨識度，散發出安靜而自信的底氣。

Egger希望就算車廂內被大量屏幕包圍，仍然可以置身藝術品中的沉浸式享受。

打造藝術般沉浸式座艙

即使外觀多麼引人注目，車廂才是駕駛者與乘客每天相處最久的地方。Egger 從不將外觀與內籠視為兩個獨立項目，而是同一體驗的自然延續。打開車門後，座艙被精心打造成一個優雅之球，讓置身其中的用家感到沉浸而非被科技淹沒。面對日益增加的車內屏幕，設計師的挑戰在於保留科技便利性的同時，不破壞整體的藝術美感。車廂內採用了三屏佈局來增強沉浸感，但同時保留了實體按鍵、金屬裝飾與精細的縫線工藝，以喚起乘員的感官體驗。這種平衡將冰冷的技術轉化為溫暖的人性化觸感，用家眼見的是一件完整的藝術品，實際使用時又能深切感受到背後強大的科技支援。

Egger 盼望香港車主享受在路上看見 DENZA Z9GT 駛過的視覺愉悅，更希望能親自擁有它，體驗這部座駕的美學及優雅

了解香港車迷情感深處渴望

當被要求用一個詞彙來定義這款新作時，Egger 毫不猶豫地選擇了從容。他深信真正的豪華並非四處炫耀自己能做到甚麼，而是擁有一切頂尖能力，卻不需要時時刻刻向外界證明。這部車具備強悍的動力、先進的設備與濃厚的運動感，但所有的強勢最終都沉澱為一種從容不迫的優雅態度。

他期望香港的買家在親自接觸過這部座駕後，留下的印象不僅僅是速度快或設備多，而是一種充滿品味、先進卻不冰冷、具備個性而不張揚的專屬感覺。新車能夠不需要任何言語解釋，只需停放在路邊，便能讓看見它的香港用家產生一種直擊心臟般的震撼，以及強烈的情感共鳴。他盼望香港的買家不但能夠享受在路上看見 DENZA Z9GT 駛過的視覺愉悅，更希望能親自擁有它，深刻體驗這部座駕所承載的美學、優雅，以及設計團隊傾注其中的所有熱情。

DENZA Z9GT無論車身內外都充滿「優雅」的高貴感覺