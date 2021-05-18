王于漸訪問｜政府須「狹義」強勢　房屋市場失效港府要殺出血路

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-05-18 14:10

港大經管學院與香港經濟及商業策略研究所日前舉辦的「香港經濟前景展望」研討會，2018年諾貝爾經濟學獎得主Paul Romer在演講中，提及到政府與市場的角色，認為長時間的「大市場小政府」或已到盡頭，港交所（0388）主席史美倫在會上亦認同這一點。

香港大學首席副校長、經濟學講座教授王于漸接受訪問時表示，Paul Romer其中一個最重要的訊息是，在某些時候政府要顯得強勢，而這種強勢是「狹義」的，當市場無法運作時，政府便要出手干預。

王于漸批評香港在創新科技發展太慢，資源投放不足。（資料圖片）

房屋、教育、產業問題積累

王于漸把「大市場小政府」的問題套用於香港經濟之上，認為近二三十年香港有一系統的問題並未解決，當中一大部分在於房屋土地方面，一部分在教育投資，亦有一部分在產業結構。

先從產業角度出發，當世界走向高度全球化，不少產業陸續消失，例如以往香港的製造業早已北移。「產業消失咗無問題，但問題係無新嘅產業」，王于漸認為，當沒有新產業出現，人民繼續向舊產業發展，收入便無法跟上經濟發展。

要發展創新產業，必須要有創新的環境、人力資本、更高知識的水平，問題便落在教育投資。將50年前與今天的環境比較，王于漸強調是很不同，在50年前科技是相對容易學習得到，當時的創新並非十分專門化的知識，而今天微軟、Facebook要聘請一個員工最低要求亦要有PhD（研究博士）。他重申，今天的科技性質已改變，如果教育不前進，就業人口便不具備這些知識，即使香港有創科局搞創新發展，「太慢喇！一句講晒。」

在自由市場無法解決房屋問題下，王于漸再三強調政府要表現強勢，認清問題殺出一條血路。（港大經管學院提供）

王于漸：出售公屋屬首要

當產業、人才的結構性問題無法在短期解決，王于漸坦言「房屋要墊底」。他指出，要考慮到社會整體所有階層，總有一部份人無法進入金融、科技等產業發展。故此，王于漸強調出售公屋才是目前港府首要應做的事情。

王于漸直言，在土地房屋問題上，政府必須要顯得強勢，而強勢政府便要克服官僚主義、政治阻力。即使近日政府引用《土地收回條例》收回三幅土地亦非代表足夠，「收晒所有地係咪起到樓呢？」，王教授直指政府須深入了解問題，並要「殺出一條血路」。

在王于漸的政策概念之中，縱然短中長期的政策都要推行，而出售公屋正是他認為能夠最快做到，並且最快見效的政策。「仲講緊十年後嘅計劃？做咗啲兩年後見效嘅方案先啦」，王于漸認同「明日大嶼」這類中長期土地政策有必要推行，但始終長策無法解決短期的需求問題。

圖為華富邨。（資料圖片）

公屋設轉售轉讓權 創造財富價值

全港共有逾80萬個公屋單位，若向公屋住戶出售公屋單位，將為市場帶來大量供應，有令樓價受壓的風險。不過，王于漸提醒一點，原本沒有業權或擁有權的公屋住戶，當他們買入公屋後，日後轉售公屋創造財富，這些便會是私人市場的新需求，並不會令樓價大跌。

王教授先以「送月餅」為例，「中秋節送你一盒月餅，200蚊一盒，當你唔鍾意食，可以點？賣咗佢囉。」他將情況套用於公屋市場，公屋之所以價值低廉，是因為無法轉讓、轉租，若然公屋住戶擁有業權，能夠轉讓轉租便很不一樣。

王教授再舉例解釋，假設一位85歲的婆婆居於華富邨，決定將單位轉租，每月租金獲分13,000元，然後搬往與女兒同住，把其中的8,000元分予女兒。「啊女開心因為多咗8,000蚊，啊媽可以順便照顧小朋友，以前邊有13,000蚊，呢啲就係選擇，選擇就是財富。」