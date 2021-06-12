胡應湘專訪｜冀政府出手　勿令上車成不可能！　又讚姜濤識得諗

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-06-12 09:47

香港作為國際金融中心，聞名世界不只是這個金融樞紐，還有令人離以負擔的樓價。港人要在這個「寸金尺土」的地方擁有一個家，已經非常困難。合和實業主席胡應湘受訪時就為香港的「金童玉女」計數，直言專業人士在港置業都好困難，希望政府推出更多的措施，創造有利條件予市民「上車」。

「上車」置業成為港人的「夢想」，不論你人到中年，還是剛踏入社會，開口埋口都在研究如何賺取首期，然後買樓供樓，連MIRROR成員姜濤，這位成為不少廣告商寵兒的人氣王，早前受訪時亦稱，賺到第一桶金最想做的就是置業，「為咗將來可以一層收租、一層自己住。」

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冀政府創造市民安居條件

合和實業主席胡應湘接受《香港01》專訪時，就大讚姜濤「識得諗」，「（置業後）年輕人唔需要交好貴嘅租，唔使話驚俾人趕走......仲有一樣嘢，萬一工作能力變差，會否俾人踢出街？呢啲係識得諗嘅後生仔，努力工作，盡量能夠買屋住變成安居。」

不過年輕人拼搏一生，但市區一層兩房單位，動輒要千萬元，就算住遠少少，搬到新界地區，亦要花數百萬元才可安居樂業，一生勞力，大部分貢獻予發展商及政府。胡應湘直言，政府應創造條件，「唔好令到上車成為不可能的事情。」

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以往規劃出問題 「不主張建屋」

在他眼中，政府以往的城市規劃亦出了問題，「政府內規劃嘅人有好多，仍然希望將香港規劃成一個美麗大都會，不主張建屋，好似啟德舊機場，十年都冇動作，原本仲打算做低密度住宅，呢個已經係錯誤。」他又舉例，「（中環）海傍的確是一個很美麗嘅地方，行到攰想搵個地方飲茶都冇；西貢就好少少，起碼有地方食飯，做規劃要貼地，要平衡，點樣整靚佢，同時亦要實用。」

胡應湘建議政府大規模開山填海造地，包括於大嶼山西、芝麻灣一帶開山1,530公頃、填海680公頃；同時於大嶼山中部水域，如交椅洲一帶填海，合共可增加4,820公頃土地，以解決供應的短缺問題。

胡應湘認為，政府應創造條件，令更多市民輕易上車。（盧翊銘攝）

批納米樓似膠囊酒店：殮房咁樣擺入去？

但有了足夠的土地供應，居住環境又真的可以改善？現時的年輕人對兩大難題，一是學歷貶值大學生人工不升反跌；二是部分準業主即使儲夠首期，可供樓上車，但可負擔的僅是只有100、200呎的「納米樓」。

先由人工說起，大學生畢業的人工，隨時少過廿年前。據政府統計處數字顯示，以2018年價格計算，2019年20至24歲、擁有學士學位的「95後」，平均每月收入1.8萬元；較1994年20至24歲並擁有同等學歷的「70後」，平均月入1.94萬元下降約7.2%。入息不升反跌，但樓價卻相反，自2003年「沙士」後屢創新高。

胡應湘回想當年，自己於50年代畢業後，當年只有約2%的人擁有大學程度，他自己的工資亦不算高，現時香港的教育程度普遍提高了，難與過去相比，但認為「收入最終係同社會貢獻有關」，只要有付出，就會收獲。至於發展商興建納米樓，胡應湘亦質疑說，「係咪要學日本啲膠囊酒店，好似殮房咁樣擺入去？香港係咪想做到咁？」

嘆「金童玉女」供樓亦辛苦

他笑言，曾為一對「金童玉女」計數，「男嘅可能係專業人士，女嘅亦都同樣係，兩人結婚之後，以佢咃嘅收入要買樓都辛苦，金童玉女都咁辛苦，更何況普羅大眾？」因此若果土地一直供應不足，樓價只會越來越貴，「物以罕為奇，唯一嘅解決方法可能行兩條路，有一啲係私人供應，一啲係公共房屋，冇得比你炒（樓）。」

因此胡應湘希望，政府為打工仔提供負擔的房屋，除了增加土地供應，興建資助房屋外，亦可以考慮將部分單位，以補貼方式租予剛畢業的年輕人，「補貼逐步減少，捱過頭幾年嘅辛苦期後，有咗積蓄就可以繼續發展自己嘅事業。」同時，隨著人口老化，他希望政府亦要考慮長者的居住環境，「香港而家嘅形勢，就越嚟越老化，佢哋冇工作能力，如果政府唔照顧，通街都係老弱殘兵。」

至於公、私營房屋比例是多少？他稱要視乎執政者解決問題的決心，「我只係工程師，我睇到問題係邊、答案係邊，我叫做拋磚引玉，就叫大家做一啲東西。」

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