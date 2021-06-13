專訪｜內地要香港旺好易　胡應湘無懼移民潮︰豪宅幾十億都有人買

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-06-13 09:09

移民潮對香港人亳不陌生，八十、九十年代香港前途問題，加上「六四事件」，本港便曾出現大規模移民潮，近年本港政局再度不穩，移民潮似乎再現。不過合和實業主席胡應湘就表示，不擔心移民問題，他對香港仍然有信心，會繼續投資。

近年本港的政治環境急速轉變，經歷社會事件後，隨著《港區國安法》實施，多個國家都為港人移民打開方便之門，例如英國放寬英國國民（海外）護照（BNO）持有人移民資格； 加拿大亦推出設立的新工作簽證計劃，吸引港人移民。

近日不少港人都表示，會考慮離開香港，移民到其他國家。（資料圖片）

移民是「你睇我好，我睇你好」

據英國內政部公布，新措施推出後，港人的BNO簽證申請人數多達3.4萬人，同時多間中、小學名校都表示，見有到退學潮出現，「移民潮」一觸即發。

合和實業主席胡應湘接受《香港01》專訪時表示，不需要擔心「移民潮」，「鍾意走就走，又唔係全香港人走晒出去！」他解釋，移民到其他國家只是「你睇我好，我睇你好︰」，如到了英、美等國家，「佢哋當亞裔人係二等、三等公民，稅收又重、搵嘢做又難。」

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讚香港能保持競爭力

除了移民潮外，自《港區國安法》落實，不時都傳出外資撤走的聲音，早前美國商會發表報告指，逾4成會員憂《國安法》以言入罪而考慮離港；《華爾街日報》評論又指，香港過去定位是「亞洲的世界城市」，擁有英式司法體制，外籍人士在港感到自由，惟中港融合，令開放程度逐步減少，有企業正討論是否必須留在香港。

香港過去一直是「外資」與「中資」之間的中轉站，是外資進入內地的門戶，亦是內地企業「走出去」的跳板。但若果外資撤離，對國際金融中心地位影響深遠。胡應湘卻認為，香港「機遇處處」，認為香港基建做得好，交通比起其他地方方便得多，仍有好大的吸引力，即使決定移民的人將錢帶走，同一時間會有其他人來創造財富，「你睇下啲豪宅，幾十億都買一間，香港金融中心地位、商業、創造力始終都保持到......內地要香港繁榮好易，借啲錢畀企業，喺香港投資，直情仆到來嚟！14億人照顧700萬人，200人孭一個，點會孭唔掂？佢要香港旺好易！」

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合和將繼續投資香港

胡應湘又坦言，若果香港可以解決房屋問題，會是一個好地方，「國民收入高、有低稅率、教育又有補貼。」因此胡應湘除提出「一石二鳥」的開山填海計劃，以大規劃增加土地供應。

他又認為，回歸後中國一定不會放棄香港的金融中心地位，「中國一定不會放棄，內地有管制、資金流入流出、法律等？如果唔係，佢找上海做都得啦！中國係英國佬攞返香港返來，佢會唔會令你死先？全國中國無面；第二，香港傳統是全世界三大金融中心之一，因為英國脫歐，倫敦等於自毀長城；紐約就畀美國佬控制；香港受中國影響好大，人民幣、上市（IPO）等，如果唔充份利用香港，就蠢蛋到不得了，所以香港金融中心地位將來大過紐約，有十多億人喺呢度！」

他強調，合和將繼續投資於香港，目前正集中處理「合和二期」發展項目；至於有傳合和實業以暗盤方式，放售旗下九龍灣國際展貿中心（九展），估計市值最高超過150億元。據最新市場消息，億京將斥約100億元購入，料成今年最大宗的商廈易手個案。惟胡應湘及公關僅表示，不回應市場傳聞。

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