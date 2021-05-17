評隔離營食物事件　大家樂舵手教路點避免　「唔難做到日韓水準」

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-05-17 07:20

竹篙灣檢疫中心早前疑出現集體食物中毒事件，網上更流傳多張賣相欠佳的隔離營飯盒照片，令大眾關注隔離營膳食質素問題。另有網民亦貼出在日本及台灣等地，需接受隔離人士的餐盒照後，更令人感慨為何同為受隔離人士，待遇會相差得這麼明顯！

大家樂（0341）旗下的泛亞飲食過往為本地大學、醫院、政府部門、公私營機構等提供餐飲服務，其學童午膳品牌「活力午餐」更是全港最大學童午餐供應商之一，擁有供應大量飯盒膳食的豐富經驗。大家樂行政總裁（香港）梁可婷估計，隔離營膳食供應商把飯盒運送到隔離營後，其後檢疫程序和運送過程中處理不當，導致食物較易變壞和賣相不佳。

網上瘋傳隔離營的早午晚餐照片，引來網民熱議，上圖為其中之一的粟米肉餅飯。（網上圖片）

「做隔離營比較困難係，落咗貨，中間又有檢疫，之後要幾耐先派到隔離人士手中呢？遲半個鐘到1個鐘派嘅話，咁嘅天氣（食物）真係會壞！」她續指集團員工在派飯或出餐時都會目測食物狀況，當發現食物質素未達標，或者是不夠熱時，就會為客人更換。「隔離營好難換新飯盒比隔離人士，放低俾佢哋，之後都唔知咩情況。」

據政府消息透露，合約有指定隔離營膳食需在「出貨後30分鐘內」運抵檢疫營，另需妥善以保溫箱裝載飯盒等，以確保食物安全。食環署上周四指，在5月7日巡查期間，發現「丹尼食品」涉及食物室不潔及保存食物溫度不當，已向負責人作檢控及發出口頭警告。

速涼技術「保鮮」食物

對於隔離營飯盒的水準，梁可婷僅稱：「比我哋做一定唔會咁，我哋嘅學童飯盒都係由營養師設計餐單，要少糖、少油、少鹽、多菜多纖維及均衡飲食，咁先過到家長及學校果關。」她並指為了做到大量品質好和安全的飯盒，集團透過速涼技術（Cook-Chill）將大量經烹調的食物急凍，維持在「保鮮狀態」，減低細菌繁殖和保持食物的營養價值，之後再用冷凍車把飯盒送到目的地；或者是把煮好的食物放到高於60度之熱櫃，再運送到目的地，方可保證食物安全。

不少網友都會將香港的隔離營膳食與其他國家作比較，梁可婷認為只要有技術，把食物急凍，送到隔離營後再翻熱，「要做到日本、韓國隔壁營嘅水準，係唔難做。」另外，過去一年許多學校轉為網上授課，「活力午餐」亦有開拓辦公室客源，客人可以在網上訂購餐盒，再送貨到工廈和商業大廈。