NFT｜港人斥逾1500萬掃百件「數碼藝術品」　值唔值視乎兩大因素

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-06-09 07:45

藝術品除了具收藏價值外，亦有升值潛力，因此不少投資者都會視購入藝術品為一種增值投資。不過近年虛擬貨幣大行其道，比特幣、以太幣等虛擬貨幣升值幅度驚人，連帶利用區塊鏈及虛擬貨幣進行交易的「數碼藝術品」NFT身價亦水漲船高。

CoinUnited.io共同創辦人李思聰及其團隊，過去數月斥逾200萬美元﹙約1,560萬港元﹚購入多件NFT藝術品，他接受《香港01》訪問時認為，兩大原因造就今天市場對NFT趨之若鶩！

區塊鏈技術和加密貨幣漸趨成熟及普及，非同質化代幣（Non-fungible tokens，NFTs）的「加密藝術」正掀起全球新一輪藝術科技熱潮，近日亦有多宗大額成交，數碼藝術家Beeple的 NFT 藝術作品，就以近7,000萬美元的價格售出，甚至連AV女優、歌手等，均推出相關的產品，供粉絲購買！

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數碼藝術家Beeple的 NFT 藝術作品，最近以近7,000萬美元的價格售出。（網上圖片）

或許有人質擬，傳統藝術品如「蒙羅麗莎」的畫作，至少是獨一無異，而且可以放在家中欣賞或當作擺設，未來還有升值的可能，但所謂數碼藝術品，卻在網上可輕易「複製、貼上，再分享」，花巨額購入似乎有點「匪夷所思」。

CoinUnited.io共同創辦人兼RedSo合夥人李思聰，與團隊共斥資逾200萬美元，購入過百項NFT藝術品。他接受 《香港01》訪問時表示，數碼藝術品（NFT）的是否值得購入，均視乎兩大因素，包括你本身有多了解這件物品，以及如何看待「虛擬世界」的前景。

如何決定一件藝術品的價值？

藝術何價？有人覺得一幅油畫分文不值，亦有人覺得價值連城，李思聰舉例說，「買畢加索畫作，可能有人覺得值5蚊，但對有啲人嚟講可能50億都買唔到；波鞋炒到成萬蚊一對，唔識嘅都唔知佢做緊乜，但嗰口價係咪假？我覺得唔係......外人好難去定價。」

而所謂「NFT加密藝術」，道理其實與畢加索的畫作一樣，「傳統藝術品的定價是如何定出來？其實同NFT差唔多，專家或鑑定家，佢哋覺得呢件藝術品值呢個價，就去定價，然後有口價還返，就是市價，而呢樣嘢在現實發生緊，只係搬咗去一個更有趣嘅平台（區塊鏈）去玩。」

李思聰（中）與團隊早前以逾200萬美元，購入多件NFT藝術品。（受訪者提供）

「課金」支持創作人

的確人類的消費行為不能用理性去分析，有時買藝術品，純粹「課金」支持，「生活上越來越多電子化的東西、電子書、音樂，其實都無實體，例如睇演唱會，點解要俾錢入場？藝術品係好高層次嘅嘢，蒙羅麗莎點解要真跡？你一樣可以印到周街都係；打機你買把劍做乜？你話把劍值好多錢，但同其他人講未必明。」

團隊早前以逾14萬美元，投得全球首個女性歌手的NFT全曲拍賣，Lindsay Lohan單曲《Lullaby》。或許有人覺得「唔值」，但對李思聰而言，若果世界上所有人都覺得「創意」是沒有價值，將來就沒有人再投身「創作」，「所有人都覺得唔值錢，創作者會餓死，到最後乜娛樂都冇得欣賞，呢種係一種支持創作人嘅方法。」

NFT是通過區塊鏈去為數碼藝術品認證，因此有不可篡改的特性，代幣一經發行，號碼便不可更改，資產的創作者及創作日期將永久紀錄下來，他提到，購入《Lullaby》時，其價值不單是歌曲本身，同時亦包括了版權，「我係擁有所有版權，可以收版權費。」值得留意的是，並非所有NFT持有者，都擁有所有版權，有部分是要與創作者共享， 一切要視乎交易時的合約條款。

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未來發展：身份的象徵

翻查資料，早於2017年已開始有NFT交易，近日受市場關注全因出現天價成交，以及更多有名氣的創作者推出數碼藝術品；對李思聰而言，願意購入的投資者，除看中藝術品本身有潛力外，亦考慮到虛擬貨幣未來的升值幅度。

以近1,700萬元成交的9個「CryptoPunks」頭像，是NFT界始祖，2017年中推出限定10,000套NFT收藏品，一個頭像只賣數元，近年大幅升值，很多NFT都模仿或致敬；團隊早前亦以約24ETH，相等於11萬美元，購入「CryptoPunk#7810」。

李思聰說，這個「CryptoPunks」，其實是在「虛擬世界」中的身份象徵之一，就如現實世界的馬會會籍，「馬會會員好難入，會費好貴，你喺街度畀人打，話我係（馬會）會員，啲人都係照打你，係咪先？馬會會員係要入到去馬會，人哋先承認你。」

虛擬X實物 建立完整生態圈

現時，NFT虛擬時尚品牌RTFKT Studios，開始以「CryptoPunks」為靈感，為每個頭像創作獨特的球鞋，你要在虛擬世界中購買了「CryptoPunks」，才有資格購入專屬該頭像的球鞋。他認為這是NFT的新趨勢，可形成一個更完整的生態圈。

「藝術何價」這個問題，或許得到了解答，但如何定價呢？要知道，數碼藝術品以虛擬貨幣去進行交易，以近日的價格走勢去看，單日可跌近三成；特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）一句說話，已足以令幣市反彈，利用如此波動的貨幣去購買藝術品，又應如何去區分「藝術品」的價值，與虛擬貨幣本身的「波動」呢？

「虛擬貨幣世界」，所有的「定價」都是以「虛擬貨幣本位」作考慮。（受訪者提供）

以「虛擬貨幣本位」作交易的世界

李思聰認為，「虛擬貨幣世界」與現實世界不同，過去世界出現「金本位」、「美金本位」的貨幣本位，而投資虛擬貨幣的人，大多是對現時的貨幣制度失去信心，他們是以「虛擬貨幣本位」去定價，「人想法要變，思維有少少要變，依家好多人唔信貨幣， （購買）NFT呢班人就係用虛擬貨幣做本位。10個ETH（以太幣）買入，冇可能9個出去，通常一直咁上。」

現時有基金及上市公司，均表示已購入虛擬貨幣作投資，他相信虛擬貨幣將會成為主流，又認為大眾只是以「波幅」去決定虛擬貨幣的「真假」，他希望政府可通過立法去保障投資者，但不應將門檻定得過高，「門檻太高最終都係送投資者去死，（投資者）迫於無奈去做非法嘢，甚至搬錢離開香港，去其他國家的平台做交易。」