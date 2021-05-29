專訪｜華夏3邏輯評潛力生物科技公司　料疫苗專利風波影響有限

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-05-29 12:05

生物科技範疇廣泛，藥物、疾病種類繁複，即使是從事醫療行業的專家亦未必對所有範疇完全了解。對於「門外漢」的投資者，更可能是一頭霧水。

華夏基金（香港）團隊接受《香港01》訪問時，指出有哪一些疾病有較大的市場需求，以及點出三個重要選股因素。

從非醫療行業人士的角度看，要投資生物科技公司，既然不熟悉供應端的專業技術，相信不少人要從需求的方面著手分析。華夏基金（香港）投資經理張鈞亦指出這一點，畢竟大部分人對於生物科技不熟悉，而且專家亦難以保證哪一款藥物能夠成功，故此從需求面著手，分析藥物擁有的潛在患者人群，是偏向商業化的正常企業分析，成功率亦比較好。

比較大的疾病領域集中在中年、老年時期。（資料圖片／林振東攝）

感染腫瘤心腦血管疾病需求大

張鈞以人類的生命周期來解釋，首先由嬰兒時期，主要造成死亡的原因包括意外、感染、敗血病等；而青年時期疾病致死的情況不多；成年後期、老年初期則有較多心腦血管疾病、糖尿病、腫瘤，疾病死亡率顯著提高，而意外身亡的情況比較少；更老年的時期腫瘤風險亦會下降，更多問題與衰老、柏金遜、阿茲海默症（老人痴呆）有關。

張鈞補充，上述的情況之中，比較大的疾病領域集中在中年、老年時期，其中感染、腫瘤、心腦血管疾病為較易致命的病例。

除了理解哪些疾病有較大需求之外，張鈞亦點出哪些生物科技主題是最為人關注的，「2020年到現在最被投資者關注主題有臨床研究生產外包行業（CRO）、創新藥、專科醫療服務、新冠疫情的相關耗材設備產品。」

藥明生物是中國服務研發外包藥企的龍頭，擁有全球性的競爭力，故估值比較貴。（藥明生物）

選股的三項「底層邏輯」

他認為，要從這些主題之中找出具有潛力的公司，需要考慮到三項「底層邏輯」。首先是創新驅動，例如是研發創新藥、創新醫療器械、服務研發外包等；其次是消費升級，例如是專科醫療服務；第三是中國企業在全球競爭力的提升。他坦言，若果要從細分行業之中找出較好的公司，必須從這三點考慮。

目前在香港上市的生物科技公司有50多家，但市場較為熟悉大多數是龍頭數家，例如是藥明生物（2269）、信達生物（1801）、石藥（1093）。張鈞指，部分生物科技公司未錄盈利，難以從估值角度上與其他藥企比較，不過與美國市場的藥企相比，「除了頭部大市值的企業跟同業相比估值較高，相比美國市場，其他公司都是處於合理水平」。

張鈞解釋，本港龍頭生科股比較貴的原因，是因為特殊的市場環境所致，由於這些龍頭企業跑出，擁有全球性的競爭力，但這類企業在國內數目不多，當投資者集中追捧，便會導致估值比較貴。

BioNTech未來一年的產能達到20億至30億支疫苗。（AP）

新冠疫苗非完全市場化產品

近月，由於美國政府支持豁免新冠肺炎疫苗專利，導致不少有份研發疫苗的藥企，股價一度大受打擊。對於豁免新冠肺炎疫苗專利，張鈞認為並不一定令相關藥企失去競爭力。他點出，議案如真的能夠通過美國國會，其他藥企得到疫苗生產的原理，但當中的核心技術、產品細節、商業化開發等，並不可能要求原本的疫苗生產商將所有細節公開，其他藥企亦要相應時間去自行研究。

另外，他指出另一要點，是市場先機已經被原有的藥企佔有。以BioNTech為例，未來一年的產能達到20億至30億支，新參與的企業很難從規模上與其競爭。

張鈞認為這件事為市場帶來最重要的信息是，在疫情下新冠疫苗是全球性質的公共衛生防疫產品，本身已經存在很強的政治性，並非單純的商業化的行為，故此投資者對新冠疫苗商業化的價值要比較謹慎，不能完全以市場化的角度去衡量。