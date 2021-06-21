港島首設「韓國街」選址北角有因　試業近兩周銷售額達七位數

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-06-21 08:50

近年「韓風」風靡全球，韓國劇集、流行音樂於世界各地都有粉絲，如似韓劇《黑道律師文森佐》、《屍戰朝鮮》等吸引不少劇迷追捧之餘，亦令更多人認識韓國文化。

要接觸一個國家的文化，不少人會選擇從食物入手，眼見香港對韓國食品需求越來越高，新世界韓國食品公司在港擴充業務發展，最新就於北角的「北角匯」，開設一間約4,000呎的大型食品店，並計劃於未來三年，開設七至八間與北角店面積相約的分店；亦會開設30至40間、面積約1,000的小型分店。

過去公司於尖沙咀、中環等地區經營「韓國街」，今次於北角匯開分店，是首次將旗下所有代理的商品集中於同一間分店銷售，新世界食品公司常務董事申應均接受《香港01》訪問當日，分店已試業個多個星期，並準備於翌日（6月8日）正式開業。他表示，試業期間生意較他預期的高出好多，即使貨品未齊全，銷售額仍達七位數，其中農產品較最受歡迎，例如韓國直送的番薯、蘋果等，他估計正式開幕後，生意會有進一步增長。

選址北角有原因

問到為何選址北角，申應均指，五年前公司開設網上商店，數據顯示，網購客人大多來自北角、鰂魚涌、太古城以及西灣河等地區，相信是這些地區對韓國食品有需求，因此有此決定。另外，疫情下網店生意亦大增四至五倍，連帶韓式醃肉等，「要拎返屋企煮」的食品需求亦上升。

申應均指，網購客人大多來自北角、鰂魚涌、太古城以及西灣河等地區，因此決定將分店選址北角。（龔嘉盛攝）

在港開分店「有學問」

申應均笑言，開設一間近4,000呎的店舖，要考慮的地方很多，如裝修、售賣什麼類型的貨品，以至如何劃分貨品區域等都是學問。經過一番思考後，他相信，客人較多會先選購超級市場類貨品，即食的東西可放後一點，「客人消費意欲高一點，會覺得行完之後有嘢食。」

不過申應均坦言，在香港開店與韓國有好大分別，如租金成本非常高，「韓國開分店要好高的保證金，相反香港就少一點，但租金好貴。」因此公司才會考慮分兩種舖型， 一是約4,000呎的大型分店，其次是較小型的店舖，再配合網購平台的發展，「香港租貴，比較大型的分店，對公司來講係負擔，（面積）細分店亦可方便顧客領取網購貨品，是互補的做法。」

另外，在香港分店要進行裝修的話，費用及限制亦比較多，「同一樣工程香港貴過韓國，韓國人工高了不少，與香港比不會有太大差異，但水準差不多，在香港請一個電工、水電師傅的話，人工比韓國高出好多；另外香港可能要商場關門後才可以進行工程，韓國就沒有時間上的限制。」

訪問當日見到，店內聘請了數位韓國人，申應均表示，公司沒有為香港及韓國員工數目定下比例，但在廚房工作的，就一定會是韓國人，「希望將最地道的韓國食品，帶到香港。」

申應均表示，公司考慮於未來三年，開設七至八間、面積約4,000呎的分店。（龔嘉盛攝）

不過疫情下，各國「封關」限制了人口流動，他稱曾為一些韓國廚師及專家，向港府申請工作證，但經過十個月後仍未成功，最終放棄，改為通過培育的方式，去應付人手上的需要。

近年有不少「過江龍」來港發展，如大受港人歡迎的日式連鎖超市「驚安之殿堂」（DON DON DONKI），據日本總公司最新業務發展計劃，2024年6月前將在港再多開18間分店，意味屆時將有24間分店。

他表示，大家各有特色，惟香港韓國食品市場，相比日本及泰國等地仍然比較細，笑言仍要與其他國家的食品進行競爭，目前首要是做到香港韓國食品的龍頭公司。