專訪｜細價股非「微信女股」　詹劍崙︰生科股「炒起」軌跡亦相似

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-05-03 10:09

如果要找一些詞來形容近一、兩年的港股，「新經濟」、「B仔股」、「中概股」等必定上榜，誰還會提起「細價股」、「殼股」？ 原因無他，港股資金抱團情況嚴重，只有部份強勢股能「一升再升」，二線股偶有資金追捧，但細價股卻相對沉寂，冷不防更與「微信女」扯上關係，有辱無榮。

金牌莊家詹培忠之子、金融發展策略研究所所長詹劍崙，1997年開始炒股，投資細價股交過百萬學費，亦靠細價股大賺近千萬。他接受《香港01》專訪，坦言細價股「無呢支歌仔唱」，但其玩法在生物科技股等板塊依然找到踪影，「以前常說畀莊家割韮菜，而家係畀基金割韮菜，都係大牌成交，基金一齊攞貨就係新嘅莊家制！」

金牌莊家詹培忠之子詹劍崙，大談「微信女股」與細價股的分別。（盧翊銘攝）

為細價股「平反」 業務其實有憧憬

「微信女」騙案，近日引來廣泛關注，股價暴炒再急瀉，成為劇本一部份；另一個散戶「印象」是公司一般不知名、細細隻。說到這裡，詹劍崙卻要為細價股「平反」。

他拆解道，可以炒上的細價股並非近日出現在鎂光燈之下的「微信女股」，細價股是有正當業務，且有機會受惠國策等消息帶動，一旦相關消息出台，股價就會爆炸性上升，投資者只需留意哪隻有實務的細價股成交開始活躍，然後再跟勢炒。「微信女股係冇人識、冇人參與，但細價股是炒業務憧憬，一定係自己分析，點解要信三唔識七的人？」

警方聯同證券及期貨事務監察委員會（證監會）上月聯合行動，打擊「唱高散貨」集團。（資料圖片）

話雖如此，詹劍崙不諱言，細價股近年光環失色，跟2015年大時代，二線股、細價股可與藍籌股睇齊，出現雞犬皆升的情況大不同。詹劍崙在2015年大時代以七位數投入股市，回報近乎十倍，短短兩個月賺得近千萬，「當年（2015年）全民皆股，到最後階段雞犬皆升，只要把握到個勢頭跟炒（Momentum Trading）好容易達到十倍回報！」時移世易，詹劍崙慨嘆現時「無呢支歌仔唱」，「0509（世紀陽光）、0622（威華達）都冇得炒，而家再提嗰啲冧巴已經都冇人識，講出黎都冇乜意義！」

細價股沉寂，跟政策有關。聯交所自2016年開始打擊殼股，如公開列出殼股七大特徵、買殼後注入資產期限由2年增至3年，以及收緊反收購行動等等，殼股市場隨之沉寂，連帶整個細價股氣氛開始冷卻，「而家行業公司壟斷，政策都係益啲龍頭大公司，每日過千億成交大部份都係集中某幾十隻股份上，細公司好難受惠。」言語間充滿對細價股沒落的無奈。

聯交所近年推出多項措施打擊殼股，令細價股慢慢沉寂。（資料圖片）

生科股炒作如細價股 「大股就冇莊？」

「三十年河東，三十年河西」，於股票市場是平常事。多年來專注炒細價股，詹劍崙自稱對其「生命歷程」十分熟悉，更留意到同樣的軌跡其實俏然轉移至生物科技股。「好多新上市嘅生物科技公司都蝕緊錢，但炒藥物憧憬，同細價股炒政策消息一樣。最後藥物研發不到，或者有其它仿製藥同你爭，咁個生命歷程就玩完，同啲細價礦股炒完散水一樣」。

他直言，生物科技板塊看上去是大價股，予人感覺較安全，但都可以高位跌一半。早前熱炒的康希諾生物﹙6185﹚曾經由高位450元跌至235元，跌幅近50%，市值一下子蒸發285億元，威力等同數隻「炒完散」的細價股。

康希諾生物因推出疫苗而炒上，市值一度超過500億元。（康希諾生物）

對於細價股由莊家控制股價，詹劍崙反問一句「大股就冇莊嗎？」他續解釋，只是大莊及細莊的分別，「以前常說畀莊家割韮菜，而家係畀基金割韮菜，都係大牌成交，基金一齊攞貨就係新嘅莊家制！」他形容，每日不同板塊輪住炒是有個默契，生物科技、地產、物管等，全都是找藉口炒上。

詹劍崙自稱對細價股「生命歷程」十分熟悉，更留意到同樣的軌跡其實俏然轉移至生物科技股。（盧翊銘攝）

細價股心法 套用於落後二三線股

跟隨遊戲規則，詹劍崙也改變了投資風格，轉而在行業之間找估值便宜的公司追落後，戰場不同但套路一致，如以前炒細價股的方程式一樣，先找尋基本面良好的公司，再博受惠政策或消息炒上，但他坦言睇中都未必如以前炒細價股般大賺。「之前物管當炒，睇中隻藍光嘉寶（2606） ，好少物管股價低於資產值，30蚊買跌落廿幾蚊無走，升返上去就走，都估唔到碧服（碧桂園服務）會買佢，都錯過咗升上50蚊嗰轉」。另一個例子是美圖（1357），「去年年尾覺得它估值平得脫節，買入一直悶，頂唔順在大升前執少少走咗」。

除了揀落後股，他亦會跟資金炒波幅，例如參考北水數據，「你夠熟嘅話只買一隻都會賺錢，我炒700接近百發百中，見佢跌落600蚊落盤590蚊，彈返上620蚊就會賺，每次賺唔多，賺幾十蚊，呢啲係零和遊戲來，有成交就可以炒」。