專訪｜特首跑馬仔　胡應湘列一個條件　「終歸有人拍板才叫管治」

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-06-13 09:09

港府一直都未有一套長遠而完善的土地供應政策，近年的社會動盪，有人歸咎於樓價貴、住宅單位供不應求，令年輕人難以上車，達至「安居樂業」，問題更進一步升至國家領導人關注的層面。

新一屆特首選舉將於明年舉行，各路人馬已就房屋、土地供應問題針鋒相對，支持開山、填海的合和實業主席胡應湘，未有明言支持由誰人當選，但就大談領袖特質及管治，更讚現任特首林鄭月娥「有決心」，開始做事回應社會。

每年特首選舉，其中一個重大議題是候選人如何解決香港房屋問題，隨著過去兩年本港政治、社會動盪，「住屋問題」已升至國家領導人關注的層面，主管港澳事務、國務院副總理韓正提到，根深柢固的香港房屋問題至今一直「沒有解決辦法也無法形成共識」，甚至還留意到香港市民人均居住環境偏小，對本港管治團隊無力化解此問題似乎頗為不滿。

明年就是新一屆特首選舉，各路人馬的競選工程已悄悄展開，最近鬧得熱烘烘的是，前特首梁振英近日重提發展郊野公園邊陲地建屋，批評現屆政府的土地房屋政策，與現任行政長官林鄭月娥的填海大計「打對台」。

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胡應湘未有明言支持誰人當選特首，但就大談領袖特質及政府管治。（盧翊銘攝）

無正面回應是否支持林鄭月娥連任

合和實業主席胡應湘接受《香港01》專訪時，就提倡香港要大規劃開山填海造地，又質疑棕地、發展郊野公園等建議，與林鄭的政策方向「不謀而合」，但他沒有回應是否支持林鄭月娥連任，重申在政治上「只是初哥」，自己從來都不喜歡參與政治，自謙道︰「叫我講？我冇資格去講，（我在政治問題上）係幼稚生嚟。」

胡應湘雖稱自己在政治「幼稚生」，惟對政府的管治有好大的擔憂，他認為多年來政府在土地問題上都不夠「決心」，一遇社會上的反對聲音就「退縮」，「我哋要學西方民主，西方式民主就要諮詢，原本係冇問題，諮詢後總會有人贊成、無意見及反對，但只要反對一出聲，以往很多官員都唔敢做嘢，因為佢哋見到有人反對，就等於讓人有否決權，結果香港就咩都做唔到。」

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政府要有下決心去做事

他又批評，部分人「借反對去害香港」，因此政府的責任是要平衡各方聲音後作最終決定，「終歸有人拍板，呢個先至叫管治，唔係話個個反對就叫停；舉例大家出去食飯，好民主咁徵求大家食乜，呢個話唔食牛肉，呢個唔食雞蛋......所以反對聲音要聽，但唔一定要絕對接受，要採取平衡，以廣大利益作支（分）配。」

政府決心不足，民生問題未能解決，市民的基本住屋需求未能滿足，同時貧富懸殊問題嚴重，去年底政府發表《2019年香港貧窮情況報告》，貧窮率逾兩成。香港作為國際城市，情況似難以想像。

胡應湘相信，若果民生問題得以解決，香港就會變得「太平」，他以史為鑑，認為歷史上只要一個地方，財富過於集中少部份人身上，社會一定會不穩定，「法國大革命，所有嘅錢都集中係貴族皇室、教會，滿清時代亦一樣......澳洲、加拿大買一間屋嘅價錢，香港只係買到一個廚房。」

「香港需要一個強勢特首」

惟過去不少人都覺得，住宅賣得貴是地產商的責任，胡應湘直言，發展商被指責推高地價「係好冤枉」，「發展商只係買麵粉（地皮）返嚟，若果麵粉貴，麵包（單位）當然貴，所以（賣）樓價一定貴，地產商唔會返去鄉下賣田去補貼。」

回到最初，政府要如何解決土地問題呢？胡應湘強調香港需要一個強勢的特首，一個下決心解決問題的領導，同時社會大眾亦要支持政府施政，「（領導）一定要話畀人聽，我想替香港做事，（但個個特首都係咁講？）唔係，有啲話我要做好份工，你要有咁嘅決心。」

他續稱︰「做特首等如一個大家婆，唔好做嘅，你做到點都俾人鬧，有咩唔啱都鬧你先，特首要係一個任勞任怨嘅人，歷史上我哋都見到，有啲人唔怕做呢一啲野，摺起衫袖就去做，我好開心見到林鄭開始做第一步（增加土地供應），有決心做一啲嘢。」