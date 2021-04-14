獨家｜福臨門後人債務重組　申索9億還1300萬　拆解「縮水」大法

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-04-14 20:34

有「富豪飯堂」之稱的福臨門酒家，其第三代成員徐德強早前捲入錢債官司，去年11月遭財務公司入稟高等法院申請破產。

事隔五個月，事件出現峰迴路轉變化。據《香港01》取得的文件顯示，徐德強成功以債務重組方式，代替破產。巧妙的是，徐德強的債務申索金額達9.04億元，卻能獲近八成債權人投票同意，由「白武士」支付1,300萬元，抵銷所有債務，估計每欠債100元，僅還2.73蚊。債務「縮水」程度，連熟悉債務重組的業內人士亦嘖嘖稱奇。

被譽為「富豪飯堂」的福臨門以前是富豪劉鑾雄常去的「飯堂」，風頭無兩。（資料圖片）

福臨門早年經歷分家，現由「五哥」徐沛鈞兒子徐德強負責，至於「七哥」徐維均則在福臨門附近開創「家全七福」粵菜館，另起爐灶。

叫得「富豪飯堂」，成員行動難免惹人關注，有關徐德強財困的消息，近期時有報道。據《香港01》取得的文件顯示，徐德強今年3月24日與一眾債權人舉行了債權人會議，商討由他早前提出的個人自願安排﹙Individual Voluntary Arrangement， IVA債務重組﹚，其債務狀況也因而曝光。

來自家庭成員債務 大升愈倍

文件指出，據徐德強1月4日披露的資產負債狀況說明書﹙Statement of Affairs﹚，他欠下具投票權的債務申索﹙Claims﹚為6.14億元。翻查債主類別， 除了平日常見的有擔保債權人（Secured Creditors）、無擔保債權人（Unsecured Creditors）及擔保債務（Guaranteed Liabilities）外，還有來自家庭成員的債務。6.14億元債務中，前三者合共佔4.07億元，家庭成員則佔2.07億元，佔總額分別為66%及34%。

6億元本身已不是小數目，但3月24日債務重組會議當日，徐德強的債務申索再一步漲至9.04億元，除了因為新增4名債權人外，來自家庭成員的債務申索金額大幅上升，由原來2.06億元激增至約4.28億元，佔總貸款金額的比例亦由原來34%大幅躍升至47%，成為徐德強最大債主類別。

徐德強表示，現時没有收入，日常生活開支還需依賴家人援助，故建議由「白武士」支付1,300萬元，以解決手上逾9億元債務，（資料圖片）

債務重組方案 獲近八成支持

徐德強於今年1月提出「個人自願安排」，指由於現時没有收入，且銀行結餘所剩無幾，日常生活開支還需依賴家人援助，故建議由「白武士」支付1,300萬元，以解決手上債務，債權人每借出100元，估計可收回2.73元，並有權收取申索金額涉及的利息。

文件顯示，「個人自願安排」獲得通過的條件是，現場須要有75%債權人﹙按申索的債權數額計算﹚親自或授權委托代表出席投票支持。於投票當日，有51名債權人親自或授權代表出席會議，涉及的債務合共8.18億元。撇取1 名債權人被取消投票資格，餘下50名債權人中，有32個債權人贊成、16個反對、2個棄權。由於投贊成票的債權人，涉及的債權達6.3億元，佔比79.38%，「個人自願安排」因而獲得通過。

拆解投票分布，假如家庭成員全票同意方案，合計債權已高達53.85%，令徐德強只要額外取得21.15%債權人同意方案，便可達75%「撇債」門檻。倘家庭成員債務與其他債權人債務都無上升，即前者債務維持在2.068億元，其債權佔比則只有約34%，「撇債」門檻大大加闊，增加債務重組方案通過的難度。

徐德強家庭成員合計債權升至53.85%，增加債務重組方案通過的可能性。（資料圖片）

有債權人揚言就結果上訴

事實上，有債權人向《香港01》透露，在當日的會議上，曾有其他債權人要求主席出示家庭成員貸款相關文件但不得要領，「當日（債務）突然加碼，個個都叫佢出示啲文件，但會計師冇出示，成班債權人都起哄！」據悉，部份債主不排除就投票結果進行上訴，上訴期限為4月28日。

翻查當日的會議記錄，債權人之一中財財務亦有質疑來自家庭成員新增的2.21億元具備投票權債務的合理性，會議主席、同時擔人債務重組代名人﹙Nominee﹚的信永中和諮詢專項服務合夥人簡立祈回應稱，債務金額上升，主要因為出現新的申索，相關支持文件，如貸款欠單等，有的話都已發出。中財財務代表再追問家庭成員會否放棄其投票權利，徐德強則回應稱，家庭成員會行使其投票權利，但就放棄收取利息的權利。

擁有多年破產重組經驗、具破產重組專業資格的資深會計師透露，最後關頭才發現欠債相差一倍較「罕見」。（資料圖片）

徐德強︰不便回應

一名擁有多年破產重組經驗、具破產重組專業資格的資深會計師向《香港01》表示，「一般而言，債權人無權查看其它債權人的申索，只有Nominee有權查看及核實，除非債權人向高等法院提出上訴，並要求公開相關文件，才有機會一探究竟。」

他又指出，雖然家人債權人與其它債權人無分別，但在「最後關頭」才發現如此大的貸款差額亦比較罕見，「你爭人地錢，唔記得實數都記得大概，仲要係屋企人，入方案之前問一問都好容易，最後相差一倍係有啲古怪。」至於債務重組建議由白武士提供1,300萬元抵銷所有債務，這個金額的基礎如何計算，他就表示金額一般是按當事人現有的資產來計算，沒有一定標準釐定。

《香港01》就債務重組結果向徐德強查詢，他指事件已進入法律程序，不便回應，但透露會積極嘗試發展不同業務，以便「搵食」。儘管債務重組方案現已通過，但按一般流程，債權人在會議結果公布後的28日上訴期限前，仍有權提出上訴，意味事件可能有餘波。