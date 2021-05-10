會計師入主恆香　強調立新不破舊　冀唐餅有價媲美馬卡龍

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-05-10 07:15

一間企業有逾百年歷史，經歷多個低潮後仍可屹立不倒的實在為數不多，起源於1920年的恆香老餅家正是其中之一。這間經歷三代傳承的老店，近年引入「新主」，由一位從海外回流的會計師王偉樑「空降」做行政總裁。

新人事新作風，新管理層上位往往有「新搞作」，但王偉樑堅持「立新不破舊」，希望延續恆香的百年歷史之餘，也可將唐餅文化發揚光大，「好多人願意30幾蚊購買一個馬卡龍﹙macaron﹚、50蚊買件蛋糕。唐餅都有價值，都可以受外國人歡迎。」

王偉樑堅持「立新不破舊」，目的是希望延續恆香的百年歷史。（黃舒慧攝）

恆香老餅家於1920年在元朗以茶樓「恆香棧」起家，之後改名「恆香酒家」賣點心；1960年再次轉型，成為現時今日的「恆香老餅家」，至今已有101年歷史。

這家向以家族式經營的老店，早年「易主」，現任行政總裁王偉樑從海外回流，曾在四大當過會計師、做過化妝品牌代理生意，於2017年入股恆香老餅家，成公司大股東。問及「空降」恆香的原因，王偉樑稱全因一次機遇，「我好中意食，細細個成日食老婆餅。當初係機緣巧合，知道有位Uncle放賣，雖然同佢本身唔係好熟，但你知道後會覺得係一個機會，定當做一個普通嘅消息？當時我覺得係一個機會，要爭取！」

三代傳承 外行人得老師傅「相助」

「有老前輩覺得做餐飲、零售好辛苦，但我覺得除咗興趣，都仲要睇前景，一間百年都未倒下嘅公司，從品牌角度去講，一個新品牌，好多嘢都係你賦予佢，恆香唔同，佢係實實在在的歷史，有值得學習嘅地方，亦有值得發揚光大嘅地方。」

除了歷史，員工也是資產。恆香三代傳承，王偉樑形容這間老店的員工早已當恆香是「家」，「我哋真係三代人傳承到現在，做餡個師傅係佢呀爺個年代傳落嚟嘅手藝，味道一直都維持到。」因此他這個「外行人」入主後，最令他印象深刻的，是一班老師傅不單沒有抗拒，更表示全力支持，「好記得有個員工行過嚟同我講：『王生呢個排頭﹙品牌﹚，我哋成班師傅一定同你睇住』。唔係只得我咁諗，係成間公司咁多年來都係咁，就算（恆香）經歷咩風風雨雨，都同你堅持個品質。」

因此即使訪問中他多次提到唐餅市場要「立新」，但亦強調要做到「不破舊」，「我唔係做餅專家，但師傅係，每個回頭客都係因為你件餅好食先會返轉頭，買得你產品就係你忠實Fans，點令佢返轉頭，就睇你（產品）質素。」他續稱道，廠房不抗拒添置機械替代人手，「但好似點攪粉、搓粉，整餡料，呢啲係手藝，會繼續保存返。」

經營老店「立新」不「破舊」

老婆餅是是恆香鎮店之寶，亦是最好賣的產品，「不破舊」所指的是保留傳統手藝，那麼又何謂「立新」呢？王偉樑認為，「立新」是公司是否願意「創新」，如何以新形象走下去，「品牌需要照本身嘅性格去塑造，然後再慢慢調節，去考慮點樣成長，怎樣去走？呢啲就係我要做嘅。」

「好似恆香，可能有覺得做唐餅要大紅大紫先夠應節，但夠唔夠膽走向清新簡潔？好多人都覺得（包裝）黑金色會唔會唔吉利？老婆餅加新口味會唔會唔中意？咪試下先，未行過、未闖過，點知唔得？」因此恆香「疫市」下繼續增聘人手，以應付未來發展。

「心形老婆餅」試水溫 研低糖、無糖產品

他透露，今年端午節會推出「娘惹糭」，之後亦會有麻薯產品、目前亦正研究低糖、無糖，以及植物肉系列；同時正與一間同樣有百年歷史的日本綠茶品牌合作，「目前試緊唔同產品，到時香港會有恆香產品，日本亦會有。」

雖然訪問期間，口裡說自己的「專業」不是整餅，但製餅過程、當中的秘訣他說得頭頭是道，或許是這份尋根究底、願意學習的心打動一眾老師傅，因此早前「破格」推出「心形老婆餅」，在一班老師傅協助下得以成功，「唔係一試就做到，最大難度是計算餡料及餅皮的比例，試過『爆餡』、餅皮碎裂，都成整咗7、8個版本先成功，係要班老師傅支持先至做得到。」

有時「立新」不是問題，但恆香作為百年老店，口味、品質，甚至品牌本身都有自己「忠實粉絲」，有如此大改革，不怕失去原有的粉絲支持？王偉樑坦承「絕對有咁嘅機會」，「總有人中意，總有人唔中意，有新血先有新嘢。所謂『立新不破舊』，就係咁...老師傅亦好支持，大半世喺恆香，佢哋當自己屋企，都希望恆香好。」

入主後動作頻頻 冀推動「唐餅文化」

王偉樑入主後動作頻頻，不但擴充零售點，又拓展海外銷售、發展電商及革新網頁，他期望，「公司經歷100年仍屹立不倒，雖然當中經歷很多風雨，但我希望傳到我手上，品牌可以再經歷多好多個100年。」

希望恆香可以細小長流是他入主後的「工作」，但其實他仍有一個遠大目標，是希望通過恆香去宣揚唐餅文化，「我好認同同業嘅一句口號，香港終於有手信。有啲咩代表到香港？買得走嘅係中式餅，好似老婆餅，唔係恆香獨有產品，係廣東嗰邊，但發揚光大係香港，（旅客）來到香港，記得你老婆餅。」

恆香與昂平360合辦「尋蛋滋味360的」主題活動，亦特設「恆香‧百年」展覽館。（黃舒慧攝）

現時恆香與昂平360合辦「尋蛋滋味360的」主題活動，亦特設「恆香‧百年」展覽館。疫情後他打算繼續，更有意不惜工本，將一些接近失傳的唐餅重新包裝及推出，「好似白餅要花很多功夫，好少師傅懂做，口感似光酥餅，但質地較煙韌，而且非常繁複，要成七日時間發酵，呢個產品好難固定供應，但希望可以重新推出，等多啲人認識。」