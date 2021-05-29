專訪｜生物科技股點揀好？　華夏基金拆解痛點　以這一招平衡風險

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-05-29 12:00

港交所上市新規推出兩周年，本港旋即成為亞洲最大的生物科技融資中心，目前已有31家未有收入的生物科技公司﹙「B仔股」﹚赴港上市，總融資額達821億港元，不少上市後升幅驚人，例如今年2月上市的諾輝健康-B（6606），上市累升1.74倍。

生科股已成港股一大重鎮，惟花多眼亂，且業務非一般投資者所能理解，華夏基金（香港）團隊接受《香港01》專訪，講解了如何分析生物科技企業，並應如何審慎投資這個行業，他透露該基金未來將推出主動型投資生物科技行業的產品，希望在揪出個別潛力生物科技公司方面更加靈活，回報或更可觀。

隨著更多生物科技公司上市，恒生香港生物科技指數目前擁51隻成份股。（港交所網頁）

相對恒指及科指，恒生香港生物科技指數﹙「生科指」﹚相對較少報道，惟表現毫不遜色，該指數自2019年12月成立以來，已累升91%，現擁51隻成份股，包括藥明生物（2269）、京東健康（6618）、錦欣生殖（1951）等。今年3月，還引來華夏基金（香港）推出本港首隻追蹤生科指的被動型ETF——華夏恒生香港生物科技指數ETF（3069）。叫得上被動型，即無須基金經理親自研究選股，但原來華夏基金（香港）團隊亦有行業專家進行研究，其投資經理張鈞便是其中一位。

要投資生物科技行業，首先要明白何謂生物科技。張鈞指，廣義上，生物科技正如傳媒和投資市場所理解的，應用港交所《上市規則》18A章的定義，只要是利用科技技術在生物醫藥領域研發和生產商業化產品，便算生物科技；狹義上，則是要透過活生物細胞通過發酵造藥，而非利用化學藥透過合成方式產生。

對於藥物能否研發成功上市，最佳的分析點便在於臨床三期實驗和商業化生產。（Getty Images）

最佳分析點在於臨床三期之後

定義清楚，投資者更關注生物科技公司如何賺錢，希望研發「中大獎」。張鈞以較簡易的說法解釋，生物科技公司首先要理解疾病如何產生，有了基礎理解或假設猜測，便提出一些想法能夠激活某一些「靶點」，從而對疾病變化產生影響。基於這個想法之下，找到一些分子藥物，並從動物身上做一些生物實驗，又或在試管進行相關實驗。當得到相關數據支持藥品有效，便可以將產品推薦至人體實驗，相繼出現臨床測試，直至三期成功便可以商業化上市。

在投資分析的層面，張鈞坦言，要知道研發一款藥物的核心創造點，是在於第二期的「Proof of Concept」，以及第三期實驗認證的有效性及安全性。在整個分析過程中，分析員可根據學術論文、實驗結果、競爭對手的產品作分析，而最佳的分析點便在於臨床三期實驗和商業化生產，「這階段可以比較市場潛力和更好的競爭割據」。

參考以往一些產品的成功率，即使藥物能夠通過臨床三期實驗，最終成功獲批上市的機會率只有約50%。如果研究得出的成功率比平均值要高，該產品已經值得投資。

華夏基金（香港）投資經理張鈞（左一）坦言，要投資生物科技，是需要一籃子的股票來分散相關風險。（翟梓謙攝）

「再專業的分析 準確度都不高」

不過，張鈞指出分析生物科技的痛點，一來要研究學術論文、與醫生訪談、參考競爭對手相類似產品是一套很複雜的分析；二來要「下注」臨床實驗能否成功，「再專業的分析，準確度都不高」。故此，張鈞認為投資生物科技，是需要一籃子的股票來分散相關風險。

目前3069主要是追蹤恒生香港上市生物科技指數，屬於被動型ETF，投資目標是提供緊貼指數表現的投資回報。華夏基金（香港）業務拓展部副總裁麥榮發指，華夏基金推出3069是一個「Good Start」，觀察到香港市場的生物科技行業有相關的投資需求，然而投資者對個別生物科技股票的了解尚未算深入，故此認為指數ETF是簡單易明，而且相對客觀和高透明度的工具。「發行這隻生物科技ETF可讓投資者捕捉行業走勢，而且相關指數和產品的表現能讓向投資者提供一個整體概念，反映生物科技板塊的行情。」

張鈞補充指，目前在港上市的生物科技公司已經是中國行內最好的一批，由這群公司所組成的恒生香港上市生物科技指數，要跑贏這個指數是很難的。不過，張鈞作為相關投資分析的專業人士，直言自己有信心跑贏大市，並透露華夏基金（香港）未來將推出主動型產品，在跟蹤指數的基礎上，再揪出有潛力的個股，加強投資比重，體現主動型投資的策略。