逾四成會員離港？　港美商會會長︰倘淪普通城市　外資寧選大灣區

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-05-17 08:55

本港近年政治氣氛緊張，中美角力、本地社會運動，以至《港區國安法》的推行，皆令大家關注這個國際城市的競爭力及營商環境等有否受到衝擊。香港美國商會(AmCham)最新調查顯示，42%受訪會員考慮或計劃離開香港，當中62%人稱國安法令人不安 。

該商會主席Tara Joseph日前出席港大經管學院的活動時接受訪問，她再三強調香港最重要的核心在於法治（rule of law），是外資公司選擇在港營商的原因。

Tara Joseph指出，現時香港法治並非明顯變差，但認為已經出現改變，令大家對於法治的保障，以及公司在港營運的舒適感產生質疑。

對於《港區國安法》，Tara Joseph避免直接談論政治，但重申已經向政府等反映有關商會及成員的憂慮，並透露對話仍然進行中。

香港美國商會公佈一項調查指，商會42%的成員即將或計劃在未來3至5年離開香港，最大的原因是北京去年6月底開始在香港強推國家安全法。（資料圖片／林振東攝）

有大型跨國企業總部撤港

最近香港美國商會公佈的一份最新調查報告指出，商會42%的成員即將或計劃在未來3至5年離開香港，最大的原因是北京去年6月底開始在香港強推國家安全法。Tara Joseph指無法提供實際有多少成員已撤離香港，但透露已有大型的跨國公司把總部撤離香港。惟她強調，部分公司員工數目超過2,000人，並非能夠一時之間把多年在港營運的歷史和價值放棄。

Tara Joseph進一步補充調查報告的結果，指出有計劃撤離香港的趨勢有所增加，問卷之中的意見有部分是來自個人而非企業。她點出，外資公司來港營運需要頂尖的國際人才，而人才選擇留港與否，則會考慮到不同因素。她指出，國安法之下，外來員工有多方面憂慮，包括對在港生活舒適感、數據安全性、資訊自由流動等。

兩制、人民幣窗口 為港保國金地位

被問到香港國際金融中心的地位會否被中國其他城市超越，Tara Joseph指當前香港仍然有一段時間可以保住國際金融中心的地位，此乃建基於兩制（Two Systems）及人民幣窗口的地位。

她強調，目前香港這個核心的角色，其他中國城市是無法取代的，而這獨特的地位正正為香港爭取更多時間不被追趕。

屬大灣區的佛山的GDP去年在百強排行榜排名16。（視覺中國）

Tara Joseph重點強調，兩制絕對是外資對香港認可的基石，是中國資金流向海外及外資流進中國的基礎，同時香港的法治體系及強而有力的監管系統下，鞏固了香港的地位。她補充，深圳及上海兩個一線城市都沒有香港的國際資本與人民幣的窗口，在監管和法律體制方面都有差異。

若香港與內地城市無疑 外資更傾向發展大灣區

近年不論政府抑或外資都強調大灣區機遇，對於撤離香港與擁抱大灣區是否有矛盾，Tara Joseph指出一個重點，若果未來在香港生活與其他內地城市大致相同，例如在國安法之下，外資便會選擇中國。原因包括香港生活及營商成本太昂貴，而深圳亦十分有競爭力，充滿商機和資本，整個大灣區是一個大市場，而且香港只是其中一個小市場。

她重申，當前香港有資訊自由流通、更大的國際人口等，但這些都會改變，當在香港或其他大灣區城市都是享有同等的福利，外資自然會選擇更大的市場。