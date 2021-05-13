中手游專訪｜「港仔」北闖創百億企業　冼漢迪談成功︰一步一腳印

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-05-13 07:45

2009年才成立的中手游（0302），今天已經是中國國內IP遊戲的主要發行商。其創辦人之一、副董事長冼漢迪，十多年前放棄投行工作，由香港北上「追夢」做遊戲，公司現市值近100萬元，成就「香港仔」創業的故事。

冼漢迪在創業之前，一直在投行工作，主要負責內地併購、上市工作等。當時他留意到中國市場之大，消費力的提升，令他萌生創業的念頭。

2009年iPhone2面世後，冼漢迪當時已經認為電話不僅是電話，更是一部隨身的電腦。而中國雖然落後幾年，但未來一定會普及，迎來智能手機潮流的來臨，「有咩可以喺移動互聯網跑出？應該係遊戲！」故此，冼漢迪2009年北上尋找合作方，最終找到當時的小伙子、今天的好拍檔肖健，成立中手游。

未加入投行之前，冼漢迪於美國卡內基梅隆大學修讀電腦科學，他自言自己是「打機大」，於旺角、深水埗留下不少腳印，亦代表了不少喜歡遊戲的香港人。他感嘆，當初修讀電腦科學後回港沒有直接從事遊戲開發，原因是香港沒有這些機會。

冼漢迪在投行工作十多年後才北上創業，成立中手游，三年後便於美國上市。（梁鵬威攝）

投行人創業 成立3年即上市

世事難料，結果冼漢迪加入投行工作十多年，在資本市場累積不少經驗，正有利他創立中手游，及為其進行資本操作，成立三年後便赴美上市。其後在美國退市後，中手游在2019年登陸港股，成為當年的「凍資王」，凍資金額達716億元，而今天中手游市值亦接近百億。

冼漢迪指，成立中手游後，運用了不少投行的經驗，搞投資、盡快上市，令資本不成公司需要憂慮的問題。當中手游需要資金時，亦找到投資者願意投放，因為中手游的高速增長為投資者帶來回報。

李兆基長子、恒地聯席主席兼總經理李家傑（左）為中手游的基石投資者。（資料圖片/盧翊銘攝）

一個電話即投資半億 爆李家傑愛打機

提起投資者，中手游2019年上市時，合共引入七大基石投資者，當中包括香港四大家族之一、恒地（0012）聯席主席李家傑。冼漢迪坦言，他與李家傑結識多年，當初申請上市前，親自致電予李家傑，僅用上半小時開會，李家傑便答應投資4,500萬元，「對佢嚟講可能濕濕碎，但對我意義重大」。

冼漢迪解釋指，當時是李家傑首次投資遊戲公司，這是對中手游做遊戲的熱誠的認同，「不做暴力、不做低俗、不做賭博遊戲」，集中開發有文化、歷史色彩的遊戲，符合李先生的價值觀。他補充指，或許在李家傑云云的投資之中，添加一家遊戲公司亦未嘗不可，只是等待合適的投資機會。冼漢迪更透露︰「其實『傑哥』 本身都好鍾意打機，見親佢都同佢傾遊戲。」他還笑稱李家傑日理萬機，但打機可能是其舒壓方式。

世界知名的Marvel屬於全球價值最高的IP之一。（YT@Marvel Entertainment）

經典IP價值不菲 靠自家投資孕育

獲得資本市場的支持，中手游目前已經擁有中國最大的IP儲備，共有110個。在IP遊戲取得空前的成功，回想過去，有否後悔在IP方面的投資未夠進取，沒有直接把併購？冼漢迪坦言，過去亦有思考這個問題，但現實是中手游沒有這個選擇。現實的情況是，除非你付出天價，否則美國的知名IP不會向中國人出售。

然而，中手游當時只能夠參與更多授權IP的一方。「你好難插隻腳去一個幾十年嘅IP」，而中手游目前已經通過基金投資不少IP，孵化很多IP成長，冼漢迪直言希望中國冒起新一代的IP，都會有中手游的參與。他日如果這些新IP取得成功，中手游便可以將其發行遊戲，甚至進一步併購。

冼漢迪熱愛金庸先生的經典作品，尤其喜歡郭靖這一名角色。（資料圖片）

最愛金庸作品 冼漢迪自言同郭靖有呢個共通點

中手游旗下IP眾多，有日本經典漫畫《海賊王》、《龍珠》，又有武俠故事《仙劍奇俠傳》。被問到最愛哪一個IP，冼漢迪毫不猶疑回答是金庸先生的經典作品。他透露自己由中學時期已經是「金鏞迷」，每一本小說都閱讀過10次以上，令他著迷的正正是那一種武俠、俠義的精神，傳奇的色彩令人回味。

正因他對金庸作品的偏愛，中手游發行的《射鵰群俠傳之鐵血丹心》，冼漢迪自己每天亦花幾小時遊玩。「一日用幾粒鐘打。（返工都打？）都有啊，呢個係我嘅工作嘛，哈哈」，冼漢迪自言對這個作品幾滿意，而且自己最喜愛角色正是郭靖。「郭靖唔係天生聰敏、唔係好打得，但好有上進心」，被問到冼漢迪與郭靖有否相似之處，他認為共通之處可能是「一步一腳印」，成就並非由天跌下來。