個人信貸資料庫截標　傳至少3機構入標　陳振英料引入過程緊湊

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-03-31 19:52

本港消費信貸資料庫目前僅有環聯資訊（TransUnion）一間的局面料將被打破。香港銀行公會就引入多於一間個人信貸資料庫 （Credit Reference Agency, CRA），於今年1月底邀請有意營運CRA的機構入標，昨日（30日）中午截標。

市傳至少3間機構入標，包括環聯、諾華誠信（Nova Credit）、平保（2318）聯營公司金融壹賬通科技（OCFT）旗下的OCHK。立法會金融界議員陳振英表示，監管機構就2022年第4季之前要引進至少多一間CRA的目標時間未有延後，現尚餘一年多的時間需要解決包括系統、監管指引等諸多技術問題，認為引入新CRA過程將相當緊湊。

環聯於2018年11月被揭網上認證程序有漏洞，有傳媒成功取得特首林鄭月娥等數名公眾人士的信貸報告。此後，金管局一直與銀行公會、香港存款公司公會和香港持牌放債人公會（統稱行業公會）商討引入多於一家個人信貸資料服務機構的建議，並積極落實相關安排，改善現時因市場只有一家商業營運的服務提供者而衍生的營運風險。銀行公會終在今年1月底向有意入標營運CRA的機構發邀請。

消息指︰原本至少6間公司有意入標

對於有否參與入標，環聯發言人回覆指，支持建立強大的信貸資料服務市場，公司作為領先全球的信貸服務機構，對自己的競爭能力充滿信心。誠華誠信發言人表示，已積極配合銀公招標工作，亦會入標，由於保密協議規定，現未能透露太多資料。金融壹賬通發言人則對入標消息稱「沒有評論」。

議員陳振英表示，據他所知最初表示過有興趣入標的公司至少有6間，包括有外國公司、會計師樓轄下的專業服務公司，但估計銀行公會對入標者提出的要求較高，故有些公司可能在審視自身情況下，認為未能符合標書要求而一早「打退堂鼓」，但若真的能滿足到標書要求的公司，他相信上述市傳的3間入標機會較大。

陳振英表示，最初表示過有興趣入標的公司包括外國公司、會計師樓轄下的專業服務公司。（資料圖片）

陳振英：料審標需時了解機構是否有力經營

陳振英相信，標書所列的細節要求已經監管機構檢視，至於截標後用多少時間審標，他認為涉及不確定因素，因為除了環聯有實際經營的歷史，其他入標者都相信是「概念性」，故審查他們是否真的有能力經營，或者他們能否交付他們在標書所述的服務，需要時間，所以最終開標的時間會相當多變數。

不過，陳補充，由於監管機構一直表明2022年第4季之前要引進多一間CRA，這目標時間表未有延後，「假設開標時間是今年第2季度，之後還要做很多與銀行系統接駁有關的工作、就環聯已擁有的數據要如何做好釋放的動作、涉及CRA的監管指引字眼是否需要經立法會作出修訂等，故相信整個引入新CRA的過程相當緊湊」。

日後客戶資料集中於HKICL

除了引入競爭者外，運作也將有變化。目前個人信貸資料庫的運作，是銀行直接向環聯提交客戶資料；引入新的CRA後，模式會變成銀行將客戶資料交予香港銀行同業結算有限公司（HKICL），HKICL變相成為中介角色，將客戶數據發給不同的CRA。

HKICL是金融管理局和銀行公會共同擁有的私營公司，為香港所有銀行提供銀行同業結算及交收服務，並代表金管局管理公營和私營機構債券的中央結算及交收系統。

HKICL是金融管理局和銀行公會共同擁有的私營公司。（網頁截圖）

陳振英表示，以往沒有處理銀行客戶信貸資料的經驗的HKICL，目前需要建立系統，以接受銀行客戶數據，且要有另一個系統將數據傳予CRA，「這都涉及測試工作，牽涉大量投資，所以引入多間CRA需克服很多技術問題」。

金管局：選擇CRA由銀行業界決定

金管局發言人回覆《香港01》重申，該局和行業公會均期望能早日落實新信貸資料服務機構營運模式，選擇為銀行業界提供服務的個人信貸資料服務機構由銀行業界進行和決定，局方相信行業公會將會按既定程序，參考顧問的建議，並考慮有興趣機構的專業能力、服務水平、相關經驗等，選擇信貸資料服務機構。選擇個人信貸資料服務機構由業界和市場決定，金管局並無作出要求或意見。

金管局發言人又指，據了解，行業公會就服務機構展開招標工作後，中介平台和獲委任的個人信貸資料服務機構將進行系統開發和保安測試，預期新系統於2022年底投入服務。

金管局發言人稱，選擇個人信貸資料服務機構由業界和市場決定，該局無作出要求或意見。（資料圖片）

CRA新安排下銀行必須與新中標者連接

今次招標，事緣擁有550萬人信貸資料的環聯，2018年11月被揭網上認證程序有漏洞，有傳媒成功取得特首林鄭月娥等數名公眾人士的信貸報告。去年12月，財經事務及庫務局局長許正宇回應議員質詢時指，金管局一直與銀行公會、香港存款公司公會和香港持牌放債人公會（統稱行業公會）商討引入多於一家個人信貸資料服務機構的建議，並積極落實相關安排，希望藉此提升個人信貸資料服務機構的服務水平，改善現時因市場只有一家商業營運的服務提供者而衍生的營運風險，特別是單點失誤的風險。

許的回應亦提到，為避免多點對接所衍生的問題，計劃構建一個中介平台，為各家信貸提供者（包括銀行和放債人）與各家個人信貸資料服務機構提供介面連接。行業公會就提供個人信貸資料服務進行招標，其後中介平台和個人信貸資料服務機構將會進行系統開發和保安測試，預期新系統將會於2022年底投入服務。

三間入標大熱公司背景

今次CRA招標，市傳環聯、諾華誠信、平保旗下的金融壹賬通科技的子公司OCHK有參與入標。環聯於1982年成立，目前是全港首間及唯一的消費者信貸資料的參考機構，其資料庫載有550萬個消費者的信貸記錄。

諾華誠信於2017年成立，目前公司董事會主席為蘇誠信，是中銀信用卡前總經理，據官網介紹，公司是香港全新的信貸資料服務機構，致力共創金融資訊平台，提升香港以及大灣區信貸資料服務效率，而公司股權多元化，包括香港的銀行、本地金融機構、諾華誠信始創成員、以及國際信貸評級機構，公司近期公布前個人資料私隱專員黃繼兒獲委任為公司的獨立非執行董事。

至於金融壹賬通，2019年於美國紐交所上市，據官網介紹，公司旨在打造全球領先的面向金融機構的商業科技雲服務（Technology-as-a-Service，簡稱「TaaS」）平台，是國家高新技術企業，亦是平保的聯營公司，目前提供合共16大解決方案，覆蓋從營銷獲客、風險管理和客戶服務的全流程服務，以及從數據管理、智慧經營到雲平台的底層技術服務。截至去年6月30日，金融壹賬通服務客戶已涵蓋中國全部的國有銀行和股份制銀行、99%的城商行和53%的保險公司。